РФ готовится аннексировать Приднестровье? Самостоятельный ЕС без США – УП.ЧАТ
Пятница, 23 февраля 2024, 17:20
Гості студії обговорили найголовніші питання тижня, зокрема:
- Чи було своєчасним рішення про відведення військ з Авдіївки?
- Путін вже вирішив, що анексує Придністров'я?
- Скептицизм Європи щодо НАТО. Чи настав час для самостійності?
- Як Мюнхен–2024 відобразиться на Україні?
- Чи зроблені висновки за 10 років війни в Україні?
Учасники обговорення: народний депутат України та член комітету з національної безпеки Андрій Парубій, головний редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко, журналістка Тетяна Даниленко.
Ведуча: головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.
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