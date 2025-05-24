Кому-то этот заголовок напомнит о дебютном студийном альбоме "Океана Эльзы". Кому-то вспомнится лишь известная поговорка. А кто-то может припомнить и советский анекдот про Рабиновича, которого сотрудники КГБ отговаривают от эмиграции в Израиль: "Думаете, вам там будет хорошо? Ошибаетесь! Знаете, как говорится, хорошо там, где нас нет! – Вот я и уезжаю туда, где вас нет".

Подобно герою старого анекдота, многие из наших соотечественников тоже покинули Родину в поисках лучшей жизни. Массовая эмиграция стала серьезным вызовом для Киева задолго до полномасштабного российского вторжения.

И до 2022 года главным противоядием против этой напасти была вера в украинские цивилизационные перспективы. Украинцам старались доказать, что вскоре лучшая жизнь наступит и на Родине. Что уезжать в ЕС нет смысла, поскольку в Европу движется вся страна. Что экономический, социальный и бытовой разрыв между Украиной и странами Запада будет неуклонно сокращаться, и с каждым годом он действительно становился все меньше.

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К сожалению, эти усилия были фактически перечеркнуты полномасштабной агрессией Российской Федерации против нашего государства. После 24.02.2022 разрыв между Украиной и Западом вновь резко увеличился.

Безопасность, комфорт, личные права и свободы – по всем этим параметрам мы оказались отброшены далеко назад.

Сегодня ни в одной из европейских стран невозможно представить ни прилет вражеской ракеты в центр города, ни разрушение критической инфраструктуры вражескими дронами, ни даже уличную "бусификацию". Миллионы украинских беженцев за рубежом стали живой иллюстрацией этих печальных реалий.

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Правда, та же полномасштабная война подарила нашему государству альтернативный инструмент, позволяющий удержать сотни тысяч украинцев в Украине: закрытие границ для большинства мужчин от 18 до 60 лет.

Эта чрезвычайная мера, действующая более трех лет, призвана сохранить не только достаточный мобилизационный ресурс, но и рабочую силу. В то же время этот запрет не препятствует оттоку молодых, трудоспособных и фертильных женщин, что еще больше обостряет отечественный демографический кризис.

Вдобавок частичное закрытие границ даже подталкивает кого-то к отъезду: многие юноши покидают страну до того, как им исполнится восемнадцать, и они окажутся заперты в Украине.

Чтобы закрытые границы стали по-настоящему эффективным средством против депопуляции, они должны быть закрыты почти полностью – как в СССР и странах соцлагеря. Но на такой радикальный шаг современная Украина решится вряд ли.

А в случае заморозки боевых действий придется рано или поздно отменить даже существующие ограничения. При том, что жизненные условия в нашем многострадальном государстве останутся не слишком привлекательными.

Так или иначе, Киеву потребуется изобрести новую стратегию удержания своих граждан от массовой эмиграции. И весьма вероятно, что наша страна прибегнет к еще одному рецепту, известному с советских времен: дискредитации заграничной жизни.

Украинскому обывателю постараются доказать, что хорошо только там, где его нет. И что фактически на чужбине ему будет еще хуже, чем на Родине.

Именно такая пропагандистская кампания может ожидать нас в обозримом будущем. Причем ее основные нарративы нетрудно представить уже сейчас.

Нарратив первый: "Украинцы за рубежом никому не нужны".

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После 24 февраля 2022 года западные страны приняли критическую массу наших соотечественников и соотечественниц. Все лучшее, что коллективный Запад мог предложить украинцам, уже получили первые волны беженцев. Кто не успел – тот опоздал.

Теперь приоритетом Запада становится избавление от лишних украинцев, которые постепенно превращаются в обузу для европейских стран. В случае любого, даже непродолжительного перемирия в Украине эта тенденция резко усилится.

Стартовые возможности для новых иммигрантов окажутся чрезвычайно неблагоприятными. Поэтому никакого смысла искать счастья на чужбине больше нет.

Нарратив второй: "У украинцев за рубежом нет перспектив".

Обычный украинец на чужбине скован множеством ограничений: от языкового барьера до отсутствия необходимых социальных связей. У него практически нет шансов найти престижную и прибыльную работу. У него нет шансов продвинуться по карьерной лестнице. Он не сможет добиться высокого социального статуса. Он не сумеет обеспечить достойную жизнь своим близким.

Его судьба за рубежом – тяжелый, низкооплачиваемый и унизительный труд, который не привлекает местных. Как бы ни старались наши соотечественники, что бы ни предпринимали, они все равно обречены оставаться людьми второго сорта.

Нарратив третий: "Украинцев за рубежом не любят".

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Наплыв наших беженцев в Европу уже вызвал всплеск ксенофобии. Неработающих украинцев упрекают в том, что они сидят на шее у европейцев. Работающих украинцев винят в том, что они отнимают у европейцев рабочие места. Мужчинам призывного возраста инкриминируют трусость. Молодых украинок подозревают в разрушении европейских семей. Украинские дети сталкиваются с буллингом в школах.

Чем дольше длится война, тем меньше сочувствия за рубежом вызывают наши соотечественники. А в случае прекращения активных боевых действий это сочувствие и вовсе испарится, уступив место открытой неприязни.

Для описания ужасов заграничной жизни найдется множество иллюстраций: и новости об урезании государственной помощи украинским беженцам; и сообщения об антиукраинских инцидентах в странах ЕС; и печальные рассказы наших сограждан, не сумевших адаптироваться к чужим порядкам и вернувшихся на Родину.

Однако особую выразительность этой пропагандистской кампании способен придать четвертый нарратив: "Вскоре жизненные условия за рубежом ухудшатся не только для украинцев".

До 2020-х считалось, что разрыв между Украиной и Западом будет сокращаться по мере отечественной вестернизации и евроинтеграции. Но, как выясняется, этот разрыв может уменьшиться и за счет своеобразной "украинизации" западных стран. Не у нас появится больше сходства с мирной, либеральной и комфортной Европой, а европейцы могут столкнуться с теми же вызовами, которые уже переживает Украина.

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Мир вступил в эпоху турбулентности, масштабы и перспективы которой пока трудно оценить. Новое президентство Трампа демонстрирует, что даже образцовая западная демократия может оказаться почти беззащитной перед напором непредсказуемого и эгоистичного популиста. Эрозия международного права доказывает, что жертвой вооруженной агрессии может стать кто угодно.

Третья мировая война переходит из категории фантастического в разряд вероятного и обсуждаемого. Страны, которые еще недавно вообще не задумывались о безопасности, оценивают собственную готовность к гипотетическому военному вторжению. И это еще одна возможность доказать простому украинцу, что "хорошо там, где нас нет".

Вас огорчает, что украинское государство очутилось в эпицентре разрушительной исторической бури? Но эта буря имеет все шансы распространиться на соседнюю Европу!

Вы считаете, что в Украине небезопасно жить? Но в обозримом будущем такой же небезопасной может стать и территория ЕС!

Вам не нравится, что сейчас гражданин Украины ограничен в личных правах и свободах? Но если война придет в европейские страны, то неизбежное закручивание гаек начнется и там!

А раз так, то зачем менять опасную, некомфортную и недостаточно свободную Родину на потенциально опасную, потенциально некомфортную и потенциально несвободную чужбину?..

Поможет ли этот аргумент удержать сотни тысяч украинцев от выезда за рубеж, сказать трудно. Но то, что Украина этим аргументом воспользуется – почти несомненно.

Михаил Дубинянский