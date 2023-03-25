Пятьдесят оттенков конформизма

Быть таким, как все. Не идти против течения. Следовать за генеральной линией.

Конформизм как модель поведения не знает национальных и временных границ. Он проходит сквозь эпохи и страны, и нынешняя Украина не является исключением.

Но большая война открывает перед нами новые грани конформизма – и помогает рассмотреть этот феномен во всем его многообразии.

В разгар войны, в январе 2023 года, ушел из жизни Герой Украины Дмитрий Павлычко. По случаю его кончины прозвучало немало трогательных речей и теплых слов, в том числе на высшем государственном уровне.

И почти никто не ставил в вину поэту конформистское творчество советских лет.

Между тем, покойному классику довелось воспевать большевистских вождей ("Що у житті мене зігріва? Леніна думи ясні, Леніна мудрі слова").

Восхвалять северного соседа ("Як добре, що на світі є Москва, моя земля, столиця і надія").

Клеймить национальную символику ("Тож не вдалось огидливим ізгоям вас отруїти жовто-синім гноєм").

Обличать ОУН и УПА ("Та здавалось мені, що не ворони, а бандерівські хижі кати прилетіли в покинуті сторони заховати криваві сліди").

И даже прославлять участников афганской войны ("За Україну, за Кавказ, і за Росію, і за новий Афганістан ті хлопці впали").

Будем откровенны: у неукраинского автора с подобным бэкграундом не было бы никаких шансов реабилитироваться в наших глазах. Но Павлычко был своим, а для своих действуют другие стандарты.

Конформизм, демонстрируемый кем-то из чужих – это история о малодушии и приспособленчестве. Это обвинительный приговор, не подлежащий обжалованию. Доводы типа "У него не было выбора" или "Такое было время" не принимаются во внимание.

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Но конформизм, демонстрируемый своими – это история о драматических жизненных обстоятельствах и непростых человеческих судьбах. О понимании и сочувствии. О вынужденных решениях и компромиссах, которые никто не вправе осуждать.

Горький, Шолохов, Фадеев, Толстой, Эренбург и даже Булгаков с его верноподданнической пьесой "Батум": все они воспринимаются как обслуга людоедского тоталитарного режима. Как трубадуры кровавого тирана Сталина, несущие свою долю ответственности за его преступления.

Конъюнктурные произведения покрывают их несмываемым позором, и никакого снисхождения к литераторам-конформистам быть не может. Потому что они – чужаки.

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Другое дело – председатель Верховного Совета УССР Тычина, замглавы Совмина УССР Бажан или лауреат двух Сталинских премий Рыльский. Им не страшна декоммунизация. Никто не призывает закрыть их киевские музеи. Вопреки тезису о советской оккупации Украины никто не считает их предателями-коллаборационистами.

Они – свои. И потому в них видят талантливых людей, которым пришлось сотрудничать с режимом, чтобы выжить. Хотя в постсталинскую эпоху речь шла уже не о физическом выживании, а лишь о комфортном существовании.

Тот же двойственный подход работает, когда дело касается наших современников – не только публичных фигур, но и простых обывателей.

Российская оппозиция готова найти массу оправданий для россиян-конформистов, не выступающих против Путина и вторжения в Украину. Мол, нужно войти в их положение: людей сдерживает мощная репрессивная машина, люди зависят от начальства, людям надо кормить и растить детей и так далее.

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Все эти аргументы убедительны лишь постольку, поскольку для российских оппозиционеров соотечественники-конформисты остаются своими.

Но для украинцев они – чужие. Соответственно, для нас неприемлема любая попытка оправдать непротивление кремлевскому режиму.

Конформист-белорус, не протестующий против использования его страны в качестве российского военного плацдарма, вызывает презрение и отвращение.

Но конформист-украинец, не выходивший протестовать в 2008 году – когда военные моряки РФ использовали украинскую территорию как плацдарм для агрессии против Грузии, – особого негодования не вызывал и не вызывает. Он свой. И его нельзя винить в том, что он был таким же, как другие.

Более того, когда речь идет о своих, конформизм может выглядеть не только простительным грехом, но и похвальной гражданской добродетелью.

После 24.02.22 Украину радуют соцопросы военного времени. Сухие цифры свидетельствуют о том, сколько наших сограждан перешли на украинский язык; сколько из них поддерживают деколонизацию; сколько готовы воевать до победного конца etc.

Но логика подсказывает, что эти патриотические порывы не всегда идут от души. В ряде случаев нашими соотечественниками движет все тот же конформизм. Нежелание идти против течения. Боязнь оказаться белой вороной. Стремление быть в тренде.

Иногда конформистам недостает такта: в результате рождаются такие неуместные вещи, как пиво "Герої не вмирають" или напиток "Героїчна Буча Комбуча".

Однако в целом конформистский патриотизм воспринимается позитивно.

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Благодаря конформизму безыдейные обыватели становятся ситуативными союзниками украинских пассионариев.

Благодаря конформизму создается картина национального единства, которая вряд ли была бы достигнута лишь за счет искренних патриотических чувств.

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Но подобный конформизм на территории государства-агрессора превращается в абсолютное зло.

Если в Киеве конформисты дружно переходят на украинский и отказываются от Пушкина, то в Москве люди такого же психологического склада высказываются в поддержку "СВО" и одобряют ракетные удары по украинским городам.

Не потому, что всей душой жаждут уничтожения Украины, а потому что не хотят отклоняться от генеральной линии и выпадать из тренда. И с точки зрения украинцев эта бесхребетность выглядит еще гаже, чем искренний фанатизм какого-нибудь Гиркина.

Пытаться мерить конформистов одной меркой бессмысленно – особенно сейчас. Во время войны двойные стандарты так же неизбежны, как разделение окружающего мира на своих и чужих.

Важнее определиться, кого именно считать своим, а кого – чужим.

Сегодня в нашем обществе достигнут консенсус о восстановлении территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Но вместе с освобожденным Донбассом и Крымом вернутся сотни тысяч конформистов, которые все эти годы были лояльны к российской власти.

В отличие от идейных сторонников Москвы, большинство из них не покинет свои города вместе с российской армией. Как правило, конформисты вообще тяжелы на подъем. И после деоккупации неизбежно встанет вопрос о том, кто же они для Украины – свои или чужие?

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Обывателей-конформистов на оккупированных территориях можно рассматривать как чужаков, как лайт-версию россиян. Тогда вся их жизнь после 2014 года превращается в несмываемое клеймо.

Они виноваты в том, что все это время плыли по течению. Виноваты в том, что ходили на работу и получали зарплату в рублях. Виноваты в том, что не участвовали в сопротивлении и не устраивали диверсий.

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А можно видеть в них своих – соотечественников, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и были вынуждены адаптироваться к российским порядкам. И в таком случае они заслуживают не меньшего снисхождения и понимания, чем покойный Дмитрий Павлычко с его "жовто-синім гноєм".

Хотя вряд ли кто-то из них будет претендовать на звание Героя Украины.

Михаил Дубинянский