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"Кричат не Слава Богу, а Слава Украине", – верующие УПЦ о выселении из Лавры

"Украинская правда"Среда, 29 марта 2023, 19:10
фото: Дмитрий Ларин

У Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври провели останнє богослужіння УПЦ МП. 

30 березня духівництво УПЦ МП має покинути лавру, проте намісник лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

Церковну службу очолював архімандрит лаври митрополит Павло (Лебідь). На службу зібралося кілька сотень вірян, які стояли у храмі та на вулиці. На території Лаври було багато українських та іноземних журналістів. 

Нагадаємо, що у березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі.

Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.

Як пройшов день у стінах Києво-Печерської Лаври – дивіться у нашому репортажі на ютуб-каналі "Українська правда".

Темы: УПЦ МПрелигияКиев
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