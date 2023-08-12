Евреи заслужили войну и суровый оккупационный режим. Нацисты – орудие провидения. Гитлер – бич Божий, карающий евреев за стремление к ассимиляции. А заточение в гетто – шанс искупить грехи и вернуться к своим корням…

В 1940-1941 годах подобные тезисы озвучивались отдельными еврейскими деятелями в Варшавском гетто. И если до большой войны такое самобичевание могло показаться нам парадоксальным и абсурдным, то теперь мы на собственном опыте убедились, насколько востребованным бывает виктимблейминг военного времени. Представление о том, будто жертва вооруженной агрессии разделяет вину за несчастья, которые с ней произошли.

Летом 2023-го страна выясняла, заслужили ли украинцы нынешнюю войну. Скандальный пост Алексея Толкачева не прокомментировал только ленивый, хотя ничего принципиально нового в нем не было.

Виктимблейминг процветает в Украине с самого начала полномасштабной войны, просто раньше он был избирательным – вина за российскую агрессию возлагалась на жителей преимущественно русскоязычных регионов, на бывший электорат Партии регионов, на сторонников Зеленского и так далее. А господин Толкачев решил не мелочиться – и обвинить в российском вторжении не отдельные категории населения, но всех украинцев скопом. Отсюда и соответствующий резонанс.

Но каким бы ни был отечественный виктимблейминг – избирательным или тотальным, – в его основе лежит один и тот же психологический эффект. Еще в 1960-х годах американский исследователь Мелвин Лернер связал обвинение жертвы с человеческой верой в справедливый мир.

Нам хочется верить, что наш мир устроен справедливо, и что люди получают то, чего заслуживают в соответствии со своими личными качествами и поступками. Хороших людей жизнь награждает, плохих – наказывает.

Но если в справедливом мире кому-то приходится несладко, то, выходит, этот человек недостаточно хорош. Если в справедливом мире кто-то становится жертвой насилия, значит, он сам виноват в этом. И если в справедливом мире миллионы украинцев страдают из-за войны, то они это заслужили: потому что говорили не на том языке, неправильно голосовали на президентских выборах или украли арматуру у Алексея Толкачева.

Проблема в том, что эта красивая этическая конструкция не имеет никакого отношения к реальности. Наш мир несправедлив по определению, а во время любой войны он становится еще несправедливее. Война нисколько не похожа на нравоучительную сказку, где порок наказывается, а добродетель вознаграждается. Хотя многим нашим соотечественникам удобно верить в обратное.

"Военная агрессия всегда является справедливой расплатой за чьи-то грехи и просчеты" – в реальной жизни эта формула не работает. Большинство стран мира становились или не становились жертвами нападения не из-за степени готовности к войне и тем более не из-за уровня коррупции: а из-за своего географического положения и планов агрессора.

В 1914 году нейтральная Бельгия приняла на себя первый удар немецких войск, а соседняя нейтральная Голландия избежала военного вторжения. Но так произошло не благодаря голландским усилиям или голландским добродетелям, а благодаря нескольким стрелочкам, нанесенным на штабные карты в Берлине за восемь лет до Первой мировой.

В 1905-м тогдашний начальник Генштаба Альфред фон Шлиффен разработал стратегический наступательный план, предусматривавший продвижение немецких войск по нидерландской провинции Лимбург, через Маастрихт. Но в 1906-м Шлиффену пришлось выйти в отставку из-за болезни, а его преемник Хельмут фон Мольтке пожелал отредактировать немецкие планы.

В новом варианте немцы наступали на Францию, уже не пересекая границу Нидерландов, а продвигаясь лишь по территории Бельгии и Люксембурга. Новый глава Генштаба обосновал это тем, что в случае длительной войны и морской блокады нейтральная Голландия может оказаться для Германии полезнее, чем оккупированная. В результате погибли десятки тысяч бельгийцев, но не голландцев.

"Проигрыш в войне является справедливым и неотвратимым возмездием за военную агрессию" – к сожалению, в реальной жизни эта формула тоже не работает. Каждый подобный пример – это попытка приукрасить историческую логику задним числом.

Гитлеровский Рейх не проиграл войну из-за того, что был государством-агрессором. Наоборот, нацистов удалось привлечь к ответственности за агрессию только потому, что они потерпели военное поражение. А вот сталинский СССР вышел из Второй мировой войны победителем и, как следствие, не понес никакого наказания за агрессию против Польши, балтийских стран или Финляндии. Напротив, это финнам пришлось выплачивать Москве репарации и судить собственных государственных деятелей как "военных преступников".

Коммунистическая Северная Корея, развязавшая агрессию против южного соседа в 1950-м, не добилась победы – и лишь поэтому она до сих пор считается агрессором. А коммунистический Северный Вьетнам, развязавший агрессию против южного соседа в 1960-х, в конечном итоге победил – и потому не только поглотил соседнее государство, но и смог продать остальному миру собственную трактовку войны, где роль "агрессора" досталась Соединенным Штатам.

"Страдания граждан во время войны зависят от их поведения и потому являются заслуженными и справедливыми", – эта формула тем более не работает в реальной жизни. На практике характер и степень военных страданий очень часто определяются слепым случаем.

Украинским зрителям, успевшим сходить на "Оппенгеймера", известно об исключении Киото из списка потенциальных целей атомных бомбардировок в 1945 году. Но не все знают, что утром 9 августа американский В-29 с ядерной бомбой "Толстяк" летел бомбить город Кокура – крупный центр военной промышленности. Да вот незадача: в то утро Кокура оказался почти полностью закрыт облаками, и три захода на цель закончились безрезультатно.

Тогда было решено сбросить "Толстяка" на запасную цель – порт Нагасаки. Там тоже обнаружилась сильная облачность, но в последний момент наводчику удалось разглядеть в просвете между облаками городской стадион, послуживший ориентиром для бомбометания. В результате в Нагасаки погибло около 70 000 человек, а в японском языке появилось выражение "везуч как Кокура".

Вероятно, при большом желании можно объяснить, отчего жители Кокуры "заслужили" избавление от атомной бомбардировки, а жители Нагасаки "заслужили" знакомство с ядерной бомбой вместо них. Но в действительности спасение десятков тысяч японцев и гибель других десятков тысяч японцев были обусловлены случайным стечением обстоятельств. И никакой справедливости в таком распределении ролей не было и быть не могло.

Почему в разгар кровопролитной войны многим украинцам так трудно воздержаться от виктимблейминга? Потому что это означает отказаться от веры в высшую справедливость – и остаться один на один с реальным несправедливым миром.

С миром, где жертвой военной агрессии может оказаться кто угодно. Где во время войны миллионы людей становятся игрушками в руках случая. Где война за правое дело еще не гарантирует победу. И где, наоборот, необходимо победить, чтобы ваше дело осталось в учебниках истории правым.

Михаил Дубинянский