"Киев вечерний. Комендантский". УП нашла рестораны, работающие ночью
Среда, 7 июня 2023, 09:00
коллаж: Андрей Калистратенко
Нещодавно "Українська правда" отримала інформацію про те, що деякі столичні заклади преміумкласу працюють у комендантську годину.
За словами джерел, робота ресторанів не припиняється навіть під час останнього місяця постійних обстрілів Києва.
Поки столична влада перевіряє укриття, ми вирішили витратити ніч з суботи 3-го червня на неділю 4-го для того, щоб перевірити столичні ресторани.
Як виявилося, заклади не просто працюють уночі, а їх навіть відвідують забудовники, правоохоронці та київські чиновники.
Михайло Ткач