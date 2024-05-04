Война имени Овертона

Зеленский и Залужный. Байден и Трамп. Макрон и Шольц. Путин и Пушкин. Гитлер и Черчилль… Российско-украинская война заставляет ежедневно вспоминать десятки имен и фамилий как наших современников, так и прославленных покойников.

Но, вероятно, главным незримым героем большой войны можно назвать Джозефа Овертона – американского юриста и общественного деятеля, предложившего знаменитую концепцию "окна дискурса".



Как известно, Овертон рассуждал о существовании допустимого диапазона идей в обществе, медиа и политике. А его последователи используют специальную шкалу, которая позволяет классифицировать идеи по степени их допустимости для публичного обсуждения: "немыслимые" – "радикальные" – "приемлемые" – "разумные" – "популярные" – "действующая норма".

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В обычных условиях любые, даже незначительные сдвиги "окна Овертона" занимают массу времени и сил. Однако в периоды больших исторических потрясений оно трансформируется с неимоверной скоростью. И полномасштабная война в Украине стала ярчайшей иллюстрацией этого процесса.

Российско-украинское противостояние 2022–2024 годов не имеет аналогов в мировой истории XXI века. Ничего подобного человечество не видело со времен восьмилетней ирано-иракской войны в 1980-х.

Каких-нибудь три года назад такой сценарий считался просто немыслимым. Причем немыслимым он был не только для миллионов украинцев, но и для страны-агрессора.

"Популярной" и "нормальной" для тогдашнего российского общества была идея маленькой победоносной войны à la Грузия-2008 или Крым-2014. Идея того самого блицкрига с захватом Киева за три дня, к которому готовились в Кремле. Путин никогда не отличался храбростью, он привык расправляться со слабыми – и вряд ли решился бы на вторжение в 2022-м, если бы представлял реальную силу ВСУ и масштабы будущего украинского сопротивления.

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Но стоило двинуть войска на Киев, как на помощь российскому диктатору пришла сама война. Сама война начала трансформировать "окно Овертона" и шаг за шагом раздвигать рамки допустимого.

Хотя первоначальные кремлевские планы полностью провалились, это не привело к краху путинского режима. Затягивание большой войны на годы, беспрецедентные международные санкции, колоссальные потери на полях сражений, ответные удары по территории РФ – все это постепенно перекочевало из категории "немыслимого" для россиян в категорию "новой нормы".

Вопреки украинским и западным ожиданиям, государство-агрессор не рухнуло и смогло адаптироваться к самой масштабной войне планеты за последние сорок лет.

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Более того, за 26 месяцев кремлевская агрессия в Украине уничтожила само понятие "немыслимых" методов ведения войны. Эта часть "окна Оветорна" была разбита российскими бомбами и ракетами вдребезги.

Военные преступления против украинцев, которые в Москве сначала пытались отрицать, а затем стали оправдывать, неумолимо расширяют рамки дискурса и расчищают дорогу для других, еще более страшных преступлений.

Ядерные удары по Украине? Химические атаки против мирного населения? Массовые этнические чистки на захваченных украинских территориях? Все эти сценарии больше не являются "немыслимыми". В лучшем случае они стали для фашистской России "радикальными". А в худшем – приблизились к "приемлемым".

Сегодня агрессор готов использовать против Украины методы, о которых три года назад не думал даже он сам.

Однако масштабное военное противостояние изменило не только нашего врага, но и нас. Каждый месяц большой войны приносит в Украину новые метаморфозы, сокращая пространство "немыслимого" и расширяя границы "приемлемого" и "нормального".

В первую очередь это касается личных прав и свобод граждан, которые украинское государство вынуждено ограничивать из-за российской агрессии.

Три года назад в категорию "немыслимого" для Украины входили и массовая недобровольная мобилизация, и охота за беглецами на западной границе. Но сейчас это новая норма: сегодняшняя Украина признает такие методы хоть и жесткими, но оправданными и необходимыми для выживания страны и нации.

Примерно то же можно сказать и о карательных мерах против украинских мужчин за границей, введенных в апреле 2024-го. Подобный шаг выглядел немыслимым не только до полномасштабного российского вторжения, но и в начальный период большой войны. А теперь Украина фактически перенимает опыт соседней Беларуси, где еще в 2023-м решили наказать собственных граждан за рубежом, отказывая им в выдаче паспортов.

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Чего греха таить, для части украинского общества трансформация "окна Овертона" после 24.02.2022 стала настоящим подарком судьбы. Многие идеи, которые до полномасштабного вторжения выглядели как минимум "радикальными", очень быстро перешли в разряд "популярных" и "нормальных".

Именно так удалось воплотить в жизнь мечты о деколонизации и дерусификации. Еще три года назад тотальное изъятие русскоязычных книг из украинских библиотек – независимо от их содержания – показалось бы чем-то немыслимым. Но на фоне ракетных ударов РФ эта практика легко стала новой нормой.

Как откровенно заметил писатель и активист Андрей Любка, "ми отримуємо фантастичні речі – ті, про які раніше думалося в контексті "не за мого життя". Ті, про які мріяли в утопічних фантазіях, але розуміли, що на практиці це втілити майже нереально".

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Благодаря российской агрессии против Украины ранее фантастические вещи становятся реальностью. Но как далеко способен зайти этот процесс? Есть ли у него какие-то пределы?

Мобилизация юношей с 18–20 лет; закрытие границ для женщин; тотальная военная цензура: на сегодняшний день все эти идеи в Украине остаются "радикальными" и не дотягивают до уровня "приемлемых". Время от времени они появляются в публичном пространстве, но пока что их решаются озвучивать лишь немногие спикеры и блогеры. Из этой же серии и трудовые лагеря для уклонистов – идея, предложенная известным волонтером, военнослужащим и общественным деятелем Юрием Касьяновым.

Но чем более жестокий характер будет принимать война, чем сильнее будет вражеский натиск, тем с большей вероятностью сегодняшнее "радикальное" окажется "приемлемым" – с последующим превращением в "разумное" и "нормальное".

Причем не факт, что после завершения активной фазы войны наше "окно Овертона" претерпит обратные метаморфозы и вновь приблизится к довоенному стандарту.

Сейчас наиболее мрачные сценарии украинского будущего связаны с военным поражением. С оккупацией большей части нашей страны. С превращением Украины в российский протекторат. С использованием украинцев как пушечного мяса в будущих имперских войнах.

Но даже уверенная победа Киева в противостоянии с Москвой еще не гарантирует, что наши послевоенные представления о "нормальном" будут совпадать с представлениями демократической и либеральной Европы.

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Вообразим страну, которая одержала победу в многолетней войне за независимость. С тех пор вся полнота власти принадлежит ветеранам освободительной войны. Выборы отложены на неопределенный срок по соображениям национальной безопасности. Служба в армии обязательна как для мужчин, так и для женщин. Границы полностью закрыты. Ситуация со свободой слова – одна из худших на континенте.

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Именно так обстоят дела в независимой Эритрее, где с 1990-х годов правит Народный фронт за демократию и справедливость – преемник Народного фронта освобождения, противостоявшего кровавому эфиопскому диктатору Менгисту Хайле Мариаму. И, конечно, представители эритрейского руководства охотно произносят речи о свободе, но подразумевают свободу нации и Родины, а не отдельных индивидов.

Можно ли представить что-то подобное в Украине будущего? До полномасштабного российского вторжения и в начальный период большой войны мы могли бы смело объявить такой сценарий "немыслимым". Но теперь его можно назвать лишь "очень радикальным". И, к сожалению, никто не даст гарантии, что со временем он не перейдет в категорию "приемлемого".

Михаил Дубинянский