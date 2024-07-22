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"Волонтер" на Lamborghini. Еще одна история большого успеха во время большой войны

Михаил ТкачПонедельник, 22 июля 2024, 07:00

"Ніхто не знає, хто це, але в нього ламба, тому на всяк випадок всі вітаються", – так в елітному столичному спортклубі "Царський" описують 37-річного Олексія Владімірова, який раптово під час повномасштабної війни почав привертати увагу залишків столичних еліт. 

 

Поверховий пошук по відкритих джерелах свідчить, що Владіміров офіційно володіє збитковим столичним рестораном грузинської кухні "Сапераві", на початку повномасштабного вторгнення фотографувався у військовій формі, а в додатку Getcontact записаний як "Кличко гуманітарка" та "відкат від тендеру", "Кличко. Цемент" і так далі. 

 

Більш ретельний пошук показує, що в червні минулого 2023 року хлопець придбав елітний спорткар Lamborghini Huracan, а вже за два місяці, у вересні – Range Rover останньої моделі. Через волонтерську систему "Шлях" він регулярно їздить на відпочинок за кордон. І приймає у себе в ресторані мера Києва Віталія Кличка та представника державної компанії, яка закуповує зброю за кордоном.

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"Українська правда", звісно ж, звернула увагу на "волонтера" на Lamborghini. І ця історія здивувала навіть нас. Докладніше – в новому матеріалі. 

Михайло Ткач, УП

Темы: войнаволонтерыденьги
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