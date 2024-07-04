"Мы уже наговорили себе на штурм!". Сутки из обороны Часового Яра в репортаже УП

3-го липня український OSINT-проєкт DeepState зафарбував червоним кольором останній шматок мікрорайону Часового Яру під назвою "Східний" ("Канал"). Тим самим повідомивши, що ця частина міста повністю перейшла під контроль росіян.

Цю інформацію УП також підтвердили військові, які працюють на Бахмутському напрямку. Зі Східного довелося відійти 24-й бригаді, яка нещодавно перейшла на Часів Яр з тоді ще спокійного напрямку Торецька.

Мікрорайон "Східний" – це частина міста, що розташована найближче до окупованого Бахмута і має переважно висотну забудову. В умовах війни така втрата означає не лише окупацію спустошених розбитих будинків, а й "мінус" від частини укріплень, просторих підвалів і спостережних пунктів на високих поверхах багатоквартирних будинків. І "плюс" по присутності російських FPV.

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Також це означає, що лінія бойового зіткнення посувається на нас і тепер проходитиме по каналу Сіверський Донець – Донбас. Більша частина міста, разом із понад 600 місцевими жителями, залишається під контролем Сил оборони.

За півтора тижня до втрати Східного, коли в центр Часового Яру ще можна було на свій страх і ризик заїхати "по світлому", журналісти УП мали змогу побачити населений пункт очима цивільних. А також, пробираючись на позиції "по сірому" – очима військових, мінометників 225-го окремого штурмового батальйону.

225-й ОШБ зайшов на оборону Часового Яру в квітні та застав найінтенсивніші штурми росіян, коли ті якраз намагалися зайти в місто з боку Східного. В розмовах з УП хлопці пригадують, що тоді росіяни могли собі дозволити запустити що дві – що три хвилини FPV-дрон по українських позиціях. Частина тих дронів були з хлоропікрином, який є хімічною зброєю.

Водночас, як зізнаються хлопці, це був час, коли вони мали достатньо боєприпасів для роботи. 50–70 мін на день в умовах нинішньої війни – справжня розкіш.

"Тоді тут і танки перли, і наступи сильні були, і вийшло так, що ми частину лісу втратили", – розповідав УП заступник командира мінометної батареї на позивний "Райлі".

"Зараз тих накатів, тієї напруги, що була місяць – півтора назад (у квітні – травні – УП) немає. Але пресинг постійний… прориви, обстріли. Новий Часік (Східний – УП) – це взагалі… Його росіяни знищують усім – КАБами, "Сонцепьоками". Ця їхня тактика випаленої землі: спочатку все знищити, а потім можна заходити", – додавав його командир на позивний "Горинич".

Журналісти УП провели добу на позиціях мінометників 225-го ОШБ, які працюють із 120-м фінським і 80-м радянським мінометами. Ми зазняли, як за кілька хвилин після отримання команди хлопці біжать до позиції – іноді в шортах і капцях – і відкривають вогонь по російській піхоті. Запитали, чи сподіваються вони на демобілізацію.

А також зафільмували кілька приємних побутових дрібничок, таких як приготування пасти на позиціях, спілкування з дітьми телефоном і промивання очей чаєм кількаденному кошеняті.

Життя триває навіть там, де його щомиті намагаються в тебе відібрати.

Ольга Кириленко, Алекс Климов, УП