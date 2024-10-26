Восемнадцатая поправка для уклониста

Исполнение конституционной обязанности. Тест на гражданскую солидарность. Готовность жертвовать личным ради общего.

Все это сказано о мобилизации, которая в 2024 году стала настоящей головной болью и для украинского руководства, и для украинского общества. Всем нам известно о нехватке личного состава на фронте, о рейдах ТЦК в тыловых городах, о муссировании этой темы российской пропагандой. И вместе с тем мы знаем, что в стране действует целая нелегальная индустрия уклонения от мобилизации, приносящая кому-то баснословные прибыли.

Одной из главных новостных тем октября стали результаты обысков у руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяны Крупы. У скандальной чиновницы обнаружили почти шесть миллионов долларов в разных валютах. И вряд ли кто-то сомневается, что часть этих денег была заработана после 24.02.2022 на фиктивных диагнозах для военнообязанных мужчин-уклонистов.

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Этот и другие схожие случаи подталкивают нас к мысли, что Украина справляется с тестом на солидарность не самым лучшим образом.

И все же было бы ошибкой заниматься бесплодным самобичеванием и приписывать современным украинцам какую-то особенную несознательность и беспрецедентный эгоизм. История знает массу примеров, когда граждане крайне неохотно жертвовали личным ради общего, а государственные законы входили в противоречие с непреодолимыми человеческими слабостями.

Причем не все подобные случаи обязательно связаны с войной и мобилизацией. Достаточно вспомнить один общеизвестный кейс из американского прошлого.

17 января 1920 года вступила в силу Восемнадцатая поправка к Конституции США. У американских граждан появилась новая конституционная обязанность: не производить, не транспортировать и не продавать спиртные напитки. В теории National Prohibition Act должен был превратить американцев в нацию трезвенников и покончить с социальным бичом алкоголизма. Но на практике вышло иначе.

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В стране возник огромный нелегальный рынок алкоголя. Спрос рождал соответствующее предложение. В одном только Нью-Йорке насчитывалось от 30 до 100 тысяч так называемых "спикизи" – подпольных питейных заведений, действовавших под опекой гангстеров и коррумпированных полицейских.

Издание "The Washington Post" утверждало, что 80% конгрессменов и сенаторов продолжают регулярно употреблять алкогольные напитки. Границу территориальных вод США называли "линией рома": именно там бесчисленные мелкие суда принимали контрабандный алкоголь с крупных транспортов.

Химики, нанятые бутлегерами, очищали технический спирт от ядовитых примесей, добавлявшихся туда по распоряжению властей. Как и в сегодняшней Украине, целые состояния зарабатывались на уклонении от новой конституционной обязанности.

Разумеется, в 1920-х Америке не угрожали завоевание и потеря суверенитета – речь шла лишь о здоровье нации. Но и рисковать жизнью от тогдашних граждан США никто не требовал: ради общего блага от них требовалось пожертвовать одним-единственным вредным удовольствием, сохранив все прочие жизненные радости. И тем не менее для миллионов американцев даже такая скромная жертва оказалась неприемлемой.

Между тем исследование ВОЗ, проведенное в современной Украине, показало, что в 2023 году 22,6% наших соотечественников не употребляли алкоголь. А из тех, кто употреблял спиртное, только половина были активными потребителями, выпивавшими раз в месяц или чаще. По-видимому, для каждого четвертого или даже для каждого третьего украинца соблюдение Восемнадцатой поправки к Конституции США не стало бы серьезной проблемой. Как для сотен тысяч наших сограждан не стало проблемой надеть пиксель и встать на защиту страны от российской агрессии.

Но в том и дело, что по своей природе люди – существа абсолютно разные. И они никогда не станут одинаковыми: даже если эта одинаковость зафиксирована в Конституции в качестве гражданской обязанности.

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Ответственному украинцу, который защищает свою страну с оружием в руках, кажется, что любой военнообязанный мужчина может последовать его примеру, переступив через собственный страх и эгоизм. Но если вы сознательно не употребляете алкогольные напитки или не курите, вам тоже кажется, что любой человек может отказаться от отравления собственного организма этиловым спиртом или никотином. К сожалению, на практике получается по-другому.

Мы можем сколько угодно обсуждать коррупцию в ТЦК, нелегальные схемы бегства за границу, жалобы на уличную "бусификацию" или многочисленные случаи СЗЧ среди немотивированных новобранцев. Но все перечисленные проблемы являются следствиями, которые упираются в одну и ту же первопричину.

Конституционная норма об обязанности защищать Украину – которая до 2014 года существовала исключительно в теории, а до 2022 года применялась очень ограниченно – расходится с реальными убеждениями и настроениями слишком многих украинских обывателей. И в обозримой перспективе устранить эту первопричину не получится.

А потому стоит посмотреть правде в глаза и сделать несколько очевидных выводов.

Первое. Мобилизация в Украине могла быть более успешной, чем сейчас, но она в любом случае не стала бы стопроцентно успешной. Предел эффективности есть и у пряника, и у кнута. Как бы грамотно ни использовались поощрение и принуждение, часть военнообязанных украинцев все равно не станет воевать ни при каких условиях. И это будут далеко не единичные случаи: в отечественных тюрьмах просто не хватит места для всех этих людей.

Второе. Нелегальный рынок услуг по уклонению от мобилизации не удастся уничтожить, пока в Украине продолжаются война и мобилизация. Пока есть массовый спрос, будет и предложение. Ужесточая контроль, реально добиться лишь увеличения издержек и рисков – и, соответственно, повышения расценок на нелегальном рынке. Так же можно ожидать, что по мере закручивания гаек коррупционные потоки будут постепенно сосредотачиваться в руках влиятельных силовиков.

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Наконец, третье и главное. Общее число военнообязанных граждан – это абстрактная цифра, которая мало что значит на деле. Отталкиваться от нее при планировании украинских военных перспектив бессмысленно.

Фактически страна может рассчитывать лишь на тех, кто действительно готов и способен ее защищать. А эту лучшую часть военнообязанных можно обнаружить только путем проб и ошибок. Проверять различные подходы на практике – и наблюдать, что из этого выйдет.

Сколько добровольцев пришло в рекрутинговые центры; какой приток людей обеспечило снижение мобилизационного возраста; какой процент мужчин обновил свои данные после принятия нового закона о мобилизации; кто из принудительно мобилизованных не ушел в СЗЧ при первой же возможности etc.

При этом нужно быть готовыми к тому, что в каждом случае результат существенно разойдется с изначальными ожиданиями.

Но, конечно, кому-то удобнее верить, что любая социальная проблема может быть успешно решена репрессивными методами. И что в 1920-х американцы стали бы нацией трезвенников, если бы федеральное правительство жестче боролось с бутлегерством.

Михаил Дубинянский