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РФ готовится аннексировать Приднестровье? Самостоятельный ЕС без США – УП.ЧАТ

"Украинская правда"Пятница, 23 февраля 2024, 17:20
РФ готовится аннексировать Приднестровье? Самостоятельный ЕС без США – УП.ЧАТ

Гості студії обговорили найголовніші питання тижня, зокрема:

  • Чи було своєчасним рішення про відведення військ з Авдіївки? 
  • Путін вже вирішив, що анексує Придністров'я?
  • Скептицизм Європи щодо НАТО. Чи настав час для самостійності? 
  • Як Мюнхен–2024 відобразиться на Україні?
  • Чи зроблені висновки за 10 років війни в Україні?

Учасники обговорення: народний депутат України та член комітету з національної безпеки Андрій Парубій, головний редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко, журналістка Тетяна Даниленко.

Ведуча: головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

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Темы: ЕССШАРосcияМолдовааннексия
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