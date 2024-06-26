"Какая разница, под какой тряпкой петь мантру?". Кришнаит-офицер Михаил Ташков о нежелании "космокришнаитов" воевать

На початку червня представники ТЦК завітали в гості до кришнаїтів, які зібралися на "молитовний ретрит" неподалік Мукачева. Попри те, що люди в помаранчевому голосно співали мантр, декого з них все ж забрали на "перевірку даних". Вірян відпустили після продовження піснеспівів вже в приміщенні ТЦК.

Один із пропагандистських ресурсів РФ цю подію на Закарпатті описав так: "Триумф духа над агрессией: как украинские последователи Кришны противостояли пьяным солдатам ВСУ и отстояли свои убеждения".

Міжнародне товариство свідомості Крішни входить до списку офіційних релігійних організацій в Україні, членам яких "не дозволяє воювати їхнє вчення". Але далеко не всі кришнаїти такої думки. Серед таких – офіцер, 42-річний капітан однієї з бригад штурмової авіації Повітряних сил ЗСУ Михайло Ташков.

Реклама:

В інтерв'ю УП він розповів про "космокришнаїтів", відсутність соціального дзеркала, релігійний фастфуд і синдром морального імунодефіциту.

"Чіпси буддистські зі смаком нічого"

– Михайле, в розумінні багатьох, кришнаїти – дивні люди в помаранчевому, які співають і танцюють на вулицях. Спробуєте пояснити, хто такий кришнаїт?

– Хвилинку (дістає дві книги). Ось, наприклад, Бгаґавад-ґіта в англійському варіанті. На обкладинці колісниця – "бойова машина", так скажімо (посміхається). І тут Крішна своєму другові Арджуні (принц-воїн – УП), пояснює всі духовні штуки.

Кришнаїт – це ґаудія-вайшнав. 80% людей в індуїзмі вважають верховним Богом Вішну, від нього походять всі інші аватари. В індуїзмі п'ятсот із плюсом деномінацій (віросповідань, течій – УП). Наприклад, шиваїти вважають, що Шива головний. А для ґаудія-вайшнавів найголовнішим є Крішна. Кришнаїти – його віддані.

Реклама:

– Наскільки правильне уявлення про них як про людей без національності та держави? Про людей, які є навіть не громадянами світу, а "частинками Всесвіту"?

– Кришнаїти – різні. Вони поділилися на дві частини: соціально активна пішла воювати, щоб захищати українців, або волонтерить; асоціальна ще більше занурилася в релігійний ескапізм.

Буквально кілька днів тому на YouTube я натрапив на свіжу, але типову храмову лекцію. Давайте зараз вам увімкну (дістає телефон), і ви почуєте якраз таке космічне уявлення про те, яким має бути кришнаїт.

Що каже цей український проповідник, який, обивательскою мовою, водить "хороводи вулицями"? Він з Дніпра і проповідує цей "космос" у храмі на недільному фестивалі: "Ми – не українці, не росіяни. Ми – діти Бога".

"Чіпси буддистські зі смаком нічого" – це була б така буддистська відповідь на питання "хто ви?" (посміхається). А у кришнаїтів-космонавтів відповідь така: "Ми – частинки Духу. Все матеріальне – Мая, тобто ілюзія, і тому воно не має значення".

Мовляв, наш світ переповнений демонами, які воюють один проти одного, і єдине, чим їх можна перемогти – просто співати святе ім'я Крішни та плескати в долоні. І вони співають. "Космонавти" вважають: мантра чи молитва працює як казкове чаклунство, тому не треба діяти, наприклад, брати зброю в руки. Цим вони відрізняються від адекватних кришнаїтів, які моляться Крішні, щоб Він дав їм силу та розум діяти етично, на благо оточуючих.

"Космонавти" публічно це не скажуть, але їхня позиція така: "Яка різниця під якою ганчіркою співати мантру? Яка різниця, кому сплачувати податки?". Тобто неважливо, буде тут Зеленський чи Путін. Вони спокійно продовжать співати – та й усе.

Михайло Ташков (у центрі): Кожна істота має право на існування, на свободу волі, на отримання насолоди від життя. І я не маю права забрати це життя. Крім екстрених випадків, коли хтось скоює злочин, посягає на ці права Всі фото: надані Михайлом Ташковим та з Facebook Михайла Ташкова

– Як так сталося, що ваші вірування не заважають вам бути військовим?

– А вони нікому не заважають. Ще раз (показує обкладинку книги Бгаґавад-ґіта – УП), ось це – кришнаїт. Він – еталон, він зі зброєю в руках на полі бою. Йому Крішна розповідає, як виконувати свій обов'язок. Як здійснювати це служіння Богові.

Є Всевишня воля. Як морально-етичний принцип вона дуже проста, ви це знаєте: не роби нікому того, чого не хочеш, щоб робили тобі. І роби всім те, що хочеш, щоб робили тобі.

Ісус каже, що головне в його вченні полюбити всім серцем Бога. І так само полюби ближнього, як самого себе. Це – золоте правило моралі, етики. Якщо хтось без вашої волі посягає на ваше право існування в цьому світі, на життя, на свободу, то це – злочин, несправедливість.

Моральний закон, який на санскриті називається "дгарма", йде від Бога. Ми поєднані метафізичними зв'язками, і ми не можемо їх порушувати. В будь-якій системі ці зв'язки, можливо, більш важливі, ніж самі по собі елементи системи.

Зв'язок між всіма живими – це істина. Тому ми – вегетаріанці. Ми – вегетаріанці тому, що сильний повинен захищати слабкого.

– … і це не про Росію…

– Росія в десятки разів більша за розміром, озброєнням. На початку вторгнення в них вертольотів та літаків було в 16 разів більше, ніж у нас. Я вже мовчу про ядерну зброю. І вони зловживають своєю силою. Якщо казати мовою "Зоряних війн", вони "перейшли на темний бік".

Якщо в тебе є якась перевага – в силі, ресурсах, владі, в будь-чому, – ти повинен служити тій метафізичній матерії, яка всіх поєднує, а не навпаки.

Читайте також: Бахмут, очі поранених та переможці. Як муфтій Саїд Ісмагілов з автоматом та Кораном пішов рятувати Україну

Реклама:

"Заспіваєш свою мантру більш мінорно?"

– Я слухаю вас і розумію, що ви б могли бути капеланом, але ви – не капелан…

– (Сміється). Ми з однодумцями розповсюджуємо не піратську – цілісну операційну систему світогляду. Але в межах нашого проповідницького та волонтерського проєкту "Духовна Матерія".

Знаєте, чим відрізняється те, що я вам показав (відео з лекцією проповідника з Дніпра – УП), від того, що говорю вам зараз? Є такі урізані, піратські копії Windows – якийсь хлопака сів, повикидав те, що йому не подобалось, все дуже сильно спростив.

І тут так само. Це такий собі духовний фастфуд. Справа в тому, що в людей є різні інтелектуальні здібності, різні заводські налаштування. Ми народилися з певними якостями, ми їх розвиваємо або ні. Ми всі різні. Але більшість людей не здатні самостійно мислити.

У нас у військовій частині дуже багато старих комп'ютерів, у мене ось тут один стоїть. Він десь 2005–2006 року. Там Windows XP, і нічого кращого туди не поставиш. Щоб встановити нову версію Windows, потрібні ресурси. Потрібно більш потужне "залізо", а його нема. За ресурсами мій комп настільки слабкий, що на ньому навіть неможливо запустити антивірус.

Ті проповідники (яких Михайло жартома називає "космонавтами" – УП) розповсюджують дешеву, піратську, урізану версію тієї самої свідомості Крішни. Звідки цей "космос"? Бо протиставляти Дух та матерію – найпростіше. Легко жити, коли ставишся до всього матеріального, що нас оточує, як до мирського, незначного, швидкоплинного.

Ташков: Світогляд, який я пропоную – складна, ресурсоємнісна штука. Але якщо в тебе є "залізо", куди ти можеш її поставити, то вона дуже зручна й актуальна. Вона дає дуже багато драйверів, щоб бути щасливим. Навіть у складних умовах

– Вас "розкольником" ще не називають?

– Звісно (голосно сміється). Але кожен має право на свою свідомість. Вони мають право на свою космічну свідомість – спрощену та урізану.

На жаль, проблема будь-якої релігійної організації, не тільки кришнаїтської, в тому, що коли релігія стає масовою, керівництво (церков –УП) починає орієнтуватися на "ширпотрєб", на те, що можуть купити люди. А купити вони хочуть переважно дуже дешеву версію духовності.

Люди, які оточують себе тисячами таких учнів, послідовників, самі впадають в ілюзію, що це і є духовність. Тому війна йде, а вони – мовчать.

– На початку червня на Закарпатті стався конфлікт між кришнаїтами та ТЦК. Що там насправді відбулося?

– Релігійна громада Товариства свідомості Крішни в Україні – максимум п'ятдесят тисяч осіб. Це не так багато, як у християн, православних. Тому дуже мало людей у суспільстві, які хочуть у цьому розбиратися, давати оцінку всьому цьому "космосу". Для цього треба витрачати інтелектуальні ресурси, а їх замало.

Асоціальні кришнаїти ходять, співають, розказують одне одному віч-на-віч, що вони нікому нічого не винні. Але є соціалізована, зріла частина кришнаїтів, які самі воюють або допомагають ЗСУ. Загалом у Силах оборони зараз біля двохсот відданих Крішни, і буде ще більше.

Повертаючись до питання про події на Закарпатті. Оскільки людина не отримує від соціуму морально-етичну оцінку, ось це "соціальне дзеркало", то вона вважає, що все робить правильно. Вона каже, що в неї є право не брати зброю до рук.

Але здоровий глузд каже: у нас війна, всі страждають. У всіх хтось воює, хтось загинув. Коли твою країну перетворили на суцільний окоп, залитий кров'ю та сльозами, ти не можеш у цей час веселитися.

Коли минулого року вони проводили такий фестиваль, була трохи інша атмосфера. Україна перебувала в настрої: "Зараз піде контрнаступ, ми ворогу як наваляємо!". На тлі піднесення кришнаїтам їхні танці та співи пробачили. Хоча й тоді цей фестиваль сприймався багатьма як пляски на кістках.

Я вважаю, що в таких людей просто не вистачає інтелекту, щоб зрозуміти, як це виглядає для всього суспільства. Вони лицемірно називають це "молитовним ретритом". Але коли скачуть аж до стелі як на рок-концерті – це, по-перше, не дуже схоже на молитовний ретрит. По-друге, не виглядає як прояв співчуття людям у той час, коли КАБи прилітають по Харкову, інших містах.

Реклама:

– У цьому році фестиваль все ж таки побачили?

– Цього року настрій у суспільстві дуже важкий, стресовий. Ще більше стало загиблих, ще більше страждань. Плюс з 18 травня почалися більш жорсткі, ніж раніше, мобілізаційні заходи. Їхати, світити своїм "законним правом", що я можу ось так весело потанцювати – це, якщо цинічно міркувати, було безглуздо. По-друге – це блюзнірство.

Якщо ти справді співчуваєш страждаючим, то будеш трохи тихішим. Може, сядеш, поспіваєш свою мантру більш мінорно? Може, згадаєш загиблих кришнаїтів?

– Скільки їх?

– Вже 28. Але вони їх не згадують, бо для них все це – ілюзорна ситуація, ілюзорна війна. І вони кажуть: "Це неправильні бджоли. Ми їх туди не відправляли!". Вони кажуть, що кришнаїти, які взяли зброю – неправильні.

– Розкажіть про "неправильних".

– Наприклад, Демедюк Саша з Одеси. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він ходив на китайському судні. Але залишив цю роботу, повернувся та пішов добровольцем, хоча міг би сидіти десь безпечно за кордоном, читати свою мантру та чекати, коли війна закінчиться. Саша загинув під Лиманом 21 жовтня 2023 року. В нього залишилася дружина, дев'ятирічний син.

Читайте також: Головний рабин Моше Асман: Президент-єврей в Україні для Росії – як кістка у горлі

"Сатана був всередині"

– Я так розумію, що саме 24 лютого стало тригером для кришнаїтів, які пішли воювати?

– В нашому списку полеглих є один кришнаїт, ініційований прям (пройшов обряд посвячення – УП), який загинув ще в 2015 році. Але тоді кришнаїтів у ЗСУ були одиниці. Тоді суспільство в цілому не так переймалося Кримом, так званими "ДНР", "ЛНР".

Більшості стало до кінця зрозуміло, що таке "русскій мір", тільки після того, як над головою ракета бахнула. Навіть про себе можу таке сказати, хоча я вже 27 років в армії.

У нас всіх є інтелектуальна інерція. Я ще раз скажу – не для того, щоб засудити: "космічні" кришнаїти такі, які вони є, бо до них ще не дійшло це соціальне дзеркало.

– Що з цим робити?

– Має бути діалог всередині суспільства. Є, наприклад, віруючі, які не будуть у жодному разі брати зброю в руки, наприклад, у Свідках Єгови. Але з іншого боку, якщо розробляти реальний механізм альтернативної служби, то це не сподобається іншим не дуже розумним людям. Вони скажуть: "А чому Вася Пупкін має право картоплю чистити або дрон збирати, а інший воює на "нулі"?!".

Розбиратися в цьому, наскільки я розумію, поки ніхто не хоче. Нам не вистачає загального рівня свідомості в країні. Треба це змінювати, більше комунікувати, пропонувати розумні моделі взаємодії одне з одним.

У нашого суспільства поки слабкий моральний імунітет. Він трохи підвищився після повномасштабного вторгнення, коли з'явилося якесь відчуття ліктя. Але у нас дуже багато людей, і не тільки серед кришнаїтів, яким пофіг на цю війну. Ми маємо одне одного захищати, сформувати якесь етичне ядро.

Те, що ми спостерігаємо загалом у світі, я називаю "синдромом морального імунодефіциту". Пів року нам у США погоджували цей пакет допомоги, поки в нас гинули люди. Це як ВІЛ, коли імунітет світового суспільства не працює. Бацила приходить, а організм такий: "Все нормально! Може, трохи, 20% території, віддати Росії? Може, ви там домовитесь?".

Реклама:

– Наскільки українські кришнаїти залежні від російських наративів?

– Раніше були дуже залежні. Зараз ця залежність зменшилась, але багато кришнаїтів все ще дуже залежні.

На жаль, всі пострадянські країни відчували себе "молодшими братами". До цього року в нас в Україні не було жодного свого вчителя. І то мені здається, що поява вчителя (Артема Чумаченка – УП) – бажання показати, що в Україні він є. Це така реакція Міжнародного товариства свідомості Крішни на критику з боку українського суспільства.

Повертаючись до Росії: в них було багато духовних вчителів, проповідників-монахів, які приїжджали в Україну, давали лекції, давали посвяти українцям. А у нас таких не було.

І коли десь у Європі сидить якийсь президент храму, то до нього приїжджають разів у п'ять більше кришнаїтів із Росії, ніж з України. Приїжджають духовні вчителі з РФ, проповідники з іменами, такі собі селебрітіз. Думаєте, він буде питати в них, як вони ставляться до збройної агресії РФ? Він абсолютно цим не вмотивований. Йому треба провести щось, щоб підвищити рейтинги свого храму та YouTube-каналу.

– Яка роль Індії в ціннісному світогляді українських кришнаїтів?

– Велика. Вплив РФ підтримується ще Індією, яка не підписала коммюніке Саміту миру. Позиція Індії, яка ще претендує на роль якогось духовного світового лідера, ганебна. Вона так і не засудила збройну агресію РФ.

Здавалося б, в Індії на цьому (знов показує книгу Бгаґавад-ґіта – УП), мають розумітися більше, ніж ми в Україні, але ні. Вони – як чоботар без чобіт.

Масова організована релігія в світі стає конвеєром ширпотрєбу. Індія, на жаль, тільки підтверджує це. Релігія там стала частиною культурного ширпотрєбу, яким користуються до півтора мільярда індусів.

На жаль, сучасна Індія не може продемонструвати еталон якоїсь етичності. Ці "космічні настрої", нейтралітет релігійних громад Індії – дуже зручні. Ти такий на позитиві, віруючий добрий Леопольд (має на увазі "Кота Леопольда" з його "Давайте жити дружно!" – УП). Мир, дружба, жвачка!

Ти весь такий миротворець, свята людина в дуже білому пальто, як у Папи Римського. Але це нагадує ситуацію, коли поліцейський забігає в дім, де ґвалтівник ґвалтує жертву і кричить: "Обидва припиніть! Обидва!".

Ташков: Ми бачимо поєднання космічного, утопічного білого пальто з людською безвідповідальністю. Люди з низьким інтелектом за відповідальністю не скучили. Вони тільки й шукають, на кого її перекласти – на великого царя або на якогось гуру, вчителя, які тебе врятують

– Відомо, що кришнаїти є і в армії РФ. Якщо б ви зустріли їх десь на полі бою, що б сказали?

– Не знаю (пауза). Можу передати вам слова українського відданого Крішни з позивним "Рама", який був у нас на інтерв'ю. Він розповідав, як учень Хакімова (вчитель із РФ – УП), який виправдовує агресію Росії, потрапив у полон ЗСУ.

Йому (Рамі – УП) кажуть: "Йди, там твого духовного побратима піймали". (Сміється). Він пішов, запитав: "Як ти сюди потрапив?". Той почав нести якусь нісенітницю. Рама махнув рукою, розвернувся та пішов.

Ну що ти з ним зробиш?! Ми бачимо невігластво. На жаль, ось так нерівномірно розподіляються не тільки фінансові ресурси в світі, а й інтелектуальні. Таких кріпаків, неандертальців скрізь дуже багато. Просто в деяких країнах їх менше через рівень освіти, культури.

Росія – втілення архаїчних культур. І, як ми бачимо, сама собою віра не рятує росіян. Не рятує вона і російських кришнаїтів від того, щоб не бути архаїчним злом, щоб не "переходити на темний бік сили".

Вони знаходяться в ілюзії, як ті інквізитори, що скрізь шукали сатану. А сатана був усередині.

Євген Руденко – УП