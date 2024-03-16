"Выборы" против выборов

В Российской Федерации проходят очередные "выборы" Владимира Путина. Употребление этого термина без кавычек едва ли уместно: в XXI веке в РФ успело вырасти целое поколение людей, которые не застали реальных конкурентных выборов даже в свою бытность эмбрионами.

По сути, процедура, именуемая в России "выборами", представляет собой массовую присягу на верность самодержцу. Ничего общего с конкурентной политикой это действо не имеет, но и простой формальностью тоже не является: присяге придается определенное символическое значение.

Хотя соперников у самодержца нет и быть не может, теоретически принесение присяги не застраховано от неприятных эксцессов (самый известный пример такого рода – мятеж декабристов в 1825-м). И для самодержавной власти важно, чтобы эта торжественная церемония прошла без сучка и без задоринки.

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К принесению присяги на верность Путину российский режим отнесся внимательно и ответственно. Кремлю не нужны лишние риски – и в России отказались от идеи допустить к "выборам" потешного кандидата с антивоенной риторикой. Для Кремля невыгодно тревожить и огорчать своих "избирателей" – и в России надолго воздержались от новой волны мобилизации.

К моменту "выборов" Кремлю потребовались символические военные победы – и Россия не пожалела солдат и боевой техники, стараясь захватить лишние километры украинской земли.

Накануне "голосования" Кремль нуждался в спокойной атмосфере – и удары по территории России нанесли ему ощутимый имиджевый ущерб.

Однако российские хлопоты по случаю "выборов" Путина невозможно сравнивать с заботами демократических стран, практикующих настоящие выборы. И в Москве это знают.

С самого начала большой войны Россия рассматривала электоральную демократию как ахиллесову пяту коллективного Запада. Как фактор, который помешает союзникам Украины играть в долгую и в перспективе обеспечит Кремлю военное преимущество.

Сильными сторонами Европы и США принято считать сменяемость власти, политическую конкуренцию и ответственность перед избирателями. Но российский диктатор еще в молодости стал мастером спорта по дзюдо, и уже больше двух лет пытается использовать против врагов их же силу.

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Сменяемость власти подарила Путину надежду на то, что он сможет пересидеть своих главных противников. Что со временем их место займут более трусливые, беспринципные и сговорчивые люди, в том числе открытые симпатики Москвы.

Политическая конкуренция позволила надеяться, что со временем финансовая и военная помощь Киеву станет заложницей предвыборной борьбы в странах Запада. И Россия была готова приложить все усилия, чтобы эта борьба обострилась до предела.

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А ответственность перед избирателями означала прямую связь между поддержкой Украины и общественным мнением на Западе. В Москве надеялись, что со временем рядовой обыватель перестанет сопереживать украинцам, утратит интерес к затяжному военному противостоянию на чужой земле и начнет подталкивать западных политиков к уступкам.

К сожалению, на третьем году полномасштабной войны приходится признать, что отчасти расчеты Кремля оправдались.

Весной 2024-го наиболее смелые проукраинские месседжи озвучивает Эмманюэль Макрон – государственный лидер, минимально зависимый от превратностей выборной демократии. Французский президент успел переизбраться на второй срок в самом начале большой войны и точно не будет принимать участия в следующих выборах в 2027-м. Обретя относительную свободу от электоральных процедур, он может публично обсуждать отправку французских солдат в Украину.

В то же время в ряде стран коллективного Запада электоральный фактор уже успел сыграть против украинцев.

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Благодаря прошлогодним выборам в Словакии на смену проукраинскому правительству пришел Роберт Фицо – человек, мало отличающийся от одиозного Виктора Орбана. Человек, публично заявивший, что войну в Украине начали не россияне, а "фашисты-украинцы". И остается лишь порадоваться, что словацкие истребители МиГ-29 были успешно переданы Киеву еще до народного волеизъявления осенью 2023-го.

Благодаря выборам в Польше ближайшая союзница Украины превращается чуть ли не во враждебное государство. Голоса агрессивных фермеров, блокирующих границу, нужны и консерваторам из "Права и справедливости", и либералам из "Гражданской платформы". Причем после парламентских выборов в октябре 2023-го ситуация ничуть не улучшилась. Впереди – местные выборы в апреле 2024-го.

Благодаря президентским выборам в США был нанесен сильнейший удар по Украине. Хотя год назад нам предрекали проблемы в случае победы Трампа, на практике все оказалось еще хуже: американская помощь Киеву была заблокирована задолго до дня голосования. Солидарность с Украиной стала жертвой предвыборных торгов в Конгрессе, и за эту грязную игру пришлось расплачиваться жизнями наших солдат.

Более того, весной 2024-го Россия пытается использовать против Украины украинские же традиции выборной демократии.

Сначала государство-агрессор создает на нашей земле условия, при которых проведение полноценных выборов становится невозможным. А затем россияне вбрасывают в отечественное публичное пространство тезис о "нелегитимности" президента Зеленского после 20 мая. При этом противник делает ставку прежде всего на ту часть украинского общества, которая голосовала против Зеленского в 2019-м и в течение пяти лет дожидалась реванша.

Москва рассчитывает, что эмоции возобладают над разумом, а стремление свести давние электоральные счеты перевесит заботу об устойчивости государства в разгар жестокой войны. И, к сожалению, кремлевские манипуляции находят отклик у части наших сограждан.

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На этом фоне Кремль и его партнеры выглядят достаточно уверенно. У России не возникает особых проблем с "переизбранием" Владимира Путина. Руководство КНР может поддерживать российскую агрессию, не оглядываясь на китайское общественное мнение. Властям Ирана и Северной Кореи не нужно согласовывать с оппозицией военные поставки в РФ.

Диктаторские режимы работают на контрасте с демократическими государствами, и коллективному Западу пора осознать, что именно поставлено на карту.

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Любая украинская неудача в войне – это не только проигрыш Киева и конкретных политиков из Европы и США. Это проигрыш самой идеи электоральной демократии, которая начинает ассоциироваться с уязвимостью, разобщенностью и неспособностью дать отпор агрессору.

Это сигнал о том, что фиктивные "выборы" в путинском духе предпочтительнее настоящих конкурентных выборов. И наши зарубежные партнеры должны понимать, что этот сигнал будет прочитан не только в России и в Украине, но и во всем мире.

Михаил Дубинянский