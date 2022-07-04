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Герой Украины Евгений Пальченко: Хочу показать "второй армии мира", что украинцы могут

Михаил Ткач, Дмитрий РяснойПонедельник, 4 июля 2022, 05:30
коллаж: Андрей Калистратенко

23 травня президент Володимир Зеленський нагородив лейтенанта, командира танкової роти 59-ої бригади двадцятитрирічного Євгена Пальченка зіркою Героя України. Подвиг Євгена – це відповідь на питання, чи була оборона Херсонської області. 

24 лютого, коли на херсонському напрямку більше двох тисяч українських військових та більше тисячі одиниць військової техніки дуже швидко опинились в оточенні переважаючих сил противника, три танки змогли прорвати кільце ворога в районі Антонівського мосту. У першому танку був Євген Пальченко.

Десять днів тому ми дізналися, що Євген залишився без пікапа. Авто, яке возить бійців на позиції, потрапило під обстріл, але з пробитим радіатором та пробитими колесами вивезло з-під вогню дев'ятьох військових.

 
Пікап Євгена Пальченка після потрапляння під обстріл

У цей самий період "Українська правда" оголосила збір на десять пікапів для ЗСУ. В перший же день збору читач УП на ім'я Артем подарував редакції два пікапи. 

Одну з машин ми одразу повезли Герою України Пальченку в Миколаїв. І заразом мали честь поговорити з Євгеном про його подвиг, про те, якою він бачить війну і задля якої перемоги воює вже п'ятий місяць. 

Фото автомобіля ми не публікуємо з міркувань безпеки. За словами Євгена, ворожі безпілотники постійно полюють за Героєм України і не шкодують ані сил, ані засобів. 

Михайло Ткач, Дмитро Рясний 

Темы: войнаармияНиколаевХерсонукраинцы
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