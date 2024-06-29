Украина для чужих

По данным издания Forbes, дефицит кадров в строительной отрасли составляет до 40%, и украинские застройщики уже начинают использовать рабочих из стран Глобального Юга. Даже с учетом всех дополнительных расходов они обходятся дешевле украинцев, а главное – не подлежат мобилизации.

И, по-видимому, это лишь первая ласточка: экономическая логика будет подталкивать Украину ко все более активному привлечению иностранцев.

Замещение собственных мобилизованных граждан иностранной рабочей силой – обычная практика больших войн. Кому-то сразу вспомнится принудительный труд остарбайтеров в Третьем рейхе. Однако задолго до Гитлера и Заукеля эта проблема решалась не тоталитарными, а рыночными методами.

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Так, к концу Первой мировой войны во французском тылу трудились сотни тысяч иностранных рабочих. Чаще всего они прибывали из Китая (в Поднебесной было завербовано около 140 000 человек – притом, что перед войной перепись населения насчитала во Франции лишь 281 китайца); а также из Индии, Египта, Южной Африки, Океании.

Иностранцы ремонтировали дороги, строили склады, разгружали суда, работали на оружейных заводах и верфях. Кстати, по одной из версий именно китайские рабочие завезли в Европу новый смертоносный штамм гриппа – ту самую "испанку".

От республиканской Франции не отставала и тогдашняя Российская империя. В разгар Первой мировой нужда в китайских рабочих была настолько велика, что царское правительство пускало их в страну без оформления паспортов. Накануне революции в империи насчитывалось около полумиллиона китайцев – включая транзитников, не успевших добраться до Европы. А в годы гражданской войны многие из них служили в Красной армии и даже в ЧК, став излюбленными персонажами ксенофобской белогвардейской пропаганды…

Но вернемся в наши дни.

Мало кто в Украине сомневается, что привлечение иностранной рабочей силы в разгар войны –это прелюдия к более масштабным миграционным процессам в период послевоенного восстановления. Украинскому государству придется компенсировать колоссальные демографические потери, вызванные российской агрессией.

По оценкам профессорки Эллы Либановой, для поддержания численности населения на уровне 30 миллионов нужно будет ежегодно привлекать около 300 000 мигрантов. Соответственно, возникнет вопрос об интеграции всех этих людей в украинское общество.

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После 24.02.2022 у нас любят рассуждать о том, кто достоин быть гражданином Украины, а кто нет. С июня 2024-го для соискателей украинского гражданства обязательны экзамены по истории и основам Конституции. Неравнодушная общественность в соцсетях предлагает другие, еще более жесткие критерии. При этом гражданство Украины начинает выглядеть ценным призом, за который будут бороться бесчисленные претенденты.

Но скорее всего реальность окажется другой. В обозримой перспективе огромных очередей за украинскими паспортами не будет. А для мигрантов, прибывающих в Украину по экономическим мотивам, более предпочтительным вариантом станет постоянный вид на жительство. Полномасштабная война продемонстрировала, что это намного комфортнее и безопаснее.

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Сегодня иностранный гражданин с видом на жительство в Украине находится в куда более выигрышном положении, чем мужчина от 18 до 60 лет с украинским паспортом.

Иностранец, проживающий в Украине, может свободно пересекать государственную границу. Украинский гражданин мужского пола в большинстве случаев лишен этого права.

Иностранец, проживающий в Украине, не подлежит мобилизации – а значит, и "бусификации". Украинский гражданин мужского пола в большинстве случаев является военнообязанным и не застрахован от произвола в ходе мобилизационных мероприятий.

Если иностранец, проживающий в Украине, сам пожелает присоединиться к ВСУ, то через полгода службы по контракту он вправе расторгнуть контракт и демобилизоваться. Если же по контракту служит украинский гражданин, то его служба становится бессрочной: в период военного положения действие контракта автоматически продлевается.

Разумеется, иностранец с видом на жительство не может голосовать на украинских выборах. Но пока продолжаются активные военные действия, такой возможности нет и у обладателей украинских паспортов. Главное преимущество гражданина перед негражданином фактически обнулилось.

Подобное положение дел продержится как минимум до завершения активной фазы войны. Но, вероятно, и в послевоенный период сохранится представление о том, что гражданство Украины – не ценный приз, а скорее обременительный груз. И что "чужим" в Украине живется вольготнее, чем собственным гражданам. Это точно не добавит симпатии к мигрантам, которые поселятся в нашей стране в обозримом будущем.

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В довоенную эпоху ксенофобские и расистские настроения не были ярко выражены в Украине: проблема миграции из стран Глобального Юга не стояла у нас так остро, как на Западе. Случаи нападения на иностранцев с неевропейской внешностью, конечно, бывали, но массового характера они не приобретали. Да и отечественные политики почти не спекулировали на этом вопросе.

Одним из немногих, кто поднимал эту тему, был Герой Украины Левко Лукьяненко:

"Випадки шлюбу українок з представниками інших рас свідчать про те, що не всі дорожать своєю білою расою, тому виголошую власну позицію: я всією душею виступаю за збереження українців як білої раси і категорично проти перетворення української нації на націю чорних, коричневих, сіро-буро-малинових!..Україна уникне расової проблеми, якщо не пустить у наш національний дім кольорових людей".

Но Левка Григорьевича давно нет в живых, а "не пустить в национальный дом цветных людей" вряд ли получится. Изменение этнического и расового лица Украины – практически неотвратимый сценарий. Причем, в отличие от стран Запада, в Украине он будет реализован при трагических обстоятельствах, и это сильно осложнит ситуацию. К обычным предрассудкам – расовым, национальным, культурным – присоединится острое чувство несправедливости.

Нашему соотечественнику, пережившему большую войну, будет казаться, что у "чужих" в Украине слишком много прав и слишком мало обязанностей. Он будет считать, что "чужие" строят свое благополучие на трагедии коренного населения.

И его будет нетрудно убедить в том, что некие глобальные силы намеренно очистили Украину от украинцев, чтоб заселить ее "чужими". Подобные нарративы уже активно распространяются российской пропагандой.

Антимигрантская риторика в разных уголках планеты универсальна. "Они отнимают наши рабочие места". "Они спят с нашими женщинами"."Они насаждают на нашей земле свои порядки".

Но в Украине к этому стандартному набору добавится еще один эмоциональный аргумент: "Они захватывают страну, за которую мы проливали кровь". Причем можно не сомневаться, что этим "мы" будут оперировать не только реальные ветераны-фронтовики, но и люди, которые всю войну просидят в тылу.

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Конечно, кто-то скажет, что до завершения большой войны еще далеко, и послевоенные перспективы пока "не на часі". Но рано или поздно нам придется искать ответы на множество неудобных вопросов.

Как решать отечественные демографические проблемы? Как быть с массовой иммиграцией и сопутствующим ростом ксенофобских настроений? И есть ли шанс, что сотни тысяч "чужих" все-таки станут для Украины "своими"?

Михаил Дубинянский