Тот, кто воюет с дивана

"Ось такий простий формат: автомат – наш дипломат. Бо не розуміють слів інших кляті москалі", – эту воинственную песню "95 квартал" исполнил в августе 2024-го.

Очередной номер популярных юмористов был посвящен гипотетическим переговорам с Россией и условиям, которые устроили бы Украину ("щоб від Сум до китайських кордонів була безлюдна буферна зона"; "один відсоток залиште від нації, бо хтось платити мусить нам репарації" etc.).

Шутили на эту тему мужчины мобилизационного возраста, не взявшие в руки оружие. А на заднем плане воспроизводилось видео с реальными украинскими защитниками, и среди них родные опознали военнослужащего Юрия Назаренко, погибшего на фронте еще в январе прошлого года.

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Конечно, на артистов обрушился поток хейта, им пришлось извиняться и оправдываться. Но если отбросить эмоции и взглянуть на вещи беспристрастно, то стоит признать, что скандальный номер стал для "95 квартала" творческой удачей. Правда, невольной и незапланированной.

Сами того не желая, "кварталовцы" нарисовали чрезвычайно точную и выразительную картину диванного шапкозакидательства. А это важнейший социальный феномен, который во многом определяет лицо украинского тыла после 24 февраля 2022 года.

Российская агрессия против Украины породила не только настоящих героев и самоотверженных защитников страны, но и когорту экзальтированных диванных бойцов.

Не принимая личного участия в военных действиях, эта бескомпромиссная публика до сих пор ждет распада РФ и выхода ВСУ на границы 1991 года уже в ближайшем будущем.

На меньшее несгибаемый диванный воин не согласен, и никакой другой финал активной фазы войны его не устроит. Он по-прежнему жаждет получить все и сразу: парад победы в Севастополе, Москву в руинах, Путина на скамье подсудимых.

Вот только реализовывать эту максималистскую программу должен кто-то другой – тот, кто сражается и умирает на заднем плане.

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Боец диванного фронта – универсальный типаж. Его не ограничивают профессиональные, возрастные, половые или географические рамки.

Обладатель надежной брони или отсрочки от мобилизации, уверенный, что лично ему не доведется надеть пиксель.

Пенсионер, не имеющий сыновей или внуков мобилизационного возраста.

Молодая одинокая женщина, которую гендер освобождает от большинства ограничений военного времени.

Украинец или украинка, находящиеся за границей и не обремененные близкими родственниками на фронте.

У каждого/каждой из них появляется соблазн – максимально поднять планку требований к нашим вооруженным силам, к военно-политическому руководству, к самому понятию "украинская победа".

Когда исполнение личных желаний не сопряжено с болезненными личными жертвами, wishful thinking подменяет объективную действительность слишком легко. И, к сожалению, далеко не каждый/каждая в состоянии противостоять этому соблазну.

Стараниями многочисленной диванной армии в Украине сохраняется максимализм, давно оторванный от реальности и диссонирующий с непростой ситуацией на фронте.

Достижимые и практичные цели, которые можно и нужно ставить перед страной, теряются на фоне утопических и фантастических. А реальные успехи, которых ВСУ добиваются с большим трудом, не ценятся по достоинству, но лишь раззадоривают сторонних наблюдателей и увеличивают простор для отвлеченных фантазий.

"Как дошли до Суджи, так дойдем и до Москвы!" – восклицал типичный диванный воин два месяца назад. Но, конечно, подразумевалось, что вражескую столицу будет штурмовать не он сам или его близкие, а кто-нибудь другой.

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Нынешним летом феномен бескомпромиссной войны с дивана был переведен на язык цифр – издание "Зеркало недели" опубликовало и прокомментировало данные соответствующего соцопроса.

Как выяснилось, 61% наших сограждан отвергают какие-либо уступки в ходе гипотетических переговоров с Москвой. 51,5% называют освобождение всей Украины в границах 1991 года необходимым условием завершения войны.

Однако при этом 46% украинцев считают, что в разгар полномасштабного военного противостояния не стыдно быть уклонистом – противоположного мнения придерживаются лишь 29%. Причем охотнее всего (37%) уклонение от мобилизации осуждают респонденты старше 60 лет, которым мобилизация уже не грозит.

Зато готовность протестовать, если финал войны не совпадет с народными ожиданиями, сохраняется на достаточно высоком уровне – в этом случае 49% опрошенных прогнозируют гражданское сопротивление внутри Украины.

Когда за рубежом спорят о приемлемых для Киева сценариях окончания войны, их часто пытаются связать с личной позицией президента Владимира Зеленского. Но это не вполне правильно, поскольку Владимир Александрович был и остается своеобразным зеркалом, в котором отражается украинское общество.

С первых месяцев президентства Зеленский и его команда старались "чувствовать зал": улавливать запросы миллионов украинцев и по возможности на них реагировать. В этом сила нынешнего главы государства, и в этом же его слабость. Потому что далеко не все из народных запросов поддаются практической реализации.

Например, диванное шапкозакидательство по-украински порождает взаимоисключающие запросы, которые прямо противоречат друг другу.

Так, с одной стороны, миллионы наших соотечественников жаждут безоговорочной победы над врагом, сравнимой с разгромом нацистской Германии в 1945-м. С другой – миллионы наших соотечественников не собираются нести на себе груз военных тягот, сопоставимый с реалиями 1940-х.

Одни и те же люди хотят скорейшего завершения войны – но ждут, что ее активная фаза завершится на украинских условиях и без каких-либо уступок противнику.

Одни и те же люди мечтают о полном уничтожении России – но выступают против усиления мобилизации в Украине.

Одни и те же люди требуют выхода украинской армии на границы 1991 года – но не планируют лично участвовать в отвоевывании Донецка, Луганска или Крыма.

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Иными словами, множество наших сограждан видят себя в роли тех самых скандальных "кварталовцев". Они готовы всячески демонстрировать свою воинственность и бескомпромиссность, воспевать "буферну зону до китайських кордонів" и "простий формат: автомат – наш дипломат", но при этом не отягощать автоматом собственные руки.

Вот только превращение миллионов украинцев в полноценных артистов "95 квартала" – это запрос, который вряд ли сможет удовлетворить глава государства и основатель знаменитого отечественного шоу.

Михаил Дубинянский