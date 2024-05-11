[Не] справедливая война

"Справедливість є, за неї варто боротися!" – непревзойденная популистка Юлия Тимошенко использовала этот лозунг во время парламентских выборов 2006 года. И с тех пор он не только не утратил актуальности, но и оброс новыми смыслами.

На протяжении многих лет украинцы требовали справедливости, возмущаясь социальным, имущественным и правовым неравенством. Однако после 24 февраля 2022 года в нашу жизнь вошел новый фактор: неравенство испытаний и страданий, порожденных масштабным военным противостоянием.

Российская агрессия принесла в Украину неисчислимые невзгоды, но среди наших соотечественников они распределены крайне неравномерно. А принцип справедливости в глазах простого украинца означает, что другие люди не должны быть затронуты войной в меньшей степени, чем он сам. И всякое отступление от этого принципа кажется несправедливым.

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Несправедливость в представлении фронтовиков и их близких – это немобилизованные мужчины в тылу.

Несправедливость в представлении обычных мужчин в тылу – это забронированные чиновники и правоохранители.

Несправедливость в представлении невыездных украинцев – это соотечественники за границей.

И, конечно, несправедливость в представлении небогатых украинцев – это состоятельные сограждане, которых защищают от военных невзгод их деньги и связи.

Правда, если взглянуть на вещи непредвзято, то выяснится, что после 24.02.2022 даже такая защита регулярно давала сбои.

Некогда всесильный Виктор Медведчук лишился всего в самом начале большой войны и, будучи схвачен при попытке бегства, стал героем издевательских мемов.

Видный пророссийский политик Александр Ржавский пал жертвой "дружественного огня": оккупанты застрелили его в собственном поместье в Буче.

Владыка Павел aka Паша-Мерседес успел побывать и под домашним арестом, и в СИЗО.

Легендарный олигарх Коломойский и сейчас находится в следственном изоляторе, как и скандальный нардеп Дубинский aka "Мама любит скорость".

Бизнесмен Алексей Вадатурский, занимавший 15-е место в списке богатейших украинцев, стал мишенью врага из-за своей патриотической позиции и был убит российской ракетой в Николаеве.

В отличие от него, Сергей "Підрахуй" Кивалов никогда не отличался патриотизмом, но все равно пострадал во время недавнего ракетного удара по Одессе.

Трудности военного времени не обошли стороной и непопулярного экс-президента Порошенко. Петра Алексеевича уже разворачивали на границе, словно обычного украинского мужчину от 18 до 60 лет. Попытка бывшего главы государства судиться с ГПСУ закончилась ничем.

Казалось бы, каждый такой случай должен убеждать отечественную публику в том, что справедливость все-таки есть, и что в разгар большой войны даже вчерашние небожители не застрахованы от злоключений. Но на практике кратковременное злорадство не избавляет от ощущения тотальной несправедливости.

В море горя и слез, порожденных российской агрессией, были и будут сотни тысяч людей, которым живется намного лучше, чем другим. Размазать военные невзгоды равномерным слоем по всей Украине не получится – и уже одно это порождает острый дефицит справедливости в нашем обществе.

Разумеется, украинское руководство осведомлено о народном запросе на справедливость и пытается на него реагировать. Но любой шаг властей в этом направлении напоминает таблетку болеутоляющего, чье действие быстро заканчивается.

Летом 2023-го президент Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов, которые по умолчанию считались негодяями и коррупционерами. В глазах украинского тыла такое решение выглядело восстановлением справедливости и добавило очков Владимиру Александровичу.

Но уже через несколько месяцев морально-психологический эффект от этого решения сошел на нет. Сегодня мобилизация по-прежнему считается несправедливой, а новые военкомы так же непопулярны, как и старые: поскольку обладают властью, которой у обычных военнообязанных граждан не будет никогда.

Весной 2024-го последовал удар по украинским мужчинам за границей, которые априори считаются уклонистами и чуть ли не предателями Родины. Конечно, этот шаг рассчитан прежде всего на внутреннюю украинскую аудиторию – и призван притупить ощущение несправедливости. Отчасти эта цель достигнута: многие из нас рады, что карающий меч государства задел тех, кто отсиживается в мирной Европе.

Но уже через несколько месяцев народные аплодисменты опять-таки сойдут на нет. Поскольку даже без консульских услуг мужчины за рубежом останутся в более выигрышном положении, чем их сограждане на Родине, которых коснется усиление мобилизации.

Такой же нестойкий эффект будут иметь любые гипотетические меры по демонстративному восстановлению справедливости в Украине военного времени.

Если завтра в СИЗО посадят богатейшего олигарха Рината Ахметова, простой украинец обрадуется. Но эта радость будет недолгой. Уже через пару месяцев рядовому украинцу начнет казаться несправедливым, что другие богачи не сидят вместе с Ахметовым, а свободно распоряжаются своими деньгами.

Если завтра весь нынешний состав Кабмина мобилизуют и отправят на фронт, простой украинец обрадуется еще больше. Но и эта радость будет недолгой. Уже через пару месяцев рядовому украинцу начнет казаться несправедливым, что новые министры сидят не в окопах, а на Печерских холмах.

Война несправедлива по своей природе, а государство не в силах изменить природу войны.

Попытки добиться справедливости нередко подталкивают Украину к иррациональным шагам: как это произошло с наказанием украинских мужчин за границей. И тем не менее, не учитывать фактор справедливости в государственной политике – точно не лучший путь.

Возьмем идею официального откупа от мобилизации, известную в Украине под деликатным эвфемизмом "экономическое бронирование".

С одной стороны, в пользу такого решения – чисто рациональные резоны. В этом случае деньги состоятельных украинцев, категорически не желающих служить, пойдут на нужды ВСУ, а не осядут в карманах коррупционеров.

Но с другой стороны, государство открыто распишется в том, что война – удел бедных, а это чревато очень сильным ударом по моральному духу населения.

Примерно с таким эффектом столкнулись США 1860-х, где можно было откупиться от войны за 300 долларов (эквивалент примерно $7500 в наши дни). Результатом стал бунт нью-йоркских низов, который пришлось подавлять с помощью армии.

Но если рациональное решение выглядит настолько несправедливым, что способно спровоцировать внутреннюю дестабилизацию, то действительно ли оно рационально?..

"Удовлетворить нельзя игнорировать", – вот фраза, которая как нельзя лучше описывает украинский запрос на справедливость в разгар большой войны. Поставить в этой фразе запятую не удастся при всем желании.

Удовлетворить народную жажду справедливости так же нереально, как вычерпать море или дойти до линии горизонта. Но игнорировать тягу украинцев к справедливости, рискуя социальным взрывом, тоже невозможно.

Украинскому руководству остается лишь лавировать между двумя крайностями – с большим или меньшим успехом. И каким бы ловким ни было это лавирование, простой украинец все равно будет винить в дефиците справедливости не войну, а действующую власть. Хотя кому-то на Банковой это наверняка покажется несправедливым.

Михаил Дубинянский