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Русский Лазурный берег 2. "Украинская правда" нашла поместья русской элиты на "Лазурке"

Михаил Ткач, Екатерина Каплюк — Пятница, 28 апреля 2023, 05:30
коллаж: Андрей Калистратенко

Російська еліта закохана у французький берег Середземного моря. На Лазурному узбережжі можна побачити десятки розкішних віл та апартаментів тих росіян, які так чи інак пов'язані з терористичним режимом президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Результати другої частини нашого розслідування демонструють один неспростовний факт. Представники російської еліти бояться втратити коштовні об'єкти нерухомості у Франції через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Тому можновладні росіяни переписуть свої статки на членів родин, які мають менше шансів потрапити під санкції Європейського Союзу. 

Представники кремлівської еліти не протестують проти війни, прагнучи й надалі заробляти мільярди в Росії. Водночас їм кортить насолоджуватися розкішним життям у Франції. 

Саме тому їхні діти, батьки та колишні дружини все частіше стають тут власниками дорогих фешенебельних вілл та люксових апартаментів.

Михайло Ткач, Катерина Каплюк, УП

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Михайло Ткач, журналіст-розслідувач УП
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Темы: ФранцияРосcиянедвижимостьвойнаУкраина
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