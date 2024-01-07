Лучшие подкасти 2023 года от УП

У 2023 році ви не тільки читали та дивились "Українську правду", але й слухали. Майже цілий рік ми випускали 5-7 епізодів подкастів на тиждень, випустили понад 300 епізодів, які загалом отримали понад 1,5 млн прослуховувань.

Ми записували подкасти про війну ту психічне здоров’я, реконструювали події 24 лютого, пояснювали що відбувається у світі та в українській та світовій економіці, розповідали про культуру, науку та медицину.

А зараз ми хочемо поділитися з вами найкращими епізодами подкастів, які з’являлися на УП минулого року.

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24.02: Реконструкція

Ми хотіли, щоб цього подкасту взагалі не існувало, власне, як і приводу для його створення. Але ми маємо велику війну з усіма її наслідками та перший день цієї великої війни. А оскільки було важливо зафіксувати для історії усе, що в той перший день повномасштабного вторгнення відбувалось, ми зробили подкаст "24.02: Реконструкція".

У п'яти епізодах Роман Романюк та Федір Попадюк спробували відтворити настільки детально, наскільки це можливо події першого дня великої війни. Як йшла підготовка до російського вторгнення, що робили у перші години вторгнення перші особи держави, хто опинився у бункері разом з Зеленським та, найголовніше, як збройні сили давали відсіч ворогу.

Нам важко виділити якийсь один епізод з цих п’яти, тому ми пропонуємо вам послухати їх усі по черзі.

Головна обсерваторія

Цього року ми запустили подкаст про науку "Головна обсерваторія", який приніс редакції премію "Слушно" від Megogo Audio. У цьому подкасті науковий журналіст Дмитро Сімонов розповідає про те, як влаштований наш світ: жива природа, зорі, матерія, давні суспільства тощо.

Завдяки цьому подкасту, ви можете дізнатися про те, чи існували динозаври на території сучасної України, хто і як знищує українську природу під час війни, що таке Змієві вали та хто їх побудував, а також про змагання за Місяць та про українців у Антарктиді.

А зараз ви можете послухати епізод "Двісті років на Півдні. Чому навіть під час війни Україна займається антарктичними дослідженнями", в який завітав директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий:

War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу після обстрілів, усвідомлення та прийняття смерті – це проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У подкасті War-life balance журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос цілий сезон розмовляли про те, як впоратись з цими проблемами й втримати баланс між нормальним життям та війною, яка на кожному з нас залишила свій слід.

Цей подкаст має легкий терапевтичний ефект, тому радимо почати слухати цей подкаст з першого епізоду і до останнього.

А тут ми хочемо порадити епізод про життя після війни, про яке усі ми мріємо:

Кавун та тютюн

Минулого року ми також зробили подкаст про те спільне, що є українців та кримських татар. В кожному епізоді ми знаходили це спільне в різних сферах – в сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні.

"Що ще робить спільними українців і кримських татар? Умовно, ми частини різних цивілізацій – православної і ісламської. Але в кожних з цивілізацій, українці і кримські татари – це найбільш західна їх версія", - говорить в одному з епізодів історик Ярослав Грицак.

А прямо зараз ми пропонуємо вам послухати епізод з лідером кримських татар Мустафою Джемілевим про кримськотатарський та український опір в СРСР:

Cвіт не sweet. Подкаст про міжнародку

З січня минулого року майже кожного тижня у нас виходить подкаст "Світ не sweet" присвячений міжнародній політиці. Завдяки цьому подкасту ви можете краще дізнатись про події, які відбуваються у різних країнах нашої планети – від Аргентини до КНДР.

Крім того, розповідаючи про ту чи іншу країну, ведучі подкасту Олена Куренкова та Олег Павлюк разом з гостями не забувають і про український контекст, пояснюючи як ті чи інші події в інших країнах впливають на Україну.

Тому, якщо вас цікавить міжнародна політика, цей подкаст саме для вас.

А прямо зараз ви можете послухати епізод про Іран, його глобальні амбіції, суворі реалії та неочевидних партнерів:

Хроніки економіки

Минулого року ми також запустили економічний подкаст з красномовною назвою "Хроніки економіки". В цьому подкасті журналісти Ярослав Вінокуров та Дана Гордійчук розпитують гостей про те, що відбувається з українською та світовою економікою та як ті чи інші процеси впливають на життя українців.

Як перекриття польськими фермерами кордону впливає на нашу економіку? А що відбувалось з ринком праці у 2023 році? Як криза в IT вплинула на українських розробників? Та як відчуває себе в умовах війни той чи інший бізнес? Якою є економіка протезування?

Це тільки маленька частина питань, на які відповідав подкаст "Хроніки економіки" у 2023 році.

А ознайомитись ви можете з епізодом про штучний інтелект і про те, чи правда він забирає роботу у людей:

УП. Вголос

Якщо ви не встигаєте читати тексти "Української правди", ви можете слухати їх, наприклад, йдучи чи їдучи на роботу. Для цього ми запустили подкаст "УП. Вголос", у якому начитуємо найкращі тексти, які зявляються на УП.

Від деяких наших читачів ми неодноразово чули про те, що це для них чудовий спосіб не пропускати тексти "Української правди," тому радимо підписатись і на цей подкаст також.

А зараз ви можете послухати аудіоверсію тексту "100 метрів до війни. Як рік Росії в Україні ледь не закінчився великою кров’ю на острові Тузла":

Кляті питання

"Кляті питання" – це найперший подкаст "Української правди", який за роки свого існування став одним з найбільших інформаційних українських подкастів, на який підписано понад 50 тисяч людей.

До 2022 року автор "Клятих питань" Федір Попадюк відповідав на різні важливі та актуальні питання за допомоги різних експертів. З 2022 року концепція подкасту змінилась – тепер Федір розпитує заступника головного редактора УП Євгена Будерацького про війну з Росією та ключові події тижня, пов’язані з війною.

У 2023 році подкаст має ще й відеоверсію, тож його можна ще й дивитись на YouTube. Але краще слухайте "Кляті питання" на подкаст-платформах:

(не)Безпечна Країна

Інший подкаст про війну, який виходить на УП - це подкаст "(не)Безпечна країна", який ми робимо спільно з "Центром оборонних стратегій". Його ведуча Аліна Фролова – дипломат, колишня заступниця Міністра оборони та одна з лідерок Центру, запрошує гостей, з якими говорить про безпекові питання. Однією з особливостей цього подкасту є те, що тут можна почути як і цікавих англомовних гостей (ми робимо дві версії – оригінал розмови та з перекладом), так і відомих українських військових, політиків та експертів.

А послухати ми радимо один з найпопулярніших епізодів минулого року – розмову зі старшим аналітиком у "Повернись живим" Миколою Бєлєсковим – про війну як предмет дослідження, про прогнози, сценарії, аналіз, політичні аспекти та про те, що відрізняє цю війну від інших:

Культура всього

Не забували ми минулого року і про культуру. Ведучий подкасту "Культура всього" Констянтин Дорошенко – український арткритик, публіцист, колумніст, куратор сучасного мистецтва Констянтин Дорошенко. Зі своїми гостями – художниками і музикантами, дослідниками, критиками, науковцями та журналістами, він говорить про культуру у найширшому значенні цього слова.

Один з епізодів, який ми радимо послухати прямо зараз, це епізод про деколонізацію, оскільки деколонізація – головне поняття і виклик для вітчизняної культури прямо зараз:



Температура – нормальна!

"Температура – нормальна!" – це медичний подкаст "Української правди" про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

З початку повномасштабного вторгнення Росії, спектр тем, які обговорюються у подкасті розширився – ведуча Наталія Бушковська говорить з бойовими медиками про тактичну медицину, переливання крові та про реабілітацію людей, які постраждали від війни.

Не забуває вона розмовляти й з науковцями та дослідниками про мікроби та мікробіом, шкідливість цукру та роботу нашого мозку.

А тут радимо послухати епізод про біль і втрати. Біологиня та популяризаторка науки Ольга Маслова стверджує, що навіть на клітинному рівні відбуваються зміни, якщо ми зазнаємо втрати близької людини чи бачимо, як з землею рівняють рідне місто.

Ми записали з нею подкаст, щоб проговорити, як наш мозок реагує на ці події, і як ми можемо собі допомогти:

Я не встигаю!

Я не встигаю – це не типовий подкаст про продуктивність, у якому ведучі Федір Попадюк та Анастасія Коріновська намагаються навчитись встигати більше і робити роботу якісніше, але без розповідей про "успішний успіх".

У другому сезоні, який так і не вдалось закінчити минулого року, автори подкасту вирішили розповісти про різні корисні звички та про те, як їх впровадити у своє життя (або принаймні спробувати).

Саме тому ми хочемо порадити епізод про те, як ставити собі цілі і навіть досягати деяких з них: