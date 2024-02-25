Правила военного времени

К третьему году войны я похудел на двадцать килограммов.

Не из-за казенного питания – в армии кормят неплохо. Более того, страна должна скормить солдату три с половиной тысячи килокалорий в день, и поверьте – делает она это довольно настойчиво.

И не из-за физических нагрузок. В армии все индивидуально – и пока одни наматывают километры, другие могут засидеться до мышечной дистрофии. Вдобавок волонтерские углеводы всегда под рукой: те, кто привык заедать стресс шоколадом, могут без проблем поправиться на пару размеров. Поэтому худеть в армии приходится не в силу обстоятельств, а вопреки им.

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Причина была в другом.

В жизни есть два способа взаимоотношений со временем: оно может работать на тебя, а может работать против. Тебя может забрать скорая с аппендицитом, и ты проснешься после наркоза в больнице – со всей гаммой сопутствующих ощущений. Но при этом ты будешь знать, что с каждой секундой швы затягиваются, организм заживает и твое завтра будет гарантированно лучше, чем твое сегодня.

А бывает и наоборот. Когда у тебя есть задача, дедлайн, но ты старательно игнорируешь и то, и другое. И с каждым днем времени остается все меньше, а объем работы не меняется. В этот момент тревожность становится твоим постоянным спутником, а время – твоим противником. Потому что при прочих равных "завтра" будет труднее, чем "сегодня".

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Так вот. В армии ты никогда не уверен, что время на твоей стороне.

Зона контроля у солдата не так уж и велика. Ты не знаешь своего будущего. Не можешь поручиться за то, что ждет тебя завтра. Даже если убрать все административно-бюрократические неожиданности – тебе никогда не удастся просчитать траекторию осколков.

А потому ты не можешь быть уверен, что время – это твой гарантированный союзник. Не можешь пообещать самому себе, что "завтра" будет лучше, чем "сегодня". Привычку контролировать все подряд лучше оставить "на гражданке" – в армии она станет весьма раздражающим попутчиком.

Решение похудеть было всего лишь способом сломать систему. Во-первых, диета возвращает тебе самому контроль над обстоятельствами – пусть даже он сводится к контролю того, что лежит на тарелке. А во-вторых, она позволяет тебе передоговориться со временем. Позволяет сделать его – пусть и на очень локальном уровне – снова своим союзником. Ты начинаешь жить с мыслью, что завтра ты будешь выглядеть и чувствовать себя лучше, чем сейчас. Просто по факту того, что сегодня ты решил не заедать стресс.

А на третий год службы ощущать время своим союзником чертовски важно.

Исход войны зависит от бесчисленного количества факторов. Никто не знает, каким будет следующий черный лебедь. Никто не знает исхода выборов в странах-союзниках. Самое простое и эффективное – сосредоточиться на том, что ты можешь делать здесь и сейчас. А попутно – вычеркнуть саморазрушение из своего ежедневного графика. В таком случае в твоем персональном завтра появится хоть какая-то конкретика.

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Я часто думаю о том, что такой подход куда универсальнее, чем кажется.

Два года назад мы воспринимали войну как временное искривление. Как ситуативный зигзаг, который вскоре будет исправлен и выпрямлен. Адаптация к мысли, что война – это новая норма, оказалась довольно болезненной. Ситуация отдавала шулерством и подлогом. Хотелось искать виновного и требовать бога из машины.

Неопределенность будущего – плохое подспорье для психики. Отсутствие контроля делает любое "сегодня" хрупким и неустойчивым. Ситуация нестабильности не позволяет опереться и отдышаться. Рождает неврозы и раздражение. Накапливает выгорание и усталость. И если в спринтерском рывке финишная черта видна хорошо и отчетливо, то в марафонском забеге мысль о дистанции становится страшнее самой дистанции.

В любом новом процессе сперва ты движешься на мотивации, азарте и кураже. Проблема в том, что все это неизбежно заканчивается – и дальше нужно двигаться уже на дисциплине. Вдохновение уступает место необходимости. В моем случае эта трансформация случилась после полутора лет службы. Если после войны мне придет в голову бегать марафоны – я буду знать правила игры наперед.

Если ты не уверен в будущем – концентрируйся на настоящем. Если пугает дистанция – сосредоточься на процессе. Дела важнее эмоций, дисциплина важнее мотивации, и если обстоятельства нельзя отменить – найди себе в них применение.

Я не знаю, сколько времени продлится моя служба. Не знаю, когда смогу сменить пиксель на джинсы. Мои немобилизованные сограждане в этом году будут сдавать тест на ответственность – и если провалят, то мы все рискуем задержаться в армии. Писать учебник истории довольно утомительно – и мы с удовольствием поделимся этой обязанностью. Главное, чтобы было с кем.

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Биография нашего поколения обесценит музеи – потому что наша эпоха ярче любой главы из учебника истории. Люди, которые станут памятниками, ходят с нами по одним улицам. Те, чьи биографии будут изучать в школах, присылают нам мемы в мессенджерах.

Я по-прежнему считаю, что мы круто справляемся – вопреки выгоранию и усталости. По-прежнему стараюсь не терять веры в людей – концентрируя злость на отдельных персоналиях. Все так же считаю, что мне повезло с эпохой, потому что любая другая теперь выглядит как прелюдия к нашей.

В начале 2022-го я планировал меньше работать и больше путешествовать. Все сбылось. Нужно просто точнее формулировать.

Мне осталось скинуть еще семь килограммов.

Павел Казарин