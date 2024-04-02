Деквартализация Зеленского. Почему уволили Шефира и Смирнова
Вторник, 2 апреля 2024, 17:00
Політичні оглядачі "Української правди" Роман Романюк та Роман Кравець у новому випуску відеоподкаста "УП2" аналізують чергові звільнення в Офісі президента.
Романюк та Кравець діляться інсайдами про те:
– Чому звільнили першого помічника президента Сергія Шефіра;
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– Чому звільнили заступників голови ОПУ Андрія Смирнова й Олексія Дніпрова та які посади вони можуть обійняти в майбутньому;
– Хто ще може потрапити у хвилю перезавантажень Зеленського;
– Чи у квітні відбудеться ротація Кабінету міністрів;
– Що коїться в Раді;
– Та як Андрій Єрмак ще більше посилює свій вплив на фоні останніх звільнень.