Народ и армия

Сложная ситуация на фронте, новая тактика российского энергетического террора, недостаток средств ПВО – первые месяцы 2024 года принесли Украине и украинцам немало поводов для тревоги. Но, наверное, самый тревожный симптом – это разрушение единства между фронтом и тылом. Между широкими народными массами и армией, защищающей этот же народ.

Не нужно быть экспертом-социологом, чтобы заметить, как нарастает напряжение между двумя частями украинского общества. С одной стороны – люди в пикселе. С другой – те, кто еще не надел пиксель и, прямо скажем, не горит желанием это делать. Фактически в условиях заморозки политической жизни в Украине сформировались две условные партии с собственными приоритетами: "военная" и "штатская".

В состав "военной" партии входят не только бойцы и командиры ВСУ, но также члены их семей и близкие друзья.

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В свою очередь "штатская" партия включает в себя не только военнообязанных мужчин в тылу, но и всех тех, кто им сочувствует.

В начале полномасштабной войны это размежевание не бросалось в глаза, поскольку тогда в Украине действовал стихийный общественный договор: армия, укомплектованная высокомотивированными добровольцами, сражается на фронте и защищает штатских, а штатские – верят в ВСУ, поддерживают военных морально и материально, но сами остаются в тылу. Именно эту гармоничную модель пропагандировали на государственном уровне.

К сожалению, уже в 2023 году она себя исчерпала.

Украинский фронт истощен и отчаянно нуждается в пополнениях. Украинский тыл не готов поставлять эти пополнения в требуемых количествах.

"Военная" партия считает отечественную мобилизацию недопустимо мягкой. "Штатская" партия – чрезмерно жесткой.

Цепляясь за прежнее единство, "штатские" часто пытаются противопоставлять непопулярных военкомов авторитетным героям-фронтовикам. Напротив, "военные" подчеркивают, что никакой принципиальной разницы нет, и что большинство сотрудников ТЦК в недавнем прошлом тоже побывали на фронте.

Предполагается, что знак равенства между военкомами и фронтовиками позитивно отразится на имидже ТЦК. Но возможен и противоположный эффект: народная неприязнь к военкомам способна повлиять на отношение к вооруженным силам в целом.

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При этом представители обеих условных партий достаточно толерантно относятся к нарушению украинского законодательства.

Большинство "штатских" считают вполне простительным незаконное уклонение от мобилизации. Согласно мартовскому опросу, проведенному Институтом социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины (НАПНУ) совместно с Ассоциацией политических психологов Украины, почти 54% наших сограждан согласны с утверждением: "Тех, кто уклоняется от мобилизации, можно понять – никто не хочет умирать".

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А значительная часть "военной" партии считает вполне допустимыми незаконные действия со стороны сотрудников ТЦК. Мол, в борьбе с уклонистами хороши любые методы. Церемониться с этой эгоистичной публикой не стоит, и даже если люди в форме перегибают палку, ничего ужасного в этом нет. На кону – выживание страны, а законность и демократия – на паузе.

Своеобразным лакмусовым листком стал недавний скандал с попыткой вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату. Как удалось выяснить, сотрудники Соломенского ТЦК выполняли негласное указание СБУ, решившей отомстить Шульгату за расследование о коррупции.

Конечно, представители "штатской" партии восприняли этот инцидент как яркое подтверждение собственной правоты. Разве история с журналистом Шульгатом не доказывает, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки погрязли в злоупотреблениях? Разве это не повод считать их рассадниками произвола и клеймить позором?

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Но многим представителям "военной" партии показалось более важным другое обстоятельство: то, что 27-летний журналист не обновил свои данные в ТЦК и отказался от повестки. Многие комментаторы отмечали, что уклонист с журналистским удостоверением не отличается от любого другого уклониста и не заслуживает привилегий. А проблема мести со стороны СБУ отступала на второй план.

Как ни печально, но свою лепту в нарастание противоречий между двумя партиями внесла и украинская власть.

С конца 2023 года подчеркивалось, что усиление мобилизации необходимо для того, чтобы демобилизовать сотни тысяч фронтовиков. Долгое время обе нормы присутствовали в законопроекте № 10449 как единый комплект. Но перед принятием скандального закона пункт о демобилизации оттуда убрали. А официальные лица начали пояснять, что до завершения боевых действий это нереально.

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По всей видимости, украинское руководство изначально понимало, что демобилизовать основную массу фронтовиков в любом случае не удастся и что усиление мобилизации поможет лишь закрыть дыры на фронте. Однако в борьбе за новый мобилизационный закон государству было важно заручиться активной поддержкой "военной" партии, чтобы сломить сопротивление "штатской" партии и ее публичных адвокатов.

Поэтому в течение нескольких месяцев военнослужащих и их семьи убеждали в том, что слишком мягкое обращение с уклонистами в тылу – единственная преграда на пути к демобилизации, и что никаких других объективных препятствий не существует.

Так создавался эмоциональный фон, позволивший провести через парламент непопулярный законопроект № 10449. К сожалению, для этого пришлось еще больше настроить одну часть украинского общества против другой.

В итоге новый закон о мобилизации не понравился ни одной из двух отечественных партий. "Штатские" посчитали его чересчур жестким. "Военные" – недостаточно жестким. И мало кто – оптимально компромиссным.

Разногласия между двумя лагерями продолжают нарастать, и это создает серьезные риски для нашей внутренней стабильности.

На сегодняшний день открытые столкновения между двумя партиями – вроде нападений гражданских мужчин и женщин на сотрудников ТЦК – остаются единичными случаями. И для Украины жизненно важно, чтобы в ходе усиления мобилизации они не приобрели массовый характер.

Стране необходимо избежать не только крушения фронта, но и чего-то похожего на американские draft riots, знакомые нам по "Бандам Нью-Йорка" Мартина Скорсезе. Иначе мы получим настоящую пропасть между народом и армией, и туда провалятся украинские шансы выстоять в войне с Россией.

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Именно так выглядит идеальный сценарий с точки зрения нашего врага. Сценарий, в который Россия готова вкладываться, и реализации которого готова всячески содействовать. Но россияне не смогут воплотить его в жизнь без тысяч невольных помощников в Украине. И чтобы не выступить в этой неблаговидной роли, представителям "военной" и "штатской" партий придется взвешивать каждый шаг, каждое слово и каждый поступок.

Михаил Дубинянский