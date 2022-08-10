ВСУ вывели из строя Каховский мост в Херсонской области: Главное за 168 день войны

Завершується 168 день повномасштабної війни з Росією. Україна чинить опір на всіх фронтах.

Спроби росіян просунутися до Бахмуту, Соледару й Авдіївки не вдалися

Найважливіше за день – у підсумках "Української правди".

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Ситуація на фронті: спроби росіян просунутися до Бахмуту, Соледару й Авдіївки не вдалися

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала.

За наявною інформацією, з 9 серпня у Мінську під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі проводять збори з підрозділами територіальної оборони із залученням військовозобов’язаних запасу.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку із ствольної артилерії ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Гаврилова Слобода, Старі Вирки, Середина-Буда і Бруски Сумської області.

На Харківському напрямку ворог активно вів повітряну розвідку БпЛА.

Значні зусилля приділяє покращенню логістичного забезпечення підрозділів, що діють на зазначеному напрямку.

Здійснював обстріли неподалік Світличного, Прудянки, Руської Лозової, Черкаських та Руських Тишків, Верхнього та Старого Салтова, Коробочкиного і Шевелівки.

Завдав авіаційного удару біля Гусарівки.

З метою покращення тактичного положення окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Уди, Петрівка та Гусарівка. Українські воїни завдали загарбникам значних втрат та змусили тікати назад.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах Довгенького, Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Богородичного, Краснопілля та Долини. Біля Великої Комишувахи окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, успіху не мали, відійшли.

На Донецькому напрямку з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих рубежів ворог задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки. Для розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Верхньокам’янського, Григорівки та Сидорового.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював з артилерії цивільну інфраструктуру поблизу Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки та Вершини.

Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершини та Веселого. Вів повітряну розвідку БпЛА.

Наступальними та штурмовими діями агресор намагався просунутися в районах населених пунктів Бахмут, Кодема, Спірне, Яковлівка та Соледар, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку тривали артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, Курахового, Сухої Балки та Красногорівки.

Поблизу Красногорівки та Мар’їнки окупанти задіяли ще й авіацію.

Ворог вів наступальні дії у напрямках Авдіївки та Пісків, отримав гідну відсіч та відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли поблизу Новомихайлівки, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Білогір’я, Бурлацького та Ольгівського.

Авіаційні удари зафіксовано в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар, Новосілка, Новоданилівка та Полтавка. Діяли ворожі розвідувальні БпЛА.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ. Продовжують активно застосовувати БпЛА для повітряної розвідки.

Ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Прибузьке, Лимани, Луч, Олександрівка, Новомиколаївка, Мирне, Благодатне, Кобзарці, Князівка та Трудолюбівка.

Завдав авіаційних ударів в районах Андріївки, Ольгиного та Новогригорівки.

"Намагався вести розвідку боєм неподалік Лозового. Потрапив під точний вогонь наших воїнів, зазнав втрат та хаотично відступив", – інформує Генштаб.

Втрати окупантів

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 42800 (+160) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1832 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4086 (+10) од,

артилерійських систем – 971 (+7) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засоби ППО - 133 (+0) од,

літаків – 232 (+9) од,

гелікоптерів / helicopters – 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 766 (+9),

крилаті ракети / cruise missiles - 185 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3005 (+7) од,

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