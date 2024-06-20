Время "Ч". Как Алексею Чернышеву "везет" в НАБУ

Якщо відкрити сайт Національного антикорупційного бюро, то перше, що ви побачите – слоган "Знешкодити та запобігти". Проте від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з'являється дедалі більше підозр, підстав та свідчень, що те саме НАБУ може "знешкоджувати" іміджеві ризики для влади та запобігати справедливому покаранню її впливових представників.

Топових посадовців раз по раз відправляють у відставку до оголошення підозри, а дехто навіть встигає вийти сухим з води та з оперативно-розшукової справи (ОРС), ламаючи кропітку роботу детективів.

Як наслідок, обіцяне на тому ж таки сайті НАБУ "очищення влади від корупції заради побудови та розвитку успішного суспільства та ефективної держави" відбувається не завжди. Але ще рідше про такі випадки стає відомо суспільству. Випадків, коли директор НАБУ особисто просив не проводити обшуки в посадовця, ще менше – один.

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Нещодавно вся країна спостерігала за публічним розслідуванням про "зливи" з НАБУ. Ця ж історія про збіги – неймовірні співпадіння, які дозволяють одному впливовому посадовцю уникати "радарів" антикорупційного бюро. І разом із тим той самий посадовець має можливість таємно відвідувати керівництво цієї установи.

Подробиці – в нашому новому матеріалі.

Михайло Ткач