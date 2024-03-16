"Выборы" против выборов
В Российской Федерации проходят очередные "выборы" Владимира Путина. Употребление этого термина без кавычек едва ли уместно: в XXI веке в РФ успело вырасти целое поколение людей, которые не застали реальных конкурентных выборов даже в свою бытность эмбрионами.
По сути, процедура, именуемая в России "выборами", представляет собой массовую присягу на верность самодержцу. Ничего общего с конкурентной политикой это действо не имеет, но и простой формальностью тоже не является: присяге придается определенное символическое значение.
Хотя соперников у самодержца нет и быть не может, теоретически принесение присяги не застраховано от неприятных эксцессов (самый известный пример такого рода – мятеж декабристов в 1825-м). И для самодержавной власти важно, чтобы эта торжественная церемония прошла без сучка и без задоринки.
К принесению присяги на верность Путину российский режим отнесся внимательно и ответственно. Кремлю не нужны лишние риски – и в России отказались от идеи допустить к "выборам" потешного кандидата с антивоенной риторикой. Для Кремля невыгодно тревожить и огорчать своих "избирателей" – и в России надолго воздержались от новой волны мобилизации.
К моменту "выборов" Кремлю потребовались символические военные победы – и Россия не пожалела солдат и боевой техники, стараясь захватить лишние километры украинской земли.
Накануне "голосования" Кремль нуждался в спокойной атмосфере – и удары по территории России нанесли ему ощутимый имиджевый ущерб.
Однако российские хлопоты по случаю "выборов" Путина невозможно сравнивать с заботами демократических стран, практикующих настоящие выборы. И в Москве это знают.
С самого начала большой войны Россия рассматривала электоральную демократию как ахиллесову пяту коллективного Запада. Как фактор, который помешает союзникам Украины играть в долгую и в перспективе обеспечит Кремлю военное преимущество.
Сильными сторонами Европы и США принято считать сменяемость власти, политическую конкуренцию и ответственность перед избирателями. Но российский диктатор еще в молодости стал мастером спорта по дзюдо, и уже больше двух лет пытается использовать против врагов их же силу.
Сменяемость власти подарила Путину надежду на то, что он сможет пересидеть своих главных противников. Что со временем их место займут более трусливые, беспринципные и сговорчивые люди, в том числе открытые симпатики Москвы.
Политическая конкуренция позволила надеяться, что со временем финансовая и военная помощь Киеву станет заложницей предвыборной борьбы в странах Запада. И Россия была готова приложить все усилия, чтобы эта борьба обострилась до предела.
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А ответственность перед избирателями означала прямую связь между поддержкой Украины и общественным мнением на Западе. В Москве надеялись, что со временем рядовой обыватель перестанет сопереживать украинцам, утратит интерес к затяжному военному противостоянию на чужой земле и начнет подталкивать западных политиков к уступкам.
К сожалению, на третьем году полномасштабной войны приходится признать, что отчасти расчеты Кремля оправдались.
Весной 2024-го наиболее смелые проукраинские месседжи озвучивает Эмманюэль Макрон – государственный лидер, минимально зависимый от превратностей выборной демократии. Французский президент успел переизбраться на второй срок в самом начале большой войны и точно не будет принимать участия в следующих выборах в 2027-м. Обретя относительную свободу от электоральных процедур, он может публично обсуждать отправку французских солдат в Украину.
В то же время в ряде стран коллективного Запада электоральный фактор уже успел сыграть против украинцев.
Благодаря прошлогодним выборам в Словакии на смену проукраинскому правительству пришел Роберт Фицо – человек, мало отличающийся от одиозного Виктора Орбана. Человек, публично заявивший, что войну в Украине начали не россияне, а "фашисты-украинцы". И остается лишь порадоваться, что словацкие истребители МиГ-29 были успешно переданы Киеву еще до народного волеизъявления осенью 2023-го.
Благодаря выборам в Польше ближайшая союзница Украины превращается чуть ли не во враждебное государство. Голоса агрессивных фермеров, блокирующих границу, нужны и консерваторам из "Права и справедливости", и либералам из "Гражданской платформы". Причем после парламентских выборов в октябре 2023-го ситуация ничуть не улучшилась. Впереди – местные выборы в апреле 2024-го.
Благодаря президентским выборам в США был нанесен сильнейший удар по Украине. Хотя год назад нам предрекали проблемы в случае победы Трампа, на практике все оказалось еще хуже: американская помощь Киеву была заблокирована задолго до дня голосования. Солидарность с Украиной стала жертвой предвыборных торгов в Конгрессе, и за эту грязную игру пришлось расплачиваться жизнями наших солдат.
Более того, весной 2024-го Россия пытается использовать против Украины украинские же традиции выборной демократии.
Сначала государство-агрессор создает на нашей земле условия, при которых проведение полноценных выборов становится невозможным. А затем россияне вбрасывают в отечественное публичное пространство тезис о "нелегитимности" президента Зеленского после 20 мая. При этом противник делает ставку прежде всего на ту часть украинского общества, которая голосовала против Зеленского в 2019-м и в течение пяти лет дожидалась реванша.
Москва рассчитывает, что эмоции возобладают над разумом, а стремление свести давние электоральные счеты перевесит заботу об устойчивости государства в разгар жестокой войны. И, к сожалению, кремлевские манипуляции находят отклик у части наших сограждан.
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На этом фоне Кремль и его партнеры выглядят достаточно уверенно. У России не возникает особых проблем с "переизбранием" Владимира Путина. Руководство КНР может поддерживать российскую агрессию, не оглядываясь на китайское общественное мнение. Властям Ирана и Северной Кореи не нужно согласовывать с оппозицией военные поставки в РФ.
Диктаторские режимы работают на контрасте с демократическими государствами, и коллективному Западу пора осознать, что именно поставлено на карту.
Любая украинская неудача в войне – это не только проигрыш Киева и конкретных политиков из Европы и США. Это проигрыш самой идеи электоральной демократии, которая начинает ассоциироваться с уязвимостью, разобщенностью и неспособностью дать отпор агрессору.
Это сигнал о том, что фиктивные "выборы" в путинском духе предпочтительнее настоящих конкурентных выборов. И наши зарубежные партнеры должны понимать, что этот сигнал будет прочитан не только в России и в Украине, но и во всем мире.
Михаил Дубинянский