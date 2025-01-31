"Когда человек в тюрьме узнает, что другие выступают в его защиту публично, это дает значительную поддержку": история Наримана Джеляла

В січні 2025 року друком вийшов третій том із англомовної серії документального проєкту Living the War присвячений темі російської окупації. До видання увійшли інтерв'ю з людьми, що досліджують різні аспекти наслідків російської окупації, фото документація зі звільнених територіях та персональні історії людей, що пережили цей досвід. Серед них – кримськотатарський журналіст та правозахисник Наріман Джелял, якого російська влада засудила до 17 років ув'язнення через його правозахисну діяльність в окупованому Криму. "Українська правда" публікує історію Нарімана. Щоб замовити третє видання Living the War.Under Occupation – переходьте за посиланням. Реклама:

Крим. В'язниця

Наріман, кримськотатарський політик та активіст, залишився відданим Криму як частині України. Незважаючи на ризики, він відстоював права людини, закликав місцевих мешканців бойкотувати вибори та брав участь у програмах реінтеграції України. Його невтомні зусилля та незламність призвели до важких наслідків: 17-річного ув'язнення в російській тюрмі.

Мій батько, який народився в Криму, був депортований до Узбекистану разом із родиною в 1944 році, коли йому було всього шість років. Моя мати народилася в еміграції. У 1989 році ми повернулися на свою рідну землю. Усе моє доросле життя було тісно пов'язане з Україною.

Коли почався Євромайдан у Києві, багато кримських татар підтримали ідею демократичного розвитку України та її європейської орієнтації. Для нас це було основоположним; ми віримо, що тільки в демократичній європейській країні, де панує верховенство права, ми можемо справді реалізувати свої інтереси. У той час проросійське керівництво Кримського гарнізону намагалося зібрати делегацію, щоб звернутися до президента Росії з проханням про "захист".

Ось чому, коли почалася окупація, ми в Меджлісі кримськотатарського народу не вагалися довго. Ми вирішили зібратися в Верховній Раді Автономної Республіки Крим, щоб зупинити прийняття рішень, які там ухвалювалися. Нам вдалося це зробити, хоча не без сутичок. Наступного дня я приїхав до офісу Меджлісу, де ми з колегами вже дивилися кадри заміни прапорів на двох основних будівлях Криму — уряді та парламенті. Я вірю, що за цим стояли російські спецпідрозділи. У перші дні була надія, що Україна якось відреагує. Але з часом, коли не було жодної реакції, зростала тривога. Люди не знали, що робити; вони вимагали ясності та питали, чи залишатися, виїхати, прийняти ситуацію чи чинити опір. Одна жінка подзвонила і сказала: "Будь ласка, не чинимо опір; ми хочемо захистити життя". Водночас інші телефонували і казали: "Давайте щось робити". Молодь підходила до нас і просила зброю, але ми наполягали, що це не є варіантом. Ми почали патрулювати вулиці в районах, де кримські татари жили компактно.

Ми розуміли, що розпочалася російська операція. Першими солдатами, які з'явилися на дорогах і вулицях Криму, були ті, хто вже перебував на російських військових базах у регіоні. Російська пропаганда називала їх "ввічливими людьми", бо спочатку вони не завдавали шкоди; вони просто демонстрували свою присутність.

Гібридна окупація триває від самого здобуття Україною незалежності. Але для нас Харківські угоди 2010 року стали критичною червоною лінією. Було страшно бачити, як по Криму з'являються БТРи, російська техніка та військові сили. А потім, у 2014 році, незважаючи на наші численні попередження, що це може статися, почалася відкрита і збройна окупація.

Майже щодня Меджліс збирався повністю. Ми обговорювали нашу ситуацію і шукали рішення. Ми не могли піти — це наша рідна земля і наш народ. Поки мої друзі ще сподівалися, що все вирішиться до кінця місяця або року, я зрозумів, що окупація триватиме довго.

На початку окупації на офіційну ініціативу Сергія Аксьонова виникли так звані підрозділи самооборони. Приїхали російські козаки, до них приєдналися кримськотатарські козацькі організації. Перші викрадення активістів почалися в березні, а також були перші жертви серед українських військових. Тіло Решата Ахметова було знайдено з ознаками тортур. Потім почалися інші викрадення, і репресивна машина почала працювати. Невдовзі почалися арешти цивільних осіб.

Мій колега Ахтем Чийгоз і я подорожували Кримом, спілкуючись з людьми та поширюючи інформацію. Ми запевняли їх, що не можна опускати голови. До вересня окупаційні влади почали готуватися до проведення перших місцевих виборів. Нашою основною метою було забезпечити, щоб кримські татари — а в ідеалі всі громадяни України в Криму — не брали участь у цих виборах. На початку 2015 року Ахтема заарештували, і я став єдиним активним представником керівництва Меджлісу. Пізніше ми обрали Ільмі Умерова заступником голови, а я став першим заступником. Після цього у нас почалися перші обшуки — у будинках Ільмі та моєму.

Обшуки можуть відбуватися по-різному. У моєму випадку та випадку Ільмі Умерова вони були більш "цивілізованими". Однак бувають випадки, коли озброєні спецпідрозділи та агенти ФСБ вриваються до будинків рано-вранці, часто близько шостої години. Вони зривають двері та вікна, незалежно від того, чи є в будинку хворі, літні люди або діти. Адвокатів не пускають.

Протягом років окупації я публічно і відкрито говорив про те, що відбувається в Криму. У квітні 2014 року я подав заяву та отримав паспорт громадянина Російської Федерації. До того часу я вже вирішив працювати в Криму, і щоб не стати емігрантом, мені були потрібні юридичні підстави для перебування тут відповідно до окупаційних властей. За російським законодавством, вони могли перешкодити мені виїхати з країни як громадянину, але не мали права відмовити в моєму повторному в'їзді. Мені потрібно було забезпечити можливість повернутися. Це було вимушене рішення. Я часто їздив до Києва та відвідував міжнародні заходи — такі як саміт ОБСЄ у Варшаві, зустрічі в Празі, Туреччині, Брюсселі та Вашингтоні, де я спілкувався з іноземними та українськими журналістами. Як член Меджлісу, я тісно співпрацював зі своїм народом і громадянами України в Криму, захищаючи їхні права та представляючи їхні інтереси.

У 2019 році в Росії відбулися чергові вибори, в тому числі і в Криму. Після цього Кримська громадська рада, очолювана місцевими колабораціоністами, скликала зустріч з експертами, під час якої офіційно було визнано, що кримські татари в основному проігнорували ці вибори, і менш ніж один відсоток взяв участь у псевдореферендумі. Я вважаю це нашою перемогою.

Моя поїздка на Кримську платформу стала остаточним етапом моєї діяльності в Криму, яку я розпочав у 2014 році. Протягом цих років я перебував під постійним наглядом. Я регулярно взаємодіяв з ФСБ, Центром протидії екстремізму Міністерства внутрішніх справ, прокуратурою та слідчим комітетом, проводячи офіційні та неофіційні бесіди.

Напередодні Кримської платформи представники російських властей попереджали, що всі учасники зіштовхнуться з наслідками з боку Російської Федерації. Попри це, я був твердо переконаний, що участь варта цього. Діяльність Меджлісу була заборонена та подавлена в Криму, і наші можливості та ресурси були серйозно обмежені. Російські ЗМІ зображували моїх колег та мене як загрозу, роблячи нас "токсичними", що означало, що будь-який контакт з нами призводив до негайного нагляду ФСБ. Ми спілкувалися з підприємцями, вчителями та громадськими й культурними діячами, які були зацікавлені в співпраці над спільними проектами. Однак мало хто наважувався йти на це через страх репресій. Я відчував гнів через це і вирішив діяти. Хоч я й не був офіційним учасником Платформи, я брав участь як експерт з певних питань.

Коли я повернувся, я відчув, що цього разу щось не так. Безпосередньо перед моїм арештом батько Азіза Ахтемова підійшов до мене і повідомив, що в будинку його сина провели обшук, і що Азіза забрали. Тоді я вперше дізнався про вибух на газопроводі. Я був у Києві під час вибуху, сидів за своїм ноутбуком і шукав інформацію про це в Інтернеті. Наступного ранку вони прийшли за мною.

Арешт був психологічно важким. Хоча ти морально готуєшся і розумієш певні реалії, коли це відбувається насправді, це стає глибоким особистим випробуванням. Коли потрапляєш до в'язниці, у свідомості спливають спогади з фільмів і телевізійних шоу, і стереотипні образи починають оволодівати твоїм мисленням. Мій сусід по камері в слідчому ізоляторі тепло мене зустрів і допоміг заспокоїти нерви, сказавши, щоб я не переживав — все буде добре. Інші ув'язнені також привітали мене, запросили до свого столу, заварили чай і почали розмову. Вони хотіли дізнатися, хто я. Потім вони запропонували мені відпочити, розуміючи, як важко дається цей досвід. Так, вони були злочинцями, але проявляли співчуття до інших у схожій ситуації. Підтримка друзів, а також несподівана доброта від моїх сусідів по камері, справді була дуже корисною.

Мене відразу помістили в спеціальний підрозділ, з окремим коридором і шістьма камерами для серйозних правопорушників. Коли я приїхав, там вже перебували кілька політичних в'язнів. У моїй камері був Сергій Люлін, свідок Єгови, який зараз піддається жорстоким переслідуванням у Росії та Криму. Також у підрозділі був Костянтин Ширінг, який, на жаль, помер у в'язниці. Його обвинувачували в шпигунстві. Інші в сусідніх камерах були впливовими постатями з кримінального світу.

Можу чесно сказати, що моя ситуація та час у в'язниці були відносно керованими. Три основні фактори сприяли цьому: по-перше, зовнішня публічна підтримка, по-друге, мій особистий підхід до спілкування. Я відразу вирішив, що моя боротьба відбувається зовні, і що мені не потрібно вступати в конфлікти з ким-небудь тут. По-третє, на відміну від багатьох інших політичних в'язнів, я не зазнав жорстоких побиттів.

Я побачив свою дружину, якій дозволили бути моїм публічним захисником під час судового засідання. Нас було троє в цій справі, і всім нашим дружинам було надано право відвідувати слідчий ізолятор кожного робочого дня разом з нашими адвокатами. Їхня присутність була неймовірно підтримуючою.

Моя дружина взяла на себе величезну відповідальність — спілкування з адвокатами, друзями, колегами та пресою. Вона вивчала питання за моїм проханням і поширювала важливу інформацію. Я дуже багато їй завдячую; як однодумниця, вона проявила неймовірну мужність у цих обставинах. Вона пережила багато, як жінка і як захисник моїх прав і інтересів.

З самого початку я не мав бажання захищати свої інтереси — окупаційний суд не є справжнім органом для ухвалення рішень; він просто виконує накази. Що тут було доводити? Однак після обговорень з моїми адвокатами ми вирішили продовжити справу — не для нашого власного блага, а щоб викрити всю картину фальсифікацій, переслідувань і беззаконня.

Умови в Сімферопольському слідчому ізоляторі були жахливими. Доступ до медичних послуг був катастрофічно обмежений; було важко навіть побачити лікаря, не кажучи вже про стоматолога — це вважалося справжнім досягненням.

У травні 2023 року мене перевели до іншого СІЗО з кращими умовами життя та харчуванням. Однак лікування з боку персоналу було набагато гірше. Нас попередили, щоб ми не очікували нічого позитивного. Як тільки ми приїхали в патрульний вагон і двері відчинилися, нас зустріли криком. Поспішаючи всередину, ми почули крики: "Не піднімай голови!" Вони б вдарили нас по голові і спині, якби були незадоволені чим-небудь. Зловживання було принизливим.

Потім нас забрали до будівлі і наказали присісти, тримаючи руки над головою. Я іноді кажу людям, що якщо хочуть зрозуміти дискомфорт, нехай спробують тримати руки в такій позі хоча б п’ять хвилин. Я мусив сидіти так кілька годин. Час від часу персонал підходив і бив мене. Після обшуку забрали багато моїх речей. Мені дали пакет, в якому були тільки туалетний папір, зубна щітка, паста і мило. Мені сказали, що це все, що мені потрібно, перед тим як забрати в камеру.

Ми йшли, зігнувшись, тримаючи руки підняті до лопаток. Нам не дозволяли піднімати голову або дивитися на охоронців. Коли нас привели до камери, вони сказали: "Ось гімн Росії — вивчіть його, ми попросимо вас його заспівати". Нам не дозволяли сидіти на ліжку. Камери були всюди, і якщо ти намагався сісти будь-де, окрім дерев’яної лавки, і сховатися від виду, охоронець негайно підходив і вимагав, щоб ти з'явився на камеру. Це був слідчий ізолятор ФСБ, де переважно утримували політичних в'язнів. На окремому, обмеженому поверсі, утримували військовополонених під наглядом іншого військового підрозділу.

Коли вирок стає остаточним, слідчий ізолятор не може утримувати особу більше десяти днів. За рішенням Федеральної служби виконання покарань, особу мають перевести до установи, де вона відбуватиме покарання. За законом засуджений має право відбувати покарання якомога ближче до місця свого проживання, щоб мати можливість приймати візити від родичів. Однак справи, пов'язані з терористичними обвинуваченнями, диверсіями, екстремістською діяльністю та участю в озброєних групах, не підпадають під цю норму. Хоча є право подати запит на переведення, Федеральна служба виконання покарань (ФСВК) не зобов'язана його розглядати.

Я провів більшість часу в Краснодарському краї на транзитному пункті. Звідти мене швидко перевезли через Саратов, Челябінськ, Оренбург і Красноярськ, перш ніж я потрапив до в'язниці в Мінусинську.

Я перебував у Сибіру з 20 листопада 2023 року до свого звільнення — загалом вісім місяців. Було холодно, навіть коли я був добре одягнений. Я виходив на прогулянки лише кілька разів, і це не приносило мені радості. Двори були маленькими, а небо здавалося вузьким через решітки. Я міг ходити по камері і відкривати вікно, щоб впустити трохи повітря.

У в'язниці дозволено отримувати дві посилки на рік, кожна вагою до 20 кг (44,092 фунти — ред.) від родичів. У них можуть бути такі продукти, як фрукти і овочі. Деякі продукти доступні в місцевому магазині, але асортимент обмежений і дуже дорогий. Перебуваючи там, я часто думав про своїх чотирьох дітей і дружину вдома, яка справлялася сама, без допомоги у забезпеченні їм їжі. У в'язнів складний вибір — зазвичай вони вирішують, чи попросити щось для себе, чи дозволити родині використовувати гроші для їхніх потреб. Без посилок від родичів у них немає можливості правильно харчуватися. З часом це призводить до проблем зі здоров'ям — проблеми з зубами, шлункові хвороби та інше.

Доступ до книг у другому Сімферопольському слідчому ізоляторі був дуже обмежений. За законом, кожен в'язень має право мати десять книг або журналів, але нам дозволяли лише по одній. Коли мені дали Коран, а моєму сусідові по камері — Біблію, наш загальний ліміт вже складав чотири книги. Якось один неадекватний працівник прийшов проводити черговий обшук. Він подивився на нас і запитав: "Чому вас двоє, а стільки книг?!" Що ми могли відповісти?

Мені дозволяли телефонувати два рази на місяць, кожен дзвінок тривав п’ятнадцять хвилин, і я телефонував лише дружині. Хоча кореспонденція мала бути необмеженою, багато листів так і не доходили до мене.

У в'язниці доступ до інформації є надзвичайно важливим. Я отримував листи від кількох росіян, які листувалися з політичними в'язнями через спільні переконання. Вони надсилали мені зворушливі вірші Булата Окуджави, цитати Жванецкого і навіть вірш про Навального — я був здивований, що цей лист пройшов. Деякі російські активісти надсилали листи моїм сусідам по камері, даючи короткі оновлення новин. Навіть якщо б був телевізор, він би лише транслював пропаганду. Ми могли підписатися на газету "Інтерлокутор", останнє помірковано ліберальне видання, яке давало певне розуміння ситуації. Про Україну майже не було новин, але я зміг дізнатися, що відбувається в Росії. Інформація поступала від друзів та контактів як з України, так і з Росії. Ізоляція політичного в'язня дуже глибока, але деякі віддалені відомості все ж прориваються.

Коли людина у в'язниці дізнається, що інші виступають на її захист публічно, це дає значну підтримку. Я відчував натхнення, коли дізнався про мітинги, що закликали до мого звільнення, а також до звільнення інших політичних в'язнів. Пости та звернення різних культурних і політичних діячів були надзвичайно надихаючими. Я ніколи не втрачав надії, що мене звільнять. Я бачив інших, хто був на межі втрати надії, і намагався підтримати їх, хоча не можу сказати, чи це мало значення. Деякі з них зараз передають привіти через своїх родичів.

У 2021 році, коли я перебував у Сімферопольському слідчому ізоляторі, відбулися вибори. Представники влади прийшли до нашої камери, де я був разом із ув'язненим Свідком Єгови, і вимагали, щоб ми пішли на вибори. Я заявив, що не братиму участі через свої політичні переконання. Чомусь до мене вони були м'якші, але націлилися на мого сусіда по камері, який відмовився брати участь з релігійних причин. Один з посадовців почав його погрожувати. Для них було важливо не так реальне голосування, як явка — ми знали, що вони самі підправлять результати. Я звернувся до офіцера і сказав: "Відпустіть мене, не чіпайте його — нехай він залишиться в камері." Він погодився. Однак, коли я повернувся, я знайшов свого сусіда по камері в стані, близькому до коми. Він розповів, що після того, як я пішов, якийсь придурок заступник начальника силою витягнув його з камери. Його ще двічі побили і потім змусили йти на виборчу дільницю. Він сказав, що ніколи не тримав у руках ручку, але бюлетень вже був заповнений за нього.

З мого досвіду спілкування з людьми, яких заарештували в новоокупованих територіях після 2022 року, очевидно, що ситуація там значно гірша. Я пояснюю це так: Крим має символічне значення для Російської Федерації. На відміну від інших регіонів України, Крим був інтегрований більш "цивілізованим" способом. Росія одразу визнала Крим частиною своєї території, тому й намагалася замаскувати репресії під виглядом законності. У інших регіонах ситуація ж кардинально інша. Хоча катування, що проводяться під керівництвом ФСБ, також мали місце в Криму, вони здебільшого відбувалися в установах ФСБ, а не в тюрмах. Коли розпочалася повномасштабна вторгнення, українці з таких міст, як Херсон, потрапили до Сімферопольського слідчого ізолятора. Я перебував у спеціальному блоці і не був свідком цього безпосередньо, але чув від інших в'язнів про жорстокі побиття, що відбувалися в кабінетах оперативного складу слідчого ізолятора. Це не були співробітники ізолятора, які здійснювали ці дії; до установи заходили інші люди — я не певен, чи це були представники розвідки, чи з іншої групи. Вони катували наших чоловіків, і я знаю, що жінки та дівчата також стали жертвами

Останнім моїм сусідом по камері був Юрій Доманчук, житель Скадовська, справа якого досить відома. Його утримували в Чонгарі, де є "неофіційний" СІЗО. Ситуація там дуже лякає, з повідомленнями про побиття, тортури, імітації страт. Вони дістали людину з камери, поставили її на коліна і стріляли десь біля голови. Він знає не одну людину, яку били дуже жорстоко, поки вони не стікали кров'ю – людей там просто ламали.

Я дізнався про своє звільнення у вівторок, 25 червня. Старші працівники підійшли до мене і сказали, щоб я зібрав свої речі. Коли я запитав, чому, вони відповіли: "Не знаємо". Потім мене повели до адміністративної будівлі і привели до кабінету майора. Він одразу сказав: "Вас сьогодні заберуть для обміну". У мене виникла думка, що це може бути не справжнє звільнення, а провокація чи хитрість. Потім співробітники ФСБ забрали мене до Слідчого ізолятора в Красноярську, де я провів два дні на самоті в камері. Мені приносили їжу, а після того забирали посуд; більше нічого не відбувалося під час мого перебування там. Лише вранці 28 червня персонал повернувся, забрав мене до аеропорту, і ми полетіли звичайним рейсом Красноярськ-Москва разом з іншими пасажирами. Однак я був з зав'язаними очима і в кайданках.

Наскільки я розумію, я був першим, кого посадили в задню частину літака, де поруч зі мною сиділи двоє людей, а перед нами був порожній ряд. Невдовзі я почув, як сідають жінки та діти, і відчув запах парфумів. Після п’ятигодинного польоту ми прибули до Москви, де мене передали іншим представникам влади, і ми довго їхали в невідомому напрямку.

Цікава ситуація сталася на літаку. Після того, як ми приземлилися, ми чекали, поки всі пасажири вийдуть. Потім жінка, яку я вважаю стюардесою, сказала: "Дайте йому води." Мої супроводжуючі відповіли: "Він не хоче." Я промовчав. Вона сказала: "Як це він не хоче води? Він був у цьому літаку п’ять годин, так само як і ви. Ви всі пили воду — чому він не може?". Я почув, як вона повернулася і пішла, додаючи: "Що б він не зробив, він все одно людина!". Я відчув теплоту її ставлення. Потім, через кілька хвилин, коли ми піднялися з місць, щоб виходити, вона підійшла до мене з склянкою води і настійно сказала: "Випий.". Я був дуже вдячний їй за цей жест.

Мою пов'язку з очей зняли тільки перед обміном. Протягом усього шляху з Краснодарського СІЗО до українського кордону я був закутий і з пов'язкою на очах. Мене посадили в автобус разом з іншими, кого також мали обміняти. Один із чоловіків на борту чекав на своє звільнення сім років. Ми подорожували довго, останні три години провели в гелікоптері.

Коли нас вивели з автобуса, нам замінили звичні кайдани на тугі пластикові зв'язки. На відміну від ланцюгів, які дозволяють трохи рухатися, ці зв'язки були настільки тугими, що вони стискали мої вени. Я терпів цей дискомфорт близько півгодини, поки ми йшли від автобуса до гелікоптера. Як тільки я сів, я звернувся до найближчого старшого офіційного представника і сказав: "Дивіться, ви мене боляче здавлюєте; будь ласка, послабте трохи". Незабаром хтось підійшов і послабив зв'язки.

Коли ми приїхали, нам сказали: "Вони знімуть ваші пов’язки, але не піднімайте голови і тримайте руки за спиною". Ми опинилися на кордоні між Білоруссю та Україною. Нас поставили в ряд, і тоді старший офіцер сказав: "Добре, можете опустити руки, тільки не піднімайте голови."

Через кілька хвилин ми почули свою рідну мову, коли наші хлопці підійшли до нас і сказали: "Будь ласка, розслабтесь, підніміть голови, подивіться навколо". Нас ідентифікували, і ми пішли в бік нашої батьківщини. Там були кілька бригад швидкої допомоги, які оглядали нас, після чого запропонували воду та їжу. Вони вклали багато частувань, але ми дізналися, що вони чекали на нас з понеділка, а зараз уже п’ятниця. Вони вибачалися, кажучи: "Ми навіть мали полуницю, але, на жаль, вона не протрималася і почала псуватися".

Нам сказали, що ми прямуємо до Києва, де нас вже чекали. За три години ми прилетіли на аеропорт Жуляни на вертольоті. Це були мої перші два польоти на вертольоті — вони були абсолютно різними. Наші хлопці, міцні, озброєні та з бородами, насправді були справжніми добряками. Попри задушливе повітря всередині, вони знайшли апельсин, почистили його і поділилися з нами. Ми несли свої сумки, але вони наполягли: "Не переживайте, ми все зробимо". Вони подбали про те, щоб ми сіли, і одразу проявили свою турботу. Емоційна зустріч в аеропорту була неймовірною — Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, наш муфтій, моя колега Ельвіна Сеітбуллаєва та багато інших були там, щоб зустріти нас. Хтось зняв відео, і мені потім сказали, що я виглядав дуже радісно — і я справді так почувався. В той момент я нарешті зрозумів: я вільний. Моя родина швидко приєдналася, і я зміг спокійно поговорити з журналістами після цього.

Люди в Криму, які вважають свободу основною цінністю, зараз перебувають у стані глибокого відчаю. З моменту мого звільнення я бачу, що ситуація там значно погіршилася. Відкриті обговорення важливих питань майже зникли, довіра до інших дуже низька, а атмосфера наповнена страхом і переслідуваннями.

Коли мене звільнили і я поспілкувався з представниками Кримської платформи, я сказав: "Я розумію, що іноді може здаватися, ніби ваші зусилля марні — що, незважаючи на вашу важку працю, звільнення політичних в’язнів здається неможливим. Але ось я стою перед вами як свідчення вашої відданості. Ви можете пишатися тим, що ви досягли; ви допомогли врятувати мене та ще дев’ятьох інших". Україна не повинна втрачати віру і надію. Я зміг повернути собі свободу, і повернення Криму теж можливе. Без надії немає до чого прагнути. Але з надією ми повинні невтомно працювати над своїми цілями.

Наріман Джелял