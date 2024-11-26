Теневой флот. Как Россия несмотря на санкции продолжает везти нефть в Европейский Союз

На третьому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну цілком очевидною стає бутафорність санкцій цивілізованого світу.

Це так само очевидно, як і те, що якби санкційна політика наших західних партнерів була принциповою, економіка Росії не витримала б три роки війни. Тим паче такої інтенсивності, із залученням такої кількості ракет та інших засобів вартістю мільярди доларів. Власне, для стримування воєнної агресії РФ економічні важелі і застосовувались.

Так само зрозуміло, що Росія – це країна–бензоколонка, і левову частку її бюджету забезпечують гроші від "чорного золота". А отже, саме нафта забезпечує спроможність РФ продовжувати повномасштабне вторгнення в Україну.

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Військовий бюджет країни-агресора на 2024 рік становив орієнтовно 112 мільярдів доларів і на 2025 рік його буде збільшено. За інформацією Bloomberg, витрати за статтями на національну оборону та внутрішню безпеку збільшаться майже на третину до 142 мільярдів доларів.

Такий невтішний для цивілізованого світу стан справ пояснюється тим, що попри всі паперові обмеження й заборони по факту мільйони тонн російської нафти продовжують текти прямісінько в Європейський Союз.

За інформацією Financial Times, за перший рік повномасштабного вторгнення ЄС заплатив Росії майже 140 мільярдів євро за нафту і газ, що більше, ніж ЄС надав Україні в якості допомоги. Приблизно 80 з цих 140 мільярдів – це саме нафта.

Як це можливо? Дивіться в новому розслідуванні "Української правди".

Михайло Ткач