"Большинство молодых людей начинают слева и заканчивают справа. Я проделал обратный путь", – так говорил о себе европейский политический долгожитель Франсуа Миттеран. В 1990-х, на исходе своего многолетнего президентства, ему пришлось оправдываться перед всей Францией.

Лидер социалистов и ветеран Сопротивления, в молодые годы он успел сблизиться с профашистским движением кагуляров и поработать на коллаборационистское правительство Виши. Однако миллионы французов, дважды избиравших Миттерана на высший государственный пост, почти ничего не знали о сомнительных подробностях его биографии.

Единственное фото, запечатлевшее будущего президента в компании маршала Петена, было обнаружено в архивах в 1970-е, но тогда осталось неопубликованным. А широкую огласку все это получило лишь в 1994 году, когда журналист Пьер Пеан выпустил скандальный биографический бестселлер "Французская молодость", посвященный Миттерану.

Сегодня эта история выглядит иллюстрацией старых добрых доцифровых времен. Представить нечто подобное в XXI веке практически невозможно.

В эру интернета сокрытие былых иллюзий и политических ошибок становится неосуществимой задачей: информации о публичных лицах слишком много, и доступ к ней слишком прост. Сказанное, написанное и отснятое десять, пятнадцать или двадцать лет назад за считанные минуты обнаруживается на просторах сети и выносится на суд пользователей.

"Украинская молодость": так можно обозначить период после 1991 года, когда формально независимая страна еще не нашла себя и не определилась со своей исторической судьбой. Когда Киев был привязан к Москве не меньше, чем вишистская Франция – к Третьему Рейху.

Когда пророссийские и просоветские взгляды были широко распространены в Украине, а ныне недопустимое казалось вполне нормальным. Многочисленные следы этого времени сохранены в необъятной цифровой памяти.

Алексей Арестович – восходящая звезда отечественного политикума, любимец публики после 24 февраля и потенциальный кандидат в президенты. Но в августе внимание соцсетей привлекло его фото в компании русского фашиста Дугина, датированное 2005 годом. И пример со скандальным советником Банковой отнюдь не уникален.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко – один из самых ярких украинских VIPов, вступивших в ряды ТРО Вооруженных сил Украины и воюющих на фронте. Но на фото из 2003-го он запечатлен в окружении коммунистической символики и украинофобских лозунгов.

Нынешний президент Владимир Зеленский олицетворяет украинскую стойкость в войне с Россией в глазах всего свободного мира. Но президентские хейтеры не забывают о старых видеозаписях, где будущий глава государства отпускает предосудительные шутки.

Петр Алексеевич Порошенко остается неформальным лидером украинской патриотической оппозиции. Но на сохранившемся видео из 2010-го он рассуждает о пользе печально известных Харьковских соглашений…

Никогда ранее в истории пересмотр идейных взглядов не фиксировался с такой точностью. Никогда ранее не было настолько просто разоблачать всяческую оруэлловщину и доказывать, что Океания не всегда воевала с Остазией. Но это ничуть не способствует изживанию оруэлловского двоемыслия, а скорее наоборот.

Даже во время большой войны мы делимся на конкурирующие группы. И, как правило, оцениваем период "украинской молодости" в зависимости от личных симпатий и антипатий. Для чужих – одни стандарты, для своих – абсолютно другие.

Если затронут кто-то из чужих, компроматом становится любая нелицеприятная весточка из прошлого: будь то пресловутый снимок с Арестовичем и Дугиным, фото Порошенко на крестном ходе Московского патриархата или гротескное напоминание об актерской карьере Зеленского в РФ. Порочащие материалы смакуются с азартом и злорадством.

Если же задет кто-нибудь из своих, подобный "компромат" вызывает лишь недоуменное пожимание плечами. Ну и что тут такого? Времена меняются, и люди меняются вместе с ними. Значение имеет не прошлое, а настоящее. Не вчерашние, а сегодняшние убеждения, высказывания и действия.

Когда речь идет о чужих, любой давний промах превращается в несмываемое клеймо. Завсегдатаи соцсетей руководствуются слегка измененным правилом Миранды: "Все, что вы сказали десять или двадцать лет назад, может и будет использовано против вас".

Но когда дело касается своих, мы тут же вспоминаем об историческом переломе, произошедшем после аннексии Крыма и российского вторжения на Донбасс. О пути, пройденном Украиной и украинским обществом за полгода полномасштабной войны. О том, насколько сильно изменились обстоятельства, ценностные ориентиры, представления о допустимом и порочащем. Становится очевидно, что к реалиям 2002-го или 2012-го нельзя подходить с меркой 2022-го.

Изменение публичной позиции, продемонстрированное кем-то из чужих, трактуется как переобувание в воздухе. Как свидетельство беспринципности и приспособленчества. Считается, что истинное нутро чужака – в словах и поступках из прошлого, а его нынешний облик – лишь конъюнктурная маскировка.

Напротив, перемена взглядов, демонстрируемая кем-то из своих, воспринимается как идейная эволюция. Как способность отказаться от прежних иллюзий и заблуждений. Предполагается, что человек сумел многое переосмыслить и многому научиться, а потому достоин уважения.

Чего не хватает нам всем, так это честного и откровенного разговора о временах "украинской молодости". Без двойных стандартов, без избирательных подходов и без попыток придумать самих себя задним числом.

В разгар полномасштабной войны с Россией легко изобрести воображаемую Украину, которая всегда исповедовала нынешние ценности.

Страну, у которой никогда не было других приоритетов, кроме борьбы с Москвой. Которая все годы независимости сопереживала героям Крут и бойцам УПА, воспринимала советский режим как оккупационный и последовательно обличала кремлевский империализм.

Гораздо труднее рассматривать наше реальное прошлое с высоты 2022 года. Вспоминать невыдуманную Украину – родом не из УНР, а из УССР. Страну, которая десятилетиями поддерживала тесные связи с агрессивным северным соседом: экономические, политические, культурные.

Страну, которая даже в августе 2008-го воздерживалась от безоговорочной поддержки Грузии и верила в мирное сосуществование с РФ.

Откровенный разговор о прошлом заставит отрефлексировать все отечественные иллюзии за тридцать с лишним лет. Припомнить все попытки компромиссов с Кремлем: от переговоров по Черноморскому флоту в 1992-м до прекращения огня на Донбассе в 2020-м.

Проанализировать все формы сотрудничества с Россией на протяжении 1991-2021 годов. И, наконец, определиться, что можно считать простительными ошибками молодости, а что прощению не подлежит.

Михаил Дубинянский