"Во имя отца и сына". Как Баканов в начале вторжения спрятал сына в СБУ

Якщо вам здається, ніби того факту, що Володимир Зеленський після перемоги на президентських виборах призначив свого друга дитинства та юриста студії "Квартал-95" Івана Баканова головою Служби безпеки України, недостатньо для максимального ступеня "кумівства" і непотизму, тоді цей матеріал саме для вас.

Адже Баканов, схоже, не залишився в боргу й одразу після початку повномасштабного вторгнення працевлаштував у СБУ і свого 25-річного сина Артура.

Користуючись високою посадою і багаторічною дружбою з президентом, Іван Баканов створив персональну Службу безпеки для свого сина. Адже Артур Баканов вже третій рік не лише захищений від мобілізації, а й користується привілеями оперативного співробітника. Наприклад, номерні знаки прикриття на авто.

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"Українська правда" знайшла не лише самого Івана Баканова, а й Артура Івановича Лазаренка. Як виявилось, відповідь на запитання "А де Баканов?", яке останні два роки турбувало українське суспільство, не найцікавіша. Спойлер – в СБУ син Баканова успадкував лейтенантські погони батька.

Михайло Ткач, УП