Репортаж: Кривой Рог. Родина президента. Война

Кривий Ріг – найбільше промислове місто України. Його підприємства – це 10 відсотків всього ВВП країни.

Можливо, саме тому Кривий Ріг був серед пріоритетних напрямків ворога з перших днів війни.

На другий день повномасштабного вторгнення росіяни спробували захопити місцевий аеропорт. На третій – колонна російських військ намагалася зайти до міста з півдня.

Сьогодні лінія фронту проходить за 50 кілометрів від Кривого Рогу.

Сотні велосипедів залишили мешканці Херсонської області на одному з криворізьких блокпостів. Тут вони пересідали на автобуси, тікаючи сюди від окупації.

Українська правда відвідала місто напередодні можливого наступу на нього російських військ.

Про те, як живе під час війни мала батьківщина Володимира Зеленського, і як земляки президента оцінюють його діяльність у військовий час – у репортажі УП.

Михайло Ткач