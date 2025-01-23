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Без комплексов. Как топ-чиновник Минобороны Януковича, который уничтожал оборонку, зарабатывает на полномасштабном вторжении

Михаил ТкачЧетверг, 23 января 2025, 05:30
коллаж: Андрей Калистратенко

У 2014-ому український військово-промисловий комплекс не випадково зустрів російську агресію фактично навколішки. 

Все, що можна було продати, вивезти, розпиляти і знищити, протягом десятиліть залежної від Росії незалежності було продане, вивезене, розпиляне та знищене. Часто не без дбайливого контролю з боку майбутнього агресора. 

Авжеж, за всіма цими діями стоять прізвища людей, які в ті чи інші періоди обіймали високі посади. І, як це часто буває в Україні, ці посади передбачали велику владу і не передбачали жодної відповідальності. Можливо, саме тому в більшості таких посадовців наразі все не так погано, як у країни. 

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Цей матеріал про одного з таких високопосадовців. Він був дотичний до керування українською "оборонкою" за президентства Віктора Януковича. Безпосередньо напередодні російського нападу. 

Зараз родина колишнього топового посадовця Міністерства оборони мешкає у Відні. А сам він, володіючи унікальними оборонними технологіями, вже під час повномасштабного вторгнення добудував багатоповерховий офіс у самому центрі Києва, отримує державні контракти на ремонт ППО та що найголовніше – регулярно відвідує закритий на час дії воєнного стану урядовий квартал.

Подробиці – в нашому наступному матеріалі. 

Михайло Ткач, УП

деньгиМиноборонывойнаоружие
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