Невозвращение блудного сына

"Я бажаю кожному, хто ще вагається, наступного року зробити сміливий вибір – захищати своє, власну країну, працювати заради неї, допомагати, знайти себе у власній державі, бо це єдине місце на землі, де ми всі можемо сказати про себе: ми вдома".

Так выглядел главный месседж, прозвучавший в новогоднем обращении Владимира Зеленского к нации.

Кому-то речь главы государства показалась трогательной и своевременной. Кому-то, наоборот, не понравилось, что "беженец" в президентском обращении был открыто противопоставлен "гражданину". Но такова новая генеральная линия, с которой наше государство вступило в 2024 год.

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В первые месяцы полномасштабной войны украинские беженцы в ЕС – даже если речь шла о мужчинах моложе 60 лет – могли рассчитывать на сочувствие и понимание. Однако впоследствии позиция Украины значительно ужесточилась.

И теперь украинец за рубежом считается уже не жертвой российского вторжения, а блудным сыном, согрешившим против Родины. Его регулярно призывают раскаяться, вернуться домой и поддержать свою страну.

Но какие стимулы могут подтолкнуть блудных сынов Украины к такому выбору? И способствует ли этому обстановка внутри страны – даже если вынести за скобки мобилизацию и вражеские атаки?

В последнее время в Украине все чаще говорят о силовом давлении на бизнес. В 2023-м подобные жалобы звучали от представителей интернет-магазина Rozetka, сети кинотеатров Multiplex, ресторанного холдинга !FEST, производителя тепловизоров Arсher, не говоря уже о множестве более мелких бизнесменов. А вишенка на торте – задержание основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы, которое последовало в январе 2024-го и наделало очень много шума в предпринимательских кругах.

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"В Україні законопослушний бізнес є мішенню для прискіпливих перевірок і покарань за формальні помилки з боку фіскальних чи то правоохоронних органів", – так оценивает ситуацию бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

При этом от прессинга украинских силовиков избавлены люди, которые изначально не пожелали работать в условиях большой войны.

Те, кто еще в 2022-м распрощался со своим бизнесом в Украине. Те, кто предусмотрительно вывел отсюда свои финансовые активы. Те, кто вывозил из страны чемоданы наличных, чтобы обосноваться где-нибудь на Лазурном берегу.

С точки зрения государства, эти граждане действительно согрешили перед Украиной. Но для отечественных придирок и наказаний они уже практически недосягаемы. Все это достается лояльному бизнесу, который продолжает работать в Украине, несмотря на полномасштабную войну.

Получается, что давление на предпринимателей в разгар войны стало наказанием за выбор, сделанный в пользу Украины.

За тот самый выбор, к которому в своем новогоднем обращении призвал президент Зеленский. Потому что государственная машина бьет не по тем, кто перед ней провинился. Она бьет по тем, до кого может дотянуться.

Другой характерный пример напрямую связан с отъездом из Украины и возвращением на Родину. Перед Новым годом на границе был резко и без предупреждения ужесточен контроль за выездом мужчин призывного возраста. У граждан стали требовать дополнительные документы, не предусмотренные законодательством, и так далее. При этом официальные правила пересечения границы остались неизменными.

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Попытка закрутить гайки в ручном режиме привела к хаосу. От настроения конкретной смены пограничников на конкретном пункте пропуска стало зависеть больше, чем от нормативно-правовой базы.

Неоднократно фиксировались случаи, когда граждане, получившие категорический отказ на одном КПП, без проблем выезжали из страны в тот же день и с теми же самыми документами, но через другой КПП. Четкие и понятные правила подменила непредсказуемая лотерея.

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Разумеется, от этого не пострадали люди, незаконно покинувшие Украину в 2022–2023 годах. В абсолютном большинстве случаев эта публика предпочитала не рисковать и не посещать Родину после успешного бегства.

Главными потерпевшими от хаоса на границе стали лояльные граждане, которые привыкли к соблюдению правил, ранее выезжали из страны на законных основаниях и могли бы остаться в ЕС, но возвращались в Украину.

Мужчина, давно сбежавший в Европу с купленным белым билетом, уже недосягаем для украинских пограничников. Поэтому необоснованные придирки доставались мужчине с настоящим белым билетом и безупречной историей выездов и возвращений назад.

Выходит, пограничные эксцессы тоже стали наказанием за выбор в пользу Украины. Поскольку государственная машина бьет не по тем, кто перед ней провинился, а по тем, до кого она может дотянуться.

Казалось бы, на фоне предыдущих примеров стоит особняком скандальный законопроект о мобилизации № 10449: там предусмотрены жесткие санкции не только для мужского населения Украины, но и для ее блудных сынов. Для тех, кто покинул страну во время войны и зачастую сделал это незаконно. Для тех, кто, с точки зрения государства, действительно виноват перед государством.

По мысли авторов законопроекта, беженцу-уклонисту можно будет отказать в предоставлении консульских услуг; а средства на его банковских счетах могут быть заблокированы. Так это выглядит в теории.

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Но фактически способность Украины наказать своего блудного сына определяется степенью его лояльности к Украине. Беженец, когда-то успевший обзавестись вторым гражданством, выигрывает по сравнению с беженцем, который хранил верность своему государству.

Беженец, отказавшийся от услуг украинских банков, выигрывает по сравнению с беженцем, который до сих пор ими пользуется.

Беженец, оборвавший все связи с Украиной, выигрывает по сравнению с беженцем, который надеется когда-нибудь вернуться назад.

Государственная машина способна ударить не по тем, кто провинился перед ней больше других, а лишь по тем, до кого пока еще может дотянуться.

Таким образом, создается стимул для максимального отдаления от украинского государства. И высока вероятность, что санкции против украинских мужчин за границей спровоцируют не массовое возвращение на Родину, а массовый разрыв любых связей с Родиной.

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Проблема в том, что Украина почти не старается выстроить систему стимулов и поощрений для тех граждан, которые, имея выбор, предпочли остаться со своей страной в самый трудный период ее истории. Вместо этого Украина пробует делать ставку исключительно на карательные меры. Пытается закручивать гайки все туже и предоставлять силовикам все больше власти.

Однако на практике это оборачивается все тем же порочным принципом: "Государственная машина бьет не по тем, кто перед ней провинился – она бьет по тем, до кого может дотянуться".

А пока действует этот принцип, у циничного и незаконопослушного блудного сына будет заведомое преимущество перед лояльными гражданами, которые продолжают верить в украинскую законность и украинские перспективы.

Следя за новостями с Родины, блудный сын Украины будет раз за разом убеждаться в своей правоте. И если ситуация не изменится, рассчитывать на повторение известного библейского сюжета точно не стоит.

Михаил Дубинянский