Герой Украины Евгений Пальченко: Хочу показать "второй армии мира", что украинцы могут

23 травня президент Володимир Зеленський нагородив лейтенанта, командира танкової роти 59-ої бригади двадцятитрирічного Євгена Пальченка зіркою Героя України. Подвиг Євгена – це відповідь на питання, чи була оборона Херсонської області.

24 лютого, коли на херсонському напрямку більше двох тисяч українських військових та більше тисячі одиниць військової техніки дуже швидко опинились в оточенні переважаючих сил противника, три танки змогли прорвати кільце ворога в районі Антонівського мосту. У першому танку був Євген Пальченко.

Десять днів тому ми дізналися, що Євген залишився без пікапа. Авто, яке возить бійців на позиції, потрапило під обстріл, але з пробитим радіатором та пробитими колесами вивезло з-під вогню дев'ятьох військових.

Пікап Євгена Пальченка після потрапляння під обстріл

У цей самий період "Українська правда" оголосила збір на десять пікапів для ЗСУ. В перший же день збору читач УП на ім'я Артем подарував редакції два пікапи.

Одну з машин ми одразу повезли Герою України Пальченку в Миколаїв. І заразом мали честь поговорити з Євгеном про його подвиг, про те, якою він бачить війну і задля якої перемоги воює вже п'ятий місяць.

Фото автомобіля ми не публікуємо з міркувань безпеки. За словами Євгена, ворожі безпілотники постійно полюють за Героєм України і не шкодують ані сил, ані засобів.

Михайло Ткач, Дмитро Рясний