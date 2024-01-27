Норман Стэнсфилд против Украины

Российский кинематограф с его "Бригадами", "Бумерами" и "Словом пацана" часто обвиняют в романтизации криминала. Но будем говорить честно: этим грешит не только кинопродукция страны-агрессора.

Достаточно вспомнить легендарный фильм 1990-х "Леон", где искреннюю симпатию вызывают профессиональный киллер и его малолетняя подруга. А все потому, что сочувствовать представителю закона в "Леоне" просто невозможно.

Агент Управления по борьбе с наркотиками Норман Стэнсфилд в исполнении Гэри Олдмена считается одним из самых ярких антигероев в истории кино. Для этого коррумпированного и психически неуравновешенного копа не существует никаких правил и ограничений. Он замешан в наркобизнесе и сам злоупотребляет запрещенными веществами. Он непредсказуем, жесток и опасен. А когда нужно оправдаться перед начальством, у него есть дежурный аргумент: "Мы делали свою работу".

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Как ни печально, но схожий типаж силовика получил достаточное распространение в Украине после 24 февраля 2022 года. Полицейские, пограничники, сотрудники ТЦК нередко выходят за рамки своих законных полномочий, пользуясь военным положением.

Известны случаи, когда война служит предлогом для произвола, для похищений и избиений граждан. Известны случаи, когда война помогает сводить личные счеты. Известны случаи, когда войной прикрывают политически мотивированное давление. И, конечно же, известно немало случаев, когда война позволяет незаконно обогащаться.

При этом у жестокого и коррумпированного силовика есть заведомое преимущество перед честным и вежливым: подобно Стэнсфилду из "Леона", плохой парень на службе у государства привлекает внимание зрительской аудитории. Военкомы, действующие корректно и законно, остаются в тен. Зато военкомы, силой затаскивающие соотечественников в микроавтобусы, моментально становятся героями вирусных видео.

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Каждое новое сообщение о неправомерных действиях украинских силовиков становится поистине бесценным подарком для российской пропаганды. В наиболее вопиющих случаях наших стэнсфилдов даже привлекают к ответственности – как в резонансной истории с пытками в Тернопольском ТЦК. Но чаще в ход идет дежурное оправдание: "Они делали свою работу".

Благодатной почвой для расцвета украинских стэнсфилдов стало несоответствие между действующим законодательством и реалиями большой войны.

Наша нормативно-правовая база создавалась в мирные годы, и адаптировать ее к требованиям полномасштабного военного противостояния – дело слишком хлопотное (привет многострадальному законопроекту о мобилизации).

На практике оказалось, что гораздо легче не менять законы, а подменять их негласными указаниями. Выдавать тыловому силовику карт-бланш на незаконные действия. Позволять ему выходить за рамки правового поля и закрывать глаза на все его выходки.

Для обычных граждан стэнсфилд в униформе – это сущий бич, но для собственного начальства он может быть даже удобнее законопослушных сотрудников. Если вашего подчиненного можно в любой момент привлечь к ответственности за превышение служебных полномочий, и прикрываете его именно вы, он будет лоялен лично к вам – а не к абстрактному государству.

Персональная лояльность и готовность выполнять любые незаконные инструкции может показаться более работоспособной схемой, чем следование украинскому законодательству.

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Есть и другой немаловажный момент. Правовой нигилизм, коррумпированность и даже наркозависимость не мешали вымышленному Норману Стэнсфилду быть профессионалом. В конце концов, именно он сумел ликвидировать особо опасного киллера Леона.

Многие из украинских силовиков, попирающих закон и злоупотребляющих своим служебным положением, тоже остаются профессионалами – а, значит, ценными и полезными для руководства людьми.

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В апреле прошлого года в СМИ впервые появилась информация об одесском военкоме Борисове и его неблаговидных делах. Но только в июне, после выхода нового резонансного журналистского расследования, скандальный военком был снят с должности. И, конечно, тыловым борцам за справедливость удобно думать, что за Борисова взялись не сразу, поскольку он делился с кем-то своими незаконными барышами.

Однако не менее логично выглядит другое объяснение: на махинации Борисова смотрели сквозь пальцы, поскольку он считался ценным работником и обеспечивал нужные показатели мобилизации. То же самое можно сказать и о других областных военкомах, чье массовое увольнение летом 2023 года порадовало гражданскую публику, но не военное командование.

В декабре 2023-го это решение открыто раскритиковал сам главком Залужный. При этом Валерий Федорович не сказал ни слова о моральном облике уволенных военкомов. Он не пытался доказывать, что среди них были честные и некоррумпированные работники, и что стричь всех под одну гребенку было несправедливо. Нет, Залужный высказался о бывших областных военкомах в исключительно практическом ключе: "Это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет".

Для тыловых обывателей вопросы законности и социальной справедливости значат очень много. Но военная логика отличается от гражданской: армии необходим практический результат.

Армии требуются люди, чтобы сдерживать вражеский натиск. Армии нужно, чтобы новые пополнения прибывали вовремя и в достаточном количестве. А пострадают ли при этом законность или социальная справедливость – вопрос второстепенный. И потому коррумпированный военком-стэнсфилд, который выполняет поставленные перед ним задачи, лучше честного, но неопытного военкома, который с этими задачами не справляется.

Нравится нам это или нет, но в разгар войны ставка на стэнсфилдов действительно может сработать. Вот только срабатывает она лишь в краткосрочной перспективе.

Силовики, пренебрегающие законами и не ограниченные никакими правилами, могут дать необходимый результат здесь и сейчас. Всеми правдами и неправдами они способны обеспечить рывок вперед в нужный момент.

И если бы российско-украинская война осталась спринтом, с деятельностью отечественных стэнсфилдов можно было бы примириться как с неизбежным злом.

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Но к концу 2023 года стало очевидно, что полномасштабная война – это не спринт, а марафон.

Никакие судорожные рывки не помогут Украине выстоять и победить. Для этого требуются последовательные, кропотливые, солидарные усилия фронта и тыла, действующей власти и простых украинцев.

А эта задача недостижима без атмосферы доверия между государством и его гражданами. И тут доморощенные стэнсфилды оказываются абсолютно враждебной силой – без каких-либо оговорок.

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Деятельность стэнсфилдов на службе у государства – это прежде всего история о разрушении доверия. Каждый из них ежедневно убеждает население в том, что от государственных законов и официальных правил мало что зависит.

Все зависит от конкретного исполнителя. От того, какие инструкции он получил сегодня от своего непосредственного начальства, и насколько рьяно готов их выполнять. От того, добр он или зол, честен или коррумпирован. От того, хорошее ли у него настроение или нет. От того, умеет ли он держать себя в руках или подвержен эмоциональным срывам.

Любой украинский силовик, пренебрегающий украинскими законами, подталкивает своих соотечественников к мысли, что взаимоотношения с собственным государством – это безумная лотерея. А само государство – такая же непредсказуемая и опасная сила, как и внешний враг, который может в любой момент без предупреждения ударить по нам ракетами или "шахедами".

Чтобы выдержать затяжную войну на истощение, необходима вера миллионов украинцев в Украину. Вполне естественно, что российская пропаганда пытается уничтожить эту веру всеми силами и средствами.

Но, к сожалению, в один прекрасный день может оказаться, что россиянам уже не нужно прилагать особых усилий для дискредитации Украины как правового государства – поскольку отечественные стэнсфилды справились с этим сами.

Михаил Дубинянский