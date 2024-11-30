Диалектика зимы

Следующие три месяца решат судьбу российско-украинской войны. Предстоящая зима станет самой тяжелой в новейшей украинской истории. От нашей способности пройти эту зиму и выстоять зависит исход полномасштабного военного противостояния.

Такие заявления страна слышала два года назад. А потом – год назад. Сегодня Украина вновь слышит нечто подобное, и впору вспомнить старую историю про мальчика, регулярно кричавшего: "Волки! Волки!". Но, похоже, в этот раз зимние угрозы выходят на качественно новый уровень, и украинцев ждет более серьезное испытание, чем прошлой или позапрошлой зимой.

Дело не только в непредсказуемом Дональде Трампе, который год или два года назад не был победителем американских президентских выборов. Дело еще и в Георге Вильгельме Фридрихе Гегеле, который некогда познакомил человечество с законами диалектики.

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Даже людям, далеким от философии, известна знаменитая диалектическая триада "тезис – антитезис – синтез". Первая стадия развития ("тезис") переходит в свою противоположность ("антитезис"). Эта новая стадия также стремится стать своей противоположностью. Однако возврата к старому быть не может, поэтому третья стадия представляет собой отрицание второй, но не чистое возвращение к первой, а возвращение на новом уровне ("синтез").

Последние два года отечественной истории выглядят неплохой иллюстрацией к этой философской премудрости.

В роли "тезиса" для Украины выступила военная зима 2022–2023 годов. Уникальное сочетание бытовых невзгод и неукротимой веры в самих себя.

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С одной стороны – масштабный ракетный террор, развязанный Кремлем против гражданского населения Украины. Атаки на украинскую энергосистему в надежде сломить наше сопротивление. Проблемы с электричеством, отоплением и водоснабжением. Города, погруженные во мрак. Генераторы на каждой улице. Пауэрбанки в каждой семье. Приготовление пищи на газовых горелках и сухом спирте. Перебои с интернетом и мобильной связью.

С другой стороны – необычайный морально-психологический подъем, который переживала наша страна. Радостные отголоски недавней деоккупации Харьковщины и освобождения Херсона. Предвкушение новых побед ВСУ, которые ожидались уже следующей весной. Твердая убежденность в том, что разгром врага не за горами. Гордость за свою страну и готовность терпеть любые трудности ради будущего украинского триумфа.

Отечественным "антитезисом" можно назвать военную зиму 2023–2024 годов, которая стала полной противоположностью предыдущей.

В бытовом плане она оказалась несравнимо легче. Мрачные прогнозы экспертов тогда не оправдались. Новых массированных ударов по нашей энергосистеме не последовало. Тыловые города Украины зимовали со светом и теплом. Повседневная жизнь Киева или Львова не слишком отличалась от жизни Варшавы или Праги. Самым болезненным ударом врага по украинскому быту стала кибератака на "Киевстар" в декабре 2023 года, и по сравнению с пережитым ранее это были сущие пустяки.

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Зато украинский моральный дух дал трещину именно той комфортной зимой. Массовая фрустрация из-за неудачи нашего контрнаступления в 2023-м. Отставка популярного главнокомандующего Валерия Залужного и потеря Авдеевки. Нехватка людей на фронте и споры об ужесточении мобилизации в тылу. Блокирование американской помощи в Конгрессе и бесчинства польских фермеров на границе. Казалось, Украина буквально тонет в море информационного негатива.

А теперь диалектическая спираль вышла на новый виток. Нам вновь предстоит пережить три суровых месяца. И, к сожалению, на фоне своих предшественниц зима 2024–2025 годов уже сейчас представляется "синтезом". Синтезом, который вобрал в себя худшие стороны двух предыдущих зим.

Россия снова делает ставку на энергетический террор. Стабилизационные отключения электричества вернулись в нашу жизнь еще до наступления календарной зимы. И враг наверняка попытается сделать все возможное, чтобы оставить миллионы украинцев без света, воды и тепла.

Однако в нашем обществе уже нет того мощного заряда энтузиазма и оптимизма, который помогал переживать военные невзгоды позапрошлой зимой. Как и год назад, в Украине преобладает негативная повестка: разочарование, фрустрация и поиски всяческой "зрады" внутри страны и за ее пределами.

Очевидно, по мысли Кремля, именно этот синтез должен подорвать волю украинцев к сопротивлению. А отечественному руководству предстоит не допустить такого сценария – и пробудить в украинцах силы для дальнейшей борьбы. Найти нужные слова и необходимые аргументы для миллионов наших сограждан.

Важно понимать, что законы диалектики не обманешь, и возврата к старому быть не может. Лозунги, которые воодушевляли и мотивировали страну в конце 2022-го, не сработают в конце 2024-го, а, наоборот, усугубят ситуацию.

Позапрошлой зимой украинцам можно было обещать полный разгром российской армии и выход ВСУ на границы 1991 года. Нынешней зимой подобные речи уже почти никого не вдохновят – их оторванность от реальности слишком очевидна.

В недавнем интервью Fox News даже президент Зеленский был вынужден признать, что сейчас мы не обладаем достаточными военными ресурсами для освобождения всех оккупированных территорий.

Чем больше неоправданного максимализма останется в нашей мотивационной риторике, тем с большей вероятностью люди придут к выводу, будто им приходится страдать ради утопических и фантастических целей. Тем выше риск, что многие из наших соотечественников опустят руки. Поэтому лучше озвучивать неприятную, но правду.

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А правда заключается в том, что у Киева нет опции "просто взять и закончить войну". Единственный вариант, не требующий от украинцев сверхусилий – это полная и безоговорочная капитуляция. За любой другой финал горячей фазы войны нужно серьезно бороться.

Если в 2025-м все-таки начнутся некие переговоры с РФ, Украине придется упорно драться за сильную переговорную позицию.

Если боевые действия будут заморожены, придется всеми силами добиваться приемлемых условий заморозки.

Если Украину подтолкнут к пресловутому "корейскому сценарию", придется приложить колоссальные усилия, чтобы корейский сценарий не превратился в южновьетнамский.

И какими бы ни были новые вызовы 2025 года, нынешняя зима – это первый тест на способность Украины с ними справиться.

Михаил Дубинянский