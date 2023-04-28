Русский Лазурный берег 2. "Украинская правда" нашла поместья русской элиты на "Лазурке"

Російська еліта закохана у французький берег Середземного моря. На Лазурному узбережжі можна побачити десятки розкішних віл та апартаментів тих росіян, які так чи інак пов'язані з терористичним режимом президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Результати другої частини нашого розслідування демонструють один неспростовний факт. Представники російської еліти бояться втратити коштовні об'єкти нерухомості у Франції через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Тому можновладні росіяни переписуть свої статки на членів родин, які мають менше шансів потрапити під санкції Європейського Союзу.

Представники кремлівської еліти не протестують проти війни, прагнучи й надалі заробляти мільярди в Росії. Водночас їм кортить насолоджуватися розкішним життям у Франції.

Саме тому їхні діти, батьки та колишні дружини все частіше стають тут власниками дорогих фешенебельних вілл та люксових апартаментів.

Михайло Ткач, Катерина Каплюк, УП