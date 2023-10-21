Зима номер два

Украинский тыл готовится к зиме. Ко второй зиме времен большой войны – если не считать пять февральских дней 2022-го, которые вряд ли могут рассматриваться как полноценная зима.

Наши соотечественники ждут продолжения российского энергетического террора, ждут новых ударов врага по тыловым городам и новых блэкаутов. Как и год назад, в зоне риска находится вся территория нашей страны.

И миллионы украинцев от Харькова до Черновцов задаются одним и тем же вопросом: будет ли вторая военная зима легче или тяжелее предыдущей?

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По сути, мы очутились перед воображаемыми весами.

На одной чаше весов – все то, что Украина приобрела за последний год. Современные системы ПВО, о которых прошлой осенью можно было только мечтать. Генераторы, зарядные станции, повербанки и туристические плитки, которыми успели обзавестись все, кто хотел и мог. А, главное, бесценный опыт, которого нам так не хватало в 2022-м.

Энергетики, коммунальщики и рядовые обыватели уже знают, что следует предпринимать в чрезвычайных ситуациях, и грозное слово "блэкаут" не вызывает прежнего страха. Каждый обитатель тыла, благополучно переживший прошлую зиму, ощущает себя умудренным ветераном.

Однако на другой чаше весов – все то, чего страна лишилась за последние двенадцать месяцев. Речь идет не только о невосполнимых человеческих потерях. Не только о разрушениях, причиненных вражескими ракетами и "шахедами". И не только об отечественной энергосистеме, чей запас прочности существенно уменьшился по сравнению с прошлой осенью.

Не менее важно то, что по сравнению с 2022 годом заметно сократился отечественный запас моральных сил. К сожалению, большинство украинцев встретят новую военную зиму в гораздо худшем психологическом состоянии, нежели предыдущую. На то есть как минимум четыре веских причины.

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Первое. Накануне зимы 2022-2023 годов были одержаны по-настоящему впечатляющие победы на фронте. В сентябре Украина отпраздновала освобождение Харьковщины, в ноябре – деоккупацию Херсона. Вероятно, в тылу не было ни одного проукраински настроенного человека, чью душу не наполняли бы энтузиазмом тогдашние успехи ВСУ. Страна очень вовремя получила мощный заряд оптимизма, и он поддерживал гражданское население в самые трудные и темные зимние дни.

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Но на сегодняшний момент сопоставимых успехов на фронте не достигнуто. Да, на протяжении года неоднократно подчеркивалось, что ВСУ – не любимая футбольная команда; и что неэтично воспринимать украинскую армию как поставщицу красивых побед и позитивных эмоций для обывателя. Тем менее, такой подход широко распространен в тылу.

Тяжелые бои 2023-го, когда солдатскими жизнями пришлось расплачиваться за каждый метр украинской земли, не оправдали ожиданий населения. И если до конца года не последует достаточно яркой и эффектной победы, то этой зимой тыл останется без мощного психологического допинга.

Второе. Зимой 2022-2023 годов тыловые будни скрашивало предвкушение крупных весенних успехов. Крушение вражеской обороны через несколько месяцев анонсировалось не только позитивными блогерами, но и официальными лицами. Еще в октябре 2022-го начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозировал, что украинские вооруженные силы зайдут в Крым до конца весны 2023-го. На фоне прошлогодних военных побед подобные оценки выглядели вполне реалистично и вносили существенный вклад в копилку народного оптимизма.

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Конечно, ничто не мешает озвучивать схожие прогнозы и зимой 2023-2024 годов – но прежнего психологического эффекта они уже не дадут. Однажды не оправдавшись, анонсирование будущих побед не сработает во второй раз.

Что бы ни писали позитивные блогеры, их оценки будут встречать с недоверием. Что бы ни говорили официальные лица, их слова будут восприниматься скептически. Даже если будущей весной ВСУ действительно войдут в Крым, соответствующий анонс не поможет поднять народное настроение в тяжелые зимние месяцы.

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Третье. Зимой 2022-2023 годов вражеские ракетные атаки и периодические блэкауты дарили украинскому тылу ощущение полноценной вовлеченности в войну. Генераторы на городских улицах, свечи в темных квартирах, подзарядка гаджетов в общественных местах: все это воспринималось населением как проявление стойкости и солидарности с фронтом. Успешно справившись с бытовыми проблемами, обитатель тыла испытывал гордость и моральное удовлетворение.

Но теперь на первый план в тылу выходит непопулярная тема мобилизации. Населению все чаще и настойчивее напоминают, что терпеть бытовые невзгоды недостаточно. Что реальная вовлеченность в войну – это не сидение при свечах, а способность заменить бойцов на передовой. Что настоящая стойкость и солидарность с фронтом – это не приготовление обеда на туристической горелке, а готовность проводить на фронт кого-то из своих близких.

Скромному обывателю может показаться, что государство требует от него слишком многого – и это тоже отразится на его психологическом состоянии.

Наконец, четвертое и самое главное. Зиму 2022-2023 годов страна встречала с верой в то, что для нас это будет последняя военная зима. В тылу преобладало мнение, что уже в следующем году большая война завершится победой Украины. Скептические оценки звучали редко и не выдерживали конкуренции с оптимистическими.

Соответственно, все зимние тяготы воспринимались как последний и решительный бой; как последний рывок атлета перед финишем. Мол, нужно продержаться несколько месяцев, выстоять под ударами врага, перетерпеть перебои со светом и с интернетом – а летом отдохнем на пляжах деоккупированного Крыма.

Однако новую зиму Украина встретит с осознанием того, что война – это надолго, и что она вряд ли закончится в 2024-м. Населению придется примириться с тем, что зимние невзгоды – это не последнее испытание перед возвращением к мирному быту, а новая отечественная норма.

Рядовой обыватель будет понимать, что за тяжелой военной зимой последует не награда в виде быстрой победы, а очередной тяжелый военный год. И даже если объективно новая зима окажется не хуже предыдущей, субъективные психологические проблемы в украинском тылу будут выражены намного сильнее.

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Ближайшее будущее скрыто от нас. Мы не знаем, насколько успешным будет противодействие вражескому энергетическому террору. Нам неизвестно, насколько острым окажется дефицит электроэнергии или тепла в украинских городах.

Но нет сомнений, что этой зимой миллионы украинцев столкнутся с прогрессирующим дефицитом оптимизма – и Москва предпримет все возможное, чтобы его увеличить. А украинскому руководству уже сейчас стоит задуматься о том, чем и как можно компенсировать этот критичный для страны дефицит.

Михаил Дубинянский