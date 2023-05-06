Война и немцы

Приближается 9 мая – сакральная дата для нашего врага. Эксперты уже рассуждают о вероятных российских ударах по Украине и о возможных украинских сюрпризах для РФ.

Но, кроме того, день победы над нацизмом – хороший повод поразмышлять над тем, что бывает с населением страны-агрессора, и как оценивать страдания этого населения.

О немецких обывателях 1940-х в сегодняшней Украине вспоминают очень часто – и при этом в ход идут два противоположных исторических нарратива.

Первый нарратив предполагает отождествление тогдашних немцев с современными россиянами.

Подобно россиянам, немцы массово поддерживали своего фюрера. Подобно россиянам, немцы приветствовали вторжения своей армии в другие страны. Подобно россиянам, немцы не хотели знать о зверствах своих соотечественников и старательно не замечали Холокост.

Считается, что даже не состоя в НСДАП, миллионы немцев были пассивными соучастниками нацистской агрессии и несли коллективную ответственность за преступления Третьего Рейха – а потому не заслуживают сочувствия.

Все беды, произошедшие с гражданским населением Германии, рассматриваются как жестокое, но справедливое возмездие.

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Весьма актуальными для современных украинцев становятся слова тогдашнего "хорошего немца", прославленного писателя-эмигранта Томаса Манна:

"В результате последнего британского рейда на гитлеровскую Германию пострадал древний Любек. Это уже коснулось меня напрямую, это мой родной город. Целями были порт и военные заводы, но город охватили пожары, и меня вовсе не радует, что, вероятно, пострадали Мариенкирхе, великолепная ренессансная ратуша и клуб капитанов. Но тут я вспоминаю о Ковентри и не могу ничего возразить на то, что за все нужно платить".

Конечно, мы знаем, что массированные бомбардировки Третьего Рейха не только уничтожали немецкое архитектурное наследие, но и унесли сотни тысяч жизней немецких обывателей.

В пылающем Любеке, Гамбурге, Кельне и Дрездене погибали беззащитные женщины, старики и дети. Но, столкнувшись с вражеской агрессией и огрубев душой, многие украинцы склоняются к мысли, что именно так выглядит безжалостное историческое правосудие.

За все нужно платить! Гражданское население нацистской Германии расплачивалось за бесчеловечные преступления своей страны – и гражданскому населению РФ тоже придется расплатиться сполна…

Однако этот исторический нарратив парадоксальным образом соседствует с другим, имеющим не меньший успех в украинском обществе. В рамках второго нарратива современные россияне отождествляются уже не с Третьим Рейхом, но с СССР и Красной армией. А гражданское население Германии предстает в качестве жертв дикой орды, вторгшейся в Европу в 1945 году, – и становится объектом сопереживания.

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Прошлой весной многие из нас стали проводить параллели между российскими преступлениями в Буче, Ирпене, Бородянке – и военными преступлениями РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия) на немецкой земле. Между кражей украинских унитазов и стиральных машин – и присвоением немецких велосипедов и наручных часов. Между сексуальным насилием на оккупированной Киевщине – и массовыми изнасилованиями немок советскими солдатами.

В этом случае источником актуальных цитат становится уже не Томас Манн, а "Женщина в Берлине" Марты Хиллерс или мемуары советского фронтовика Леонида Рабичева:

"Женщины, матери и их дочери, лежат справа и слева вдоль шоссе, и перед каждой стоит гогочущая армада мужиков со спущенными штанами. Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают. Гогот, рычание, смех, крики и стоны. А их командиры, их майоры и полковники стоят на шоссе, кто посмеивается, а кто и дирижирует – нет, скорее, регулирует".

Реакция наших соотечественников на подобные шокирующие цитаты вполне предсказуема. Вот они – московские орки, продемонстрировавшие свою звериную натуру и в 1945-м, и в 2022-м. Вот она – пресловутая "русская душа". Вот она – нация Толстого и Достоевского, не имеющая ничего общего с цивилизованными украинцами... Но, к сожалению, тут мы вступаем в область грубых логических подтасовок.

Очевидно, что СССР сороковых годов не равен России, а тогдашняя Красная армия не равна российской.

Вместе с представителями других национальностей в рядах РККА воевали около семи миллионов украинцев – это примерно 23% всех советских военнослужащих.

И если мы всегда выступали против российских попыток приватизировать Вторую мировую, если нас возмущал манипулятивный путинский тезис "Победа была бы достигнута без Украины", то нужно видеть и оборотную сторону медали.

Солдаты-украинцы в красноармейской форме сражались с нацистами, штурмовали Берлин и освобождали Освенцим. Но, кроме того, солдаты-украинцы тоже грабили немецкие дома, насиловали немецких женщин и убивали немецких детей – вместе с россиянами, белорусами, кавказцами и уроженцами среднеазиатских республик.

Предав анафеме СССР, можно дистанцироваться лишь от политики советского режима – а не от поступков украинских дедов и прадедов.

Но, собственно, почему современным украинцам претит мысль о том, что в сцене из мемуаров Рабичева могли участвовать их собственные предки? Ведь жертвами красноармейских преступлений становились те же самые немцы, которых Украина регулярно отождествляет с современными россиянами – и тогда они не вызывают ни малейшей эмпатии.

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Те же самые немцы, которые массово поддерживали Гитлера, радовались блицкригам в Европе и старались не замечать Холокост. Те же самые немцы, чьи города уничтожались в ходе беспощадных бомбардировок. Однако гибель немецкой женщины и ее детей в огненном смерче укладывается в безжалостную формулу "За все нужно платить!", а насилие красноармейцев над немецкой женщиной – нет. Почему?

Вероятно, дело не только в этике, но и в эстетике. Пилот бомбардировщика, сбрасывающий смертоносный груз на Любек, Кельн, Гамбург или Дрезден, не контактирует со своими жертвами и выглядит вполне пристойно. А солдат-насильник со спущенными штанами или солдат-мародер с несколькими парами часов на одном запястье – нет. Он вызывает слишком сильное эмоциональное отторжение, и его не получается воспринимать как вершителя жестокого, но справедливого исторического правосудия.

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Сегодня в Украине очень много говорят о возмездии для фашистской России: но не менее важна степень украинского участия в этом возмездии.

Значительная часть нашего общества хотела бы, чтобы гражданское население РФ испытало на себе ужасы Бучи. Но вряд ли кто-то из украинцев хотел бы видеть военнослужащих Вооруженных сил Украины в роли мародеров и насильников на вражеской земле.

Именно поэтому среди наших соотечественников так популярны прогнозы о будущей гражданской войне в Российской Федерации. В этом случае российский обыватель столкнется с мародерством, насилием, бессудными казнями – но украинский солдат не запятнает себя всем перечисленным.

Роль палачей России достанется тем же самым вражеским головорезам, которые сегодня выступают в качестве палачей Украины. Для множества украинцев это был бы оптимальный сценарий. Правда, "оптимальный" еще не означает "неизбежный".

Михаил Дубинянский