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"Киев вечерний. Комендантский". УП нашла рестораны, работающие ночью

Михаил ТкачСреда, 7 июня 2023, 09:00
коллаж: Андрей Калистратенко

Нещодавно "Українська правда" отримала інформацію про те, що деякі столичні заклади преміумкласу працюють у комендантську годину. 

За словами джерел, робота ресторанів не припиняється навіть під час останнього місяця постійних обстрілів Києва. 

Поки столична влада перевіряє укриття, ми вирішили витратити ніч з суботи 3-го червня на неділю 4-го для того, щоб перевірити столичні ресторани. 

Як виявилося, заклади не просто працюють уночі, а їх навіть відвідують забудовники, правоохоронці та київські чиновники.

Михайло Ткач

Темы: Киевкомендантский часВоенное положениебизнесденьги
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