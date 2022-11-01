Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Кочуем, катаем, бьем оккупантов". Как артиллеристы держат фронт на Бахмутском направлении

Назарий Мазилюк, Ольга КириленкоВторник, 1 ноября 2022, 16:50
коллаж: Андрей Калистратенко

Уже кілька місяців Бахмутський напрямок залишається одним з найважчих і найгарячіших на фронті.

Росіяни нещадно засипають Бахмут та сусідній Соледар артилерією, знищуючи все більше будівель, у яких можна тримати оборону. А також продовжують штурмувати ці два міста на Донеччині піхотою. 

Паралельно окупанти намагаються протиснутися до Бахмута з півдня. Росіяни прагнули обійти місто через село Зайцеве, яке, як свідчать дані аналітиків DeepState, уже не перший місяць окуповане. Село Опитне, що розташоване трохи вище за Зайцеве, зараз перебуває в сірій зоні. 

На Бахмутському напрямку та в Авдіївці, за оцінкою президента Володимира Зеленського, наразі найбільше проявляється "божевілля російського командування":

ень за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, – просто герої".

Якщо описувати обстановку на Бахмуті твітер-дописами українських військових, інструкторів, волонтерів, то вона виглядає так: "Я абсолютно не розумію, як військові на Бахмуті ще живі. За всіма законами логіки вони мали б померти", "Російська орда просто знищує місто", "Бачите в зборі коштів слово "Бахмут" – донатите", "Бахмут стоїть. Ціною людей".

Однією з бригад, яка вже кілька місяців героїчно боронить Бахмут, є 30 механізована бригада ім. Костянтина Острозького. 

Її військовослужбовець на ім’я Ілля, спілкуючись з журналістами УП в кінці жовтня, описує оперативну обстановку на напрямі небагатослівно – "трохи сложно". А потім додає, що противник робить усе, щоб взяти Бахмут:

"Але в росіян це не вдасться. Ми прикладемо максимально зусиль, сил, техніки – як закордонної, так і нашої, щоб стримати противника. Бахмут вони не візьмуть".

На підтвердження слів Іллі навколо постійно лунають "виходи" – українська артилерія працює на Бахмутському напрямку в посиленому режимі. 

В останні місяці військові, з якими працювала УП на Донеччині на різних напрямках, чи не вперше не нарікають на брак боєкомплекту. Єдине бажання, яке озвучують публічно – попрацювати із західною зброєю.

Паралельно з нашою розмовою з Іллею до відпрацювання готується екіпаж САУ 2С3 "Акація" – це 152-міліметрова радянська установка з дальністю стрільби до 20,5 км. Ціль – скупчення російської піхоти.

"Усі вже трохи втомилися, – за кілька хвилин скаже УП про обстановку на напрямі командир гармати 2С3 на ім’я Богдан. – Кожен день стрільби, виїзди. Перекімарили, пацанів поміняли, нас поміняли, туди-сюди, якось так і живемо. Ми всі з надією, з вірою, що це скоріше закінчиться, і перемога буде за нами. Це наша земля і нам тут жити".

Більше про важку оборону Бахмута – у репортажі УП.

Також ви можете переглянути фоторепортаж з роботи екіпажу САУ 2С3 "Акація" на Бахмутському напрямку від фотографа УП Дмитра Ларіна.

Назарій Мазилюк, Ольга Кириленко, УП

Темы: БахмутвойнаВооруженные силыРосcияУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное на Украинской правде

Заменить "Искандеры" и "Калибры". Какие иранские ракеты хочет Россия, чтобы бомбить украинские города

— Евгений Будерацкий

Юг в воде. Какими будут последствия подрыва плотины Каховской ГЭС (кратко)

— Ольга Кириленко
интервью

Кирилл Буданов: Когда вернем Крым, Крымский мост перестанет существовать

— Роман Кравец
Видео

"Батальон Монако" 2. УП сняла вторую серию об элитных беженцах на Лазурном побережье

— Михаил Ткач

Артем Чапай: "ВСУ защитит" - говорят пацаны из "качалки" - мой кратчайший рассказ об этой войне

— Михаил Кригель

Летающие смертоносные мопеды. Откуда взялись иранские беспилотники "Шахеды" и "Мохаджеры", как они работают и чем с ними бороться

— Евгений Будерацкий

Большое возвращение. Как удалось освободить "азовцев" и почему Путин забрал Медведчука

— Роман Романюк, Роман Кравец

Гречневая каша со вкусом смерти. Четыре недели оккупации Ирпеня глазами лохматого дворняги Кузи

— Ирина Лопатина
репортаж

"Нечеловеческая жестокость, чтобы уничтожить все украинское". Что россияне оставили после себя в Изюме и как живет город после деоккупации

— Дмитрий Кузубов

Глава Института нацпамяти Антон Дробович: Мы не должны заниматься душевной терапией россиян. Хватит, наелись уже

— Евгений Руденко