Воюющую Украину охотно сравнивают с Великобританией 1940-х. И хотя наше государство слабо напоминает огромную колониальную империю, другие параллели действительно бросаются в глаза.

Тут и противостояние агрессивному диктатору, и вражеский воздушный террор, и даже название оскароносного британского фильма "Darkest Hour" ("Темные времена", 2017), напоминающее об украинских блэкаутах.

Для пущего сходства в новогоднем обращении Владимира Зеленского следовало бы процитировать знаменитую речь Черчилля: "Я предлагаю вам только кровь, тяжелый труд, слезы и пот. Нам предстоит тяжелейшее испытание. Нам предстоят многие долгие месяцы борьбы и страданий".

Но, поздравляя сограждан с праздником, президент Украины постарался сосредоточиться на позитиве.

К сожалению, праздничное настроение не может сохраняться вечно.

Пока 2023 год оставался для нас размытым будущим, на него было удобно проецировать сокровенные надежды и лучшие ожидания: деоккупацию Донбасса и Крыма, смерть или свержение Путина, крах и распад РФ.

Теперь 2023-й становится нашим настоящим, и на первый план выходят насущные проблемы. Последствия вражеского террора, социально-экономические неурядицы, риски нового российского наступления, неизбежные жертвы, потери и лишения. Те самые "кровь, пот и слезы", когда-то обещанные собственному народу Уинстоном Черчиллем.

Нет никаких гарантий, что нынешний год окажется для Украины легче, чем предыдущий. Нет гарантий, что именно этот год принесет нам окончательную победу и завершение полномасштабной войны. Но выдержать испытание 2023-им страна обязана в любом случае. И для этого необходимо избежать трех коварных ментальных ловушек.

Ловушка №1: завышенные ожидания

Каждая победа ВСУ воодушевляет страну – но одновременно воспринимается как прелюдия к новым, еще более воодушевляющим победам.

Если осенью 2022-го удалось освободить Харьковщину и правобережную Херсонщину, то освобождение Донбасса и Крыма уже к лету 2023-го начинает казаться решенным делом. Чем большего добивается украинская армия, тем больше ярких и быстрых успехов от нее ждут в тылу. И в какой-то момент планка тыловых ожиданий становится просто недосягаемой.

А затем оказывается, что война не может состоять лишь из приятных новостей.

За контрнаступлением на Херсонщине следуют тяжелейшие оборонительные бои за Бахмут. Генерал Залужный предупреждает о возможной атаке врага на Киев. В тылу спорят о скандальном законопроекте 8271, и выясняется, что украинские бойцы могут самовольно оставлять позиции, а их командиры – отдавать ошибочные приказы.

На фоне непомерно завышенных ожиданий возникает мучительный когнитивный диссонанс.

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И поэтому очень важно видеть в наших защитниках людей, а не сверхлюдей. Не впадать в эйфорию после очередной украинской победы. Быть готовыми к тому, что военные успехи могут чередоваться с тактическими неудачами, и не считать это поводом для уныния.

В конце концов, именно таким был британский опыт Второй мировой. Выиграв битву за Англию, соотечественники Черчилля проиграли битвы за Крит, за Сингапур, за Дьеп – чтобы в конечном итоге одержать победу в войне.

Более того, даже в декабре 1944-го, за считанные месяцы до поражения Германии, англо-американским войскам пришлось отступать в Арденнах. Но исход войны это не изменило.

Ловушка №2: недооценка противника

Рассказы о слабости и уязвимости россиян поднимают моральный дух населения и пользуются массовым спросом. Но стоит переусердствовать, и весь позитивный психологический эффект сойдет на нет. Соответствующие исторические параллели опять-таки обнаруживаются без труда.

"В 1914 году за Гогенцоллернами была лучшая армия в мире. А за этим крикливым берлинским пигмеем нет ничего, с нею сопоставимого". "Их пушки, их снаряжение слишком несовершенны, да и то, что у них было, большей частью бессмысленно потеряно из-за глупых попыток Гитлера вторгнуться на Британские острова". "Вся их примитивная выучка наспех идет прахом, едва появилось понимание, что блицкриг провалился и что война – дело долгое".

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Приведенные цитаты датированы началом 1941 года и принадлежат тогдашнему британскому лидеру мнений – Герберту Уэллсу. Знаменитый писатель и публицист убеждал сограждан, что наступательный потенциал гитлеровской Германии уже исчерпан, и больше она ни на что не способна. Однако в том же году немецкие войска оккупировали Грецию, захватили Югославию, вторглись в СССР и дошли до Москвы. И хотя эти временные успехи не спасли Третий рейх от поражения в войне, по контрасту с британским шапкозакидательством они воспринимались весьма болезненно.

Таким же болезненным психологическим ударом может стать любой локальный успех РФ: для тех из нас, кто уже убедил себя в полной никчемности и бессилии вражеской армии. А потому лучше не забывать о том, что противник все еще опасен и способен доставить Украине немало проблем.

Ловушка № 3: поиск виновных

Третья ментальная ловушка, угрожающая украинскому тылу, тесно связана с двумя предыдущими.

С одной стороны, многие ждут от Вооруженных сил Украины быстрых и легких побед. С другой стороны, многие успели уверовать в полную несостоятельность врага.

Но когда завышенные ожидания не оправдываются, а враг добивается каких-то результатов, у обывателя возникает неизбежный вопрос: кто же в этом виноват?

Естественно, в таком случае поиски виновных ведутся среди своих же. Чтобы объяснить расхождение между желаемым и действительным, требуются близкие и доступные козлы отпущения.

Если до победы еще далеко, то виноваты не объективные обстоятельства, а неправильное ведение войны украинским руководством. Если Донецк, Луганск и Симферополь не получается освободить за считанные месяцы, то виновато не российское сопротивление, а предатели в украинском командовании. А если населению приходится сидеть без света, то виноваты не вражеские удары, а жадные отечественные энергетики, якобы продающие электричество налево…

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Конспирология, паранойя, взаимное недоверие, необоснованный поиск виновных внутри Украины – это именно то, что нужно России. Именно то, что способно вбить клин между тылом и фронтом, между политическим и военным руководством, между Западом и Востоком страны. То, что может лишить нас нашего главного оружия – единства. А без единства не выполнишь программу, озвученную Черчиллем в той самой речи о крови, поте и слезах:

"Вы спросите, какова наша цель? Я отвечу одним словом: победа, победа любой ценой, победа, несмотря на все ужасы, победа, каким бы длинным и тяжелым ни был к ней путь; потому что без победы нам не выжить".

Михаил Дубинянский