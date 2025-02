"Дванадесят суден, узброених арматой, на морі Евксинском козаки емши потопиша, избившіи же в Константинополь убіжаша; их же даже до самих стін града козаки гоняще, всіх Царигородцов устрашиша; сея новини перваго провозвістителя гнівом неистовящійся Отоманин повеліл удавити".

Так у казацкого летописца Самойла Величко изложен один из эпизодов Хотинской войны 1620–1621 годов: уничтожение двенадцати турецких кораблей и реакция султана на это неприятное событие.

Обычай казнить гонца, принесшего плохие новости, известен с древности. И хотя времена физических расправ с гонцами остались в прошлом, отголоски этой иррациональной практики ощущаются и сегодня.

Нежелание слышать из чужих уст дурные вести никуда не делось. Наш гнев часто вызывает не столько сама проблема, сколько публичная констатация проблемы.

Мы нередко срываем злость на людях, озвучивающих негативную информацию. Благо, гонец, ставящий нас перед неприятными фактами, более доступен, чем первопричина этих неприятностей.

Украинское общество сталкивалось с подобным эффектом задолго до большой войны: достаточно вспомнить хотя бы последнюю президентскую кампанию.

Еще в 2018-м было очевидно, что рекордный антирейтинг не позволяет Петру Порошенко честно переизбраться. Социология просто не оставляла ему шансов: действующий глава государства проигрывал любому реальному сопернику. Вступив в президентскую гонку под конец года, шоумен Зеленский оспаривал победу отнюдь не у Петра Алексеевича, а у Юлии Владимировны. И беспристрастные наблюдатели это понимали.

Но гуманитарная интеллигенция, симпатизировавшая пятому президенту, предпочитала игнорировать неудобную для себя реальность. Замкнувшись в собственном информационном пузыре, сторонники Петра Алексеевича обрушивали свою агрессию на "гонцов": людей, которые говорили и писали о бесперспективности похода Порошенко на второй срок. Что ж, тем болезненнее оказался шок, пережитый нашими интеллектуалами, когда были обнародованы результаты первого тура.

После 24 февраля 2022 года отечественное стремление "казнить гонца" вышло на новый уровень.

С одной стороны, полномасштабная война принесла с собой множество неприятных тенденций. Стране, пережившей колоссальный эмоциональный подъем в начале вторжения, не очень-то хотелось их признавать. Невозможность быстро разбить агрессора, недостаток ресурсов для деоккупации всех украинских территорий, трудности на фронте, коррупция на крови, эксцессы в ходе мобилизации – принятие любого из этих фактов давалось нашему обществу с большим трудом.

С другой стороны, риски для отечественных гонцов, озвучивающих неприятные вещи, тоже возросли. На фоне активной информационной войны РФ против Украины неугодного гонца всегда можно объявить "предателем" и "пособником врага". При желании гонцу всегда можно приписать "распространение российских нарративов" и "подыгрывание российскому ИПСО". А это чревато большими репутационными потерями, чем обычный довоенный хейт.

За последние три года эффект "наказанного гонца" проявлялся по-разному. В этой роли могли оказаться офицеры ВСУ, докладывавшие командованию о сложной ситуации на передовой. Госслужащие, пытавшиеся обратить внимание начальства на системные проблемы в тылу. И, разумеется, журналисты, публицисты и блогеры, затрагивавшие неприятные темы: даже если речь шла о вполне очевидных вещах.

Например, еще в начальный период войны, на пике западной солидарности с Украиной, было ясно, что наших партнеров не получится убедить в извечной порочности всех россиян и русской культуры. После Второй мировой войны коллективный Запад исповедует принципы "не бывает плохих народов" и "нет плохих культур". Никто не готов пожертвовать этими постулатами ради Украины.

Но, как и в 2019-м, значительная часть нашей гуманитарной интеллигенции предпочла игнорировать неудобную для себя реальность. Многие интеллектуалы направили свою агрессию против гонцов: людей, которые констатировали, что бесперспективно экспортировать в ЕС военную ксенофобию и неприязнь к Толстому с Чайковским.

"Если убивать гонца за плохие новости, следующий курьер приедет с более приятными новостями, но они вряд ли будут соответствовать истине", – писал американский автор Том Клэнси.

Обрушиваясь на людей, пытающихся привлечь ваше внимание к неудобной реальности, вы не исправляете реальность. Вы лишь оттягиваете столкновение с ней – и тем самым усугубляете негативные последствия этого столкновения.

Ярким примером служит самый сильный удар по украинскому моральному духу за все три года полномасштабной войны: неуспех нашего контрнаступления в 2023-м. Отечественная фрустрация не стала бы настолько массовой и болезненной, если бы украинцев заранее предупреждали о вероятности неудачи. Если бы нашим соотечественникам напоминали, что война есть война; что любая военная операция может не достичь цели; и что будущее контрнаступление ВСУ – не исключение.

Но даже те, кто в начале 2023 года допускал такую возможность, предпочитали помалкивать: чтобы не столкнуться с волной хейта и не нарваться на обвинения в "предательстве", "работе на Кремль" и "распространении вражеских нарративов". В результате мнение о быстром разгроме врага и деоккупации Донбасса и Крыма уже в ближайшем будущем стало практически безальтернативным.

Летом 2023 года многие в тылу заподозрили, что что-то пошло не так. Но мало кто из украинских наблюдателей был готов говорить об этом публично: никому не хотелось стать гонцом, разбивающим надежды миллионов сограждан. Долгое время критические оценки нашего контрнаступления появлялись лишь в западных медиа – украинский хейт не пугал журналистов The New York Times или The Washington Post.

Только в ноябре 2023-го наша страна приняла не слишком приятную реальность. Для этого в роли гонца пришлось выступить самому популярному в тот момент украинцу – главкому Валерию Залужному. И хотя после нашумевшей статьи в The Economist Валерий Федорович сумел сохранить симпатии населения, через три месяца он перестал быть главнокомандующим.

Однако вернемся из недавнего прошлого в украинское настоящее.

2025 год – с непредсказуемым президентом Трампом, ускоренной ломкой мирового порядка, перспективой тяжелых переговоров с РФ – только стартовал. Но уже понятно, что он приготовил нам немало сюрпризов, и далеко не всегда приятных. Рано или поздно их придется признать и принять.

От того, как оперативно Украина будет реагировать на новые вызовы, зависит наша способность с ними справиться. И преуспеть в этом не удастся, если систематически казнить гонцов, приносящих дурные вести.

Вы можете обрушивать свой гнев не на врага и не на внешние обстоятельства, а на соотечественников, озвучивающих не очень хорошие новости.

Вы можете объявлять "вражеским нарративом" любую неприятную информацию.

Вы можете рассматривать любые неудобные факты как "российское ИПСО".

Но в таком случае не стоит жаловаться, если болезненная реальность застает вас врасплох и с большим опозданием – когда уже мало что можно предпринять.

Михаил Дубинянский