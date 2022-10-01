Зеркало войны

"В XXI веке такое невозможно!" – миллионы украинцев повторяли эту успокоительную мантру перед 24.02.2022.

Кто-то вспоминает ее и сейчас, на фоне очередных ультиматумов Москвы и угрозы применения ядерного оружия.

Но особенность российско-украинской войны именно в том, что она фактически стерла границу между XXI и XX веками.

Первая мировая и Вторая мировая, Финляндия и Корея, Вьетнам и Афганистан: после 24 февраля военно-историческая классика слилась с современностью.

Полномасштабная агрессия РФ против Украины – это магическое зеркало, где ранее знакомое по книгам и фильмам становится по-настоящему близким и живым.

Отражаясь в зеркале нынешней войны, вооруженные конфликты XX века предстают в новом свете и обрастают новыми смыслами. И смотреть на них так, как прежде, уже не получается.

Финляндия

До 24 февраля Зимняя война 1939-1940 годов считалась в Украине историей финского успеха и образцом для подражания. Многие из нас искренне полагали, что Суоми одержала победу над СССР, поскольку сорвала первоначальный план сталинского блицкрига, избежала советизации и отстояла свою независимость.

Мало кого волновало, что по итогам войны Финляндии пришлось подписать тяжелейший Московский договор, эвакуировать 12% населения и отдать врагу 11% собственной территории вместе со вторым по величине городом страны.

Все это выглядело чем-то несущественным и второстепенным. До тех пор, пока украинцы сами не очутились на месте финнов.

В 2022-м Украина сначала повторила военные достижения Финляндии, а затем превзошла их.

Сорвав попытку кремлевского блицкрига в феврале-марте, наша страна смогла удержать фронт в дальнейшие месяцы, заручиться необходимой помощью Запада и в конечном счете перейти в контрнаступление.

Финны продержались 105 дней и были вынуждены заключить мир: украинцы держатся уже 220 дней и теснят противника, вынуждая его идти на крайние меры.

Сегодня даже возврат на рубежи 23 февраля будет выглядеть полупобедой – Украину полностью удовлетворит лишь восстановление международно признанных границ 1991 года.

А уступки врагу, сопоставимые с финскими, показались бы тем, чем они действительно были для Суоми: национальной катастрофой.

И вряд ли кто-то из украинцев все еще считает, будто советско-финская война завершилась победой Финляндии.

Корея

До 24 февраля достаточно привлекательным для Украины мог показаться и корейский опыт. В 2014-2021 годах некоторые отечественные эксперты призывали брать пример с Южной Кореи, отгородившейся от коммунистического Севера, и точно так же отгородиться от оккупированного Донбасса. По-видимому, никто из них не догадывался, что размежевание по 38-ой параллели не было сознательным решением Сеула.

Наоборот, в начале 1953 года воюющая Южная Корея верила в скорую победу над коммунистами и освобождение северных территорий. В Сеуле проходили многолюдные демонстрации за войну до победного конца, а Национальное собрание голосовало против унизительных планов перемирия.

Однако новый президент США Дуайт Эйзенхауэр обещал прекратить непопулярную войну в ходе предвыборной кампании и не собирался разочаровывать своих избирателей ради южнокорейских интересов.

Неуступчивому сеульскому руководству был поставлен ультиматум: "Если вы не готовы немедленно и недвусмысленно согласиться с мнением авторитетных специалистов командования ООН и привести боевые действия к их завершению, то придется действовать по-другому".

Республику Корею пригрозили лишить всякой военной поддержки, и ей пришлось подчиниться.

В наши дни так называемый "корейский сценарий" – один из худших вариантов окончания российско-украинской войны.

И только теперь мы можем представить, какой трагедией для Южной Кореи стало вынужденное перемирие, заключенное 69 лет назад и закрепившее раздел страны на две части.

Вьетнам

До 24 февраля украинцы могли разделять трактовку Вьетнамской войны, доминирующую в мире с 1970-х годов. Ту самую трактовку, где роль плохих парней отведена пентагоновским ястребам, а в качестве хороших парней выступают антивоенные активисты с пацификами и плакатами "Make love, not war".

Но в 2022-ом воюющая Украина сама столкнулась с проявлениями западного пацифизма: от проповедей Папы Римского до выступлений левых европейских политиков.

Стало очевидно, что для пацифиста не существует принципиальной разницы между нападением и обороной. Что пацифист готов уравнять жертву агрессии с агрессором. Что пацифист требует прекращения войны на любых условиях, ничуть не заботясь о последствиях такого мира.

Противники войны во Вьетнаме тоже не видели разницы между вооруженной агрессией Ханоя и оборонительными усилиями Сайгона и его союзников. И фактически антивоенные активисты несут моральную ответственность за все, что происходило в Индокитае после объявления "мира" и ухода американских войск из региона.

На совести пацифистов – "лагеря перевоспитания" в Южном Вьетнаме и Лаосе, куда победившие коммунисты бросили сотни тысяч жертв.

На совести пацифистов – коммунистический геноцид в Камбодже, унесший до трех миллионов жизней.

На совести пацифистов – более миллиона вьетнамских беженцев, так называемых "людей в лодках", около 250 000 из которых погибли в море, пытаясь вырваться из коммунистического государства.

Теперь, когда чужой пацифизм угрожает самому существованию нашей страны, украинцам намного легче разобраться во всем этом, чем семь месяцев назад.

Афганистан

До 24 февраля Украина рассматривала вторжение в Афганистан в 1979-м сквозь призму советского и постсоветского опыта. Хотя сама захватническая война пользовалась дурной славой еще со времен Перестройки, ее участники воспринимались как люди, выполнявшие свой долг.

К украинцам, воевавшим за советскую империю в Афганистане, относились с сочувствием и даже с уважением – но не с осуждением. Об этом напоминают многочисленные памятники "воинам-афганцам", раскиданные по всей стране.

Однако в 2022-ом Украина получила опыт, который уже не позволяет воспринимать Афганскую войну по-прежнему – если мы хотим быть честными сами с собой.

Очевидно, что советская оккупационная армия занималась в Афганистане примерно тем же, чем российская оккупационная армия – в Изюме и Буче.

К сожалению, украинцы, воевавшие в рядах советской армии, несут не меньшую ответственность за преступления против другого народа, чем современные тувинцы или буряты, воюющие в составе российских войск в Украине.

А нынешняя российская мобилизация заставляет вспомнить УССР начала 1980-х, выступавшую для Кремля источником пушечного мяса и не оказывавшую массового сопротивления.

Ревизия исторической памяти о чужаках – о Суворове и Кутузове, о Жукове и Ватунине – дается относительно легко.

Намного тяжелее пожертвовать привычной памятью о соотечественниках и демонтировать хотя бы один монумент в честь украинцев, служивших Империи зла в 1979-1989 годах.

Но с этого начинается не просто национальная эмансипация, а подлинная цивилизационная зрелость.

Михаил Дубинянский