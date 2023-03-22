Лапы российских мошенников, или Куда может привести сострадание к погибшим украинским героям

В українському фейсбуці існує кілька десятків сторінок, які спекулюють смертями українських захисників, публікують неправдиву інформацію та різноманітні пророцтва і таким чином збирають шалені мільйонні охоплення.

Громадянська мережа ОПОРА виявила, що це координована мережа. І заробляють на ній, найімовірніше, росіяни.

В цьому матеріалі ми розглянемо, як працює організована складна мережа інформаційних ресурсів. Як вона спрямовує десятки тисяч людей до лап російських фінансових шахраїв. Та як спонукає купувати сумнівні препарати.

А також у тексті ми розповімо, як провідні українські онлайн-медіа залучають трафік за допомогою таких ресурсів.

Щоденні охоплення, яким позаздрять провідні медіа

Мережа складається щонайменше з тридцяти фейсбук-сторінок, які видають себе за патріотичні інформаційні пабліки та мають власні новинні сайти. У їхніх назвах часто фігурують патріотичні гасла на кшталт: "Україна переможе", "Моя батьківщина Україна", "Слава Україні", "Ми українці, Ми сильні", тощо. Усі вони поширюють відверто неправдиву інформацію.

Також спільним для всіх сторінок мережі є те, що адміністратори кожної з них фізично перебувають у Вірменії.

Загальна взаємодія зі сторінками мережі за 30 днів за сумою кількості лайків, репостів, коментарів становить майже 10 мільйонів. З них понад 5 мільйонів лайків, пів мільйона коментарів, 1,15 мільйона поширень.

Особливу увагу привертає кількість сумних смайлів – 2,62 мільйона. Це дуже багато, і це свідчить, що контент паразитує на горі та співчутті читачів.

Про таку аудиторію та охоплення фейсбук-сторінки мріє чи не кожен український СММ-фахівець.

Щоб оцінити масштаби впливу цієї мережі (майже 10 мільйонів взаємодій), порівняймо його з охопленням найбільшої за кількістю підписників (3,5 мільйона) сторінки в Україні – "Повернись живим": лише 179 тисяч.

Такої взаємодії з аудиторією у фейсбуку доволі складно досягнути, навіть використовуючи рекламні інструменти Meta. Та публікації цих сторінок щоденно потрапляють у топи України за переглядами.

Вони набирають десятки тисяч реакцій та поширень, при цьому не використовуючи платне просування своїх дописів та сторінок.

Загалом за 30 днів сторінки опублікували понад 12 тисяч дописів, тобто у середньому 300 публікацій щодня.

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Секрет успіху цих сторінок саме в контенті, який вони поширюють.

Кожна їхня публікація має на меті викликати емоцію в користувача: радість за чергову "бавовну" в Росії, захоплення подвигами військових та волонтерів, сум через повідомлення про смерть українських захисників. І знову ж таки – геть не обов'язково новина має бути правдивою. А навіть навпаки: що разючіша брехня, то більше реакцій фейсбук-користувачів.

Однією з найпоширеніших технологій привернення уваги користувачів платформи є публікація фейків про загибель російських і українських співаків, акторів та інших знаменитостей. Ці сторінки лише за останній місяць повідомили про смерть Микити Джигурди, Алли Пугачової, Володимира Горянського, Микити Міхалкова, Володимира Вінокура, Ади Роговцевої та Філіпа Кіркорова. Всі вони насправді живі.

Сторінки розповсюджують неправдиві повідомлення про смерть народного артиста України Володимира Горянського, який насправді живий та продовжує гастролювати містами України

Ще однією популярною тематикою цих пабліків є різноманітні пророцтва, передбачення, розклади оракулів, розповіді мольфарів, ворожіння на картах та інші екстрасенсорні нісенітниці. І це не дивно. Адже одна з причин, чому людей приваблюють пророцтва і передбачення, полягає в тому, що вони дають відчуття впевненості в майбутньому.

Більшість пророцтв, які публікують ці сторінки, стосуються завершення війни та смерті Путіна. Ось приклади заголовків новин, якими мережа сторінок затягує користувачів на свої сайти:

"Відьма залізла в голову Путіна. Читаємо думки кривавого диктатора. Плани наступу та втечі".

"Як Росії відвернутися від ДUЯВОЛА. Цикли Сатурна в карті України вирішують результат війни".

"Передбачення карпатських волхвів і мольфарів – що чекає на Україну впродовж 2022-24 років … Чи виживе Україна?"

Досить часто у дописах цієї мережі йдеться про загибель українських захисників. Ці публікації набирають найбільшу кількість реакцій (зокрема сумних смайлів), репостів та коментарів.

Найпопулярніший пост за останні 30 днів з інформацією про смерть українського воїна на сторінці під назвою "Цікаві історії" зібрав понад 130 тисяч реакцій, тисячі коментарів та репостів.

Ба більше, в цій мережі створені окремі сторінки та сайти, які спеціалізуються винятково на публікації некрологів. Причому іноді ілюстрація не відповідає людині, про яку йдеться.

Фотографії екснардепа Володимира Парасюка, який зараз захищає країну в лавах ЗСУ, дуже часто використовують для ілюстрації матеріалів, де йдеться про загибель інших людей

Куди веде емоційний контент мережі фейсбук-сторінок

Безпосередньо у самих публікаціях група вірменських сторінок використовує так званий клікбейт.

Суть цієї технології полягає в тому, що в повідомленнях автори не розкривають усього змісту та зазвичай використовують перебільшення. Цим вони мотивують користувача перейти за посиланням на сайт.

Такий підхід має на меті збільшити кількість переходів, що забезпечує дохід від реклами.

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Загалом ми ідентифікували 30 сайтів, на які давали посилання сторінки мережі. Усі ресурси використовують безкоштовні новинні шаблони на кшталт Wordpress або Vercel.app, не надто переймаючись зовнішнім оформленням.

Звісно ж, жодної контактної інформації немає. Окрім звичних для нас доменів com.ua та info, серед цих сайтів можна знайти домени Росії (.ru), Вірменії (.am) та навіть Радянського Союзу (.su).

Як видно з інфографіки, майже кожна сторінка має "свій" сайт, посилання на який найчастіше публікуються в дописах.

Та справжня мета всіх цих сайтів стає очевидною після вимкнення всіх систем захисту та блокування реклами. Тоді перед нашими очима з'являються сотні рекламних оголошень.

Як правило, для монетизації сайтів в Україні використовують сервіс контекстної реклами Google AdSense. Проте серед сайтів з цього списку лише один працює із цією системою. Решта залучає послуги інших рекламних платформ – adskeeper і mgid.

Обидві компанії працюють на ринку продажів контекстної онлайн-реклами та, судячи з відкритих вакансій, мають офіси в Києві.

Хоча рекламні агенції mgid та adskeeper позиціонують себе як дві окремі компанії, контент і стиль оголошень на всіх сайтах однаковий, та при натисканні на рекламу компанії adskeeper браузер спрямовує користувача за посиланням clck.mgid.com.

Загалом рекламу цих агенцій можна поділити на три категорії: продаж різноманітних ліків, харчових добавок і побутового приладдя, реклама фішингових вебсайтів та просування українських онлайн-медіа.

Контекстна реклама від компаній MGID та Adskeeper. Реклама за змістом доволі схожа та веде до одних і тих самих ресурсів

Шахрайські схеми та російський слід

Безпосередньо в самих рекламних оголошеннях сайтів часто пропонують різноманітні методи отримання швидкого заробітку, грошової компенсації чи допомоги. Усі вони зрештою спрямовують користувача на сайт Великі Фінанси.

На згаданому сайті користувачу пропонують завантажити перелік найбільш високодохідних акцій. Проте для його завантаження потрібно заповнити анкету: ім'я, телефон, e-mail. Ми заповнили анкету й отримали доступ до запропонованого звіту.

За декілька днів нам зателефонували з пропозицією скористатись інноваційною платформою інвестування, в якій штучний інтелект робитиме інвестиції автоматично, а нам залишиться лише виводити та витрачати отримані прибутки.

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Російськомовна менеджерка після серії запитань про місце роботи, доходи, мрії та мобільний телефон (їх дуже цікавило, яку саме модель телефону ми використовуємо) запропонувала встановити застосунок AnyDesk, щоб проінструктувати щодо використання інвестиційної платформи.

AnyDesk – це програма, яка дозволяє віддалено отримувати доступ до іншого пристрою та керувати ним із будь-якої точки світу. Дозволяти це стороннім особам дуже ризиковано, адже вони можуть заволодіти вашою особистою інформацією, заразити пристрій шкідливим програмним забезпеченням, а також затягнути у схеми фінансового шахрайства.

Менеджерка попросила повідомити, коли ми завершимо встановлення AnyDesk, та надіслала детальні інструкції, адресу нібито їхнього офісу в Києві та посилання на інвестиційну платформу.

Сама платформа називається Bawag-Invest (що за назвою дуже подібно до одного з найбільших австрійських банків BAWAG P.S.K.). Але сам сайт компанії виглядає доволі сучасно, проте з технічної точки зору примітивно. Нашу увагу привернула лише велика кількість русизмів та згенеровані за допомогою штучного інтелекту фотографії "топменеджерів" (розмитий фон, поворот голови).

На тому ж сервері працюють ще три сайти. Всі вони дуже подібні та пропонують схожі інвестиційні послуги. Різниця лише в назвах та локалізації сайтів (англійська, українська та російська).

Після реєстрації на їхній платформі ми знову зв'язалися з оператором. Ми, звісно, не встановлювали жодне програмне забезпечення та попросили провести усний інструктаж телефоном. У відповідь ми отримали заперечення: зі слів менеджерки, єдиний можливий спосіб – це використання AnyDesk.

На наші застереження щодо спілкування, яке велося російською, а також щодо можливих ризиків шахрайства з їхньої сторони менеджерка ще раз запевнила, що ми можемо приїхати до них у київський офіс, а всі дії є абсолютно безпечними.

Щоб упевнитись у її словах, ми вирішили використати найвідоміший український пароль та попросили сказати слово "паляниця". На цьому моменті менеджерка зламалась і передала слухавку своєму колезі. Її напарник двічі проігнорував наше вітання "Слава Україні", а після третьої спроби зірвався на потік українофобських погроз.

Після цієї розмови в нас не залишилось жодних сумнівів, що кінцевою метою всіх рекламних оголошень є фінансове шахрайство через отримання віддаленого доступу до пристроїв. І організоване воно, найімовірніше, росіянами.

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Схема продажу ліків і побутових товарів подібна. Натиснувши на рекламу, користувач потрапляє на лендинговий сайт, де ніби різні знаменитості, науковці або лікарі, описують переваги того чи іншого препарату або ж товару. Внизу сайту опубліковані сотні фейкових коментарів задоволених покупців.

На сайті користувачу завжди пропонують купити останні залишки товару за вигідною ціною або ж отримати їх безкоштовно. Для цього також потрібно вказати свій телефон.

Ми спробували замовити один лікарський засіб та заповнили відповідну форму. За секунду до нас зателефонував консультант та після 20 хвилин запитань та рекомендацій запропонував набір ліків за 2800 гривень. Ми не будемо детально описувати психологічні тонкощі розмови, але повірте, що після такої розмови відмовитись від покупки справді важко.

Товар надсилають без передоплати "Новою поштою", потрібно лише зазначити номер відділення та усно прийняти договір оферти про обов'язок забрати посилку. На наступний день до нас перетелефонували та запропонували останню можливість придбати її за собівартістю у 1500 гривень.

ОПОРА не має медичної експертизи, щоб робити висновки про доцільність використання ліків, які рекламує мережа. Але жоден із цих препаратів, відповідно до онлайн-сервісу tabletki.ua, не продається в українських аптеках.

Водночас більшість рекламованих ліків доступні для покупки на маркетплейсах типу rozetka.ua чи prom.ua, а також продаються і виробляються в Росії. Наприклад, мазь "Дерматизон": на сайті "Розетка" не зазначений виробник, але у гуглі відразу видає численні результати пошуку російських магазинів, де виробником зазначено російську компанію.

Є ще одна деталь, яка вказує на тісний зв'язок мережі сторінок із Росією. На сайті ukrainaok.ru (де опублікована лише інформація про загибель наших воїнів) розміщене рекламне оголошення, в якому фігурує "ИП Манушкина Я.С." (ИП – російська аналогія українського ФОП).

Ми перевірили та знайшли підприємицю, зареєстровану в Псковській області, а заразом і негативні відгуки росіян щодо якості ліків і амулетів. Це засвідчує, що ця мережа й налаштована "воронка продажів" працює як в Україні, так і в Росії.

Недобросовісний трафік, або Який посередник кидає тінь на великі українські медіа

Крім збирання персональних даних та продажів, мережа використовує ще один спосіб монетизації – так званий арбітраж трафіку.

Арбітражники генерують трафік за допомогою клікбейту, дезінформації, маніпуляцій та перескеровують його за певну винагороду на найбільші українські онлайн-ЗМІ. Такий трафік є значно дешевшим за традиційні рекламні оголошення Facebook чи Google, адже його генерація не потребує значних витрат.

У рекламних оголошеннях сайтів можна зустріти посилання на низку великих українських видань: "УНІАН", "ТСН", "Обозреватель", "Спорт.юа" і "New Voice" ("Новое время"), "Фокус" тощо.

Та перераховані медіа не беруть безпосередньої участі у розміщенні цих оголошень. Посередником є ще одна компанія – Ideal Media, яка надає послуги просування контенту та обміну аудиторіями.

На сайті компанії є контактна адреса в Північній Каліфорнії у США, за якою 26 квітня 2022 року була зареєстрована однойменна компанія. До 2019 року сервіс називався lentainform.com та був аналогом російського медіа агрегатора lentainform.org.

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Окрім цього, у Великій Британії з 2010 по 2013 рік була зареєстрована компанія MGID EUROPE LIMITED, яка у 2013 році змінила назву на IDEAL MEDIA EUROPE LTD. Компанія припинила роботу в 2015 році, проте ці зміни вказують на зв'язок рекламної агенції MGID та новинного агрегатора Ideal Media.

Ми звернулися до компанії Ideal Media з проханням прокоментувати співпрацю з рекламною платформою MGID. Поки що ОПОРА не отримала відповіді.

Враховуючи простоту створення подібних сайтів, відстеження та протидія їхньому впливу на свідомість і гаманці українців є чималим викликом.

Проте в кінці січня 2023 року Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзв'язку видав розпорядження. Згідно з документом, в Україні створена централізована система автоматичного блокування інтернет-ресурсів. Головна її мета – протидія фішингу та автоматичне блокування фішингових сайтів.

Попри те, що з 2 березня всі провайдери повинні були підключитись до системи, ці сайти далі працюють. Громадянська мережа ОПОРА готує звернення до Мінцифри та Кіберполіції України з проханням провести перевірку щодо можливого шахрайства.

ОПОРА також звернулася до адміністрації Meta з проханням заблокувати виявлену мережу сторінок, яка системно поширює неправдивий контент в українському інформаційному полі. На нашу думку, це саме та "Координована неавтентична поведінка", яку забороняють правила платформи.

Роберт Лорян, аналітик даних Громадянської мережі ОПОРА