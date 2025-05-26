Украина не должна стать буферной зоной между демократическим миром и тоталитарной Россией

Відкрите звернення громадськості України

Ми, представники 40-мільйонного народу України з тисячолітньою історією державотворення та глибоким корінням демократії, який одвічно належав до сім’ї європейських народів, звертаємося до керівників держав та всієї прогресивної світової спільноти.

Із 20 лютого 2014 року Україна є жертвою воєнної агресії з боку Російської Федерації та вже майже одинадцять років веде війну, відстоюючи своє право на існування та реалізуючи, згідно зі Статутом ООН, право українського народу на самооборону.

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Неспровокована Україною війна завдає нашому народу неймовірних страждань. Під облудною назвою "спеціальна військова операція" Росія з лютого 2022 року розгорнула широкомасштабну агресію. Щодня воєнні дії РФ, безперервні ракетно бомбові удари по містах і селах України забирають життя українців — дітей, жінок, чоловіків, які просто хочуть мирно жити на своїй землі.

Україна постійно живе в умовах повітряних тривог, нападів тисяч ударних безпілотників, балістичних і крилатих ракет, націлених на інфраструктурні об’єкти по всій території країни, щоб знищити економіку та тримати українців у стані гуманітарної та екологічної катастрофи. Уже зруйновано мільйони квадратних метрів житла, тисячі шкіл, лікарень, виробничих об’єктів, об’єктів водо-, тепло- та енергопостачання. Окуповані міста і села, розбомблені домівки, страждання спонукають мільйони українців покидати рідну землю і шукати порятунку в інших країнах.

Україна нині потопає у крові: вбито та поранено сотні тисяч воїнів і мирних жителів. Всупереч міжнародному праву, правилам і звичаям війни, РФ знищує цивільне населення, її військові ґвалтують жінок і дівчат, катують і страчують українських воїнів. Крім того, з окупованих територій України ворог примусово вивіз сотні тисяч дітей.

Блокуючи порти і руйнуючи інфраструктуру аграрного сектору України, Росія створила продовольчу кризу для багатьох країн Азії та Африки, спричинила екологічні катастрофи на морі та суші.

Масштаби руйнувань українських міст і сіл, практика катувань і переслідувань українців на окупованих територіях, людські втрати яскраво свідчать про те, що Росія веде геноцидну війну проти українського народу.

Цілі путінського режиму в цій війні є імперсько-реваншистськими, спрямованими на знищення українського народу як окремої етнічної спільноти та ліквідацію Української держави як геополітичної реальності. Росія намагається, поглинаючи Україну, відродити російську імперію і реалізувати політику глобального реваншизму, яка полягає в руйнуванні світового порядку, заснованого на правилах. У цій війні Росія порушила всі двосторонні договори, намагається зруйнувати міжнародне право, підірвати безпеку євроатлантичного регіону та зруйнувати архітектуру глобальної стабільності.

У 1990-х роках Україна добровільно відмовилася від третього у світі за потужністю ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, закріплені Будапештським меморандумом 1994 року. Україна передала Росії близько двох тисяч одиниць стратегічних ядерних боєголовок і понад три з половиною тисячі одиниць тактичної ядерної зброї. Однак ця зброя не була знищена, як передбачалося, а використовується Росією для нарощення її військового потенціалу. Це рішення створило передумови для агресії РФ проти України.

Цей крок став не лише стратегічною помилкою, а й потужним ударом по механізму нерозповсюдження ядерної зброї та світовому порядку, створивши безпекову турбулентність у євроатлантичному регіоні.

Гарантування безпеки України можливе через її членство в НАТО або, в разі відтермінування, через надання їй статусу основного військового союзника США поза Альянсом. Будь-які поступки Москві у питанні гарантування безпеки України та її територіальної цілісності будуть лише умиротворенням агресора, що заохочуватиме його до подальших злочинів.

Саме такій Росії протистоїть Україна вже одинадцять років. Жодне перемир’я чи справедливий мир із Москвою без міжнародного примусу не будуть результативними, оскільки російська влада прагне знищити Україну та привласнити її історичний спадок.

Сьогодні ми спостерігаємо кризу міжнародного правопорядку, створеного після Другої світової війни. В умовах "стабільної невизначеності" роль лідерів провідних держав світу є визначальною. Ми вважаємо, що відповідальність таких лідерів перед світовою спільнотою, власними народами та українським народом є надзвичайно високою.

Звертаємося до керівництва держав Європейського континенту, зокрема Великої Британії, Німеччини, Франції, ЄС в співпраці із Головою Китайської Народної Республіки, а також всієї прогресивної міжнародної спільноти з такими проханнями:

Висловлюємо вдячність за надану Україні допомогу у відсічі збройної агресії РФ і закликаємо продовжувати зусилля для припинення війни. Це — наша спільна справа. Україні потрібен справедливий мир, заснований на силі юридичних колективних рішень, зокрема в межах кордонів 1991 року, що включає повну суверенність України, покарання агресора за воєнні злочини, геноцид та злочини проти людяності, забезпечення репарацій і запровадження додаткових діючих санкцій. Україні необхідні гарантії стабільного та довготривалого миру, що включають забезпечення її територіальної цілісності, оборони і перспективи демократичного розвитку на основі встановленого діючого міжнародного права. Україна має залишатися суверенною державою, здатною захистити себе, а не стати буферною зоною між демократичним світом і тоталітарною Росією.

Підтримуючи Україну, ви захищаєте цінності сучасного цивілізованого демократичного світу та його безпечний порядок!

▪ НАРОДНІ ДЕПУТАТИ Верховної Ради України 1 – 6 скликань

Фундатори сучасної незалежності Держави України

Борці за незалежність України у XX столітті

ЗАЄЦЬ Іван Олександрович – народний депутат 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 6-го скликань.

БОРТНИК Володимир Федорович – народний депутат 1-го, 2-го та 3-го скликань.

ШИШКІН Віктор Іванович – народний депутат 1-го, 2-го та 3-го скликань.

ШЕРШУН Микола Харитонович – народний депутат 2-го - 4-го скликань.

КОЗАЧЕНКО Олексій Олексійович – народний депутат ВР України 4-го - 5-го скликань.

МАРКОВ Борис Іванович – народний депутат 1-го скликання.

МОВЧАН Павло Михайлович – народний депутат 1-го скликання.

РУДИК Іван Леонтійович - народний депутат 2-го скликання.

▪ ГЕРОЇ УКРАЇНИ (2001 – 2024)

СТЕФЮК Марія Юріївна.

ІВАЩУК Петро Володимирович.

РОГОВЦЕВА Ада Миколаївна

МОВЧАН Іван Михайлович.

ПЕТРИНЮК Василь Андрійович.

КОРОСТ Тетяна Михайлівна.

ШАПОВАЛ Михайло Васильович.

▪ ГРОМАДСЬКІ ДІЯЧІ, ВЧЕНІ, МИТЦІ, ГОСПОДАРНИКИ УКРАЇНИ

ЩЕРБАК Юрій Миколайович – український письменник, сценарист, публіцист, політик, діяч екологічного руху, дипломат, лікар-епідеміолог, доктор медичних наук, професор, Почесний доктор медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, лауреат Літературної премії ім. Ю. Яновського, Голова Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка (2016 -2019), голова Ради Українсько польського інформаційно-аналітичного Незалежного Медіа Форуму.

ШИРОБОКОВ Володимир Павлович – український вчений, мікробіолог і вірусолог, професор, доктор медичних наук, академік НАН України та НАМН України, завідувач кафедри мікробіології та паразитології з основами імунології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

КОРПАН Микола Миколайович – член-кореспондент НАН України, професор, доктор медицини, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Міжнародний інститут кріохірургії, м. Відень, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки й Міжнародної GUSI премії миру, категорія: Наука & Медицина, Маніла, Філіппіни.

СТАВНІЙЧУК Марина Іванівна – віцепрезидент Світового Конгресу українських юристів, голова Наглядової Ради Благодійної організації "Міжнародного благодійного фонду "Незламна українська нація", Заслужений юрист України.

ІВАЩУК Сергій Петрович – генеральний директор ТОВ НВА "Перлина Поділля", Засновник громадської організації "Рада роботодавців та випускників державного вищого навчального закладу "Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", благодійник в перманентній підтримці та допомозі ЗСУ.

ЛТАВСЬКА Жанна – українська співачка, авторка, виконавиця.

ШТЕФАНЯК Міра – президент Українського дому, Сан-Дієго, Південна Каліфорнія, США.

ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович – український учений-нейрохірург вищої категорії, академік НАН України й Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, президент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій України.

ГУЦАЛ Віктор Омелянович – диригент, композитор, професор, народний артист України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, художній керівник Національного академічного оркестру народних інструментів України.

МІТРЯЄВА Світлана Іванівна – почесний Президент Центру аналізу регіональних ризиків, Заслужений діяч науки і техніки України, повний Кавалер Ордена "Княгині Ольги" (III, II, I ступенів).

СИПНЯК Петро Михайлович – український живописець, Народний художник України.

ЗАХАРАШ Михайло Петрович – доктор медичних наук, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, професор кафедри хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, генерал-майор медичної служби .

П‘ЯТНИЧКО Оксана Михайлівна – завідувачка лабораторією клініко-біологічних досліджень, кандидат сільськогосподарських наук.

АСТІОН Микола Васильович – учасник Агрохолдингу "ДніпроАгроГруп", доктор філософських наук, генерал міліції (у відставці).

ЦИБАНЬ Валерій Олексійович – кандидат технічних наук, Заступник головного вченого секретаря НАН України.

ДРОНОВ Олексій Іванович – професор, завідувач кафедрою загальної хірургії №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ.

Отець МАРТИНЮК Микола – Священник Української Греко-Католицької Церкви, Велика Британія.

ПІДБОЛЯЧНИЙ Валерій Федорович – генерал-лейтенант, заступник Голови Служби безпеки України (2005-2007).

СОКОЛОВСЬКИЙ Сергій Іванович – професор, Європейський медичний університет. м. Дніпро.

СКОП Орест Андрійович – Заслужений діяч мистецтв України, Головний художник Львівського палацу мистецтв.

ГНАТЮК Анатолій – народний артист України.

КОЦЮМБАС Ігор Ярославович – доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук.

ГАЙ Ігор Віталійович – член правління, Всеукраїнська аграрна рада.

СЕВАСТЯНОВ Володимир Вячеславович – лікар, доброволець, інвалід війни.

ЖЕБРОВСЬКА Філя Іванівна – голова Наглядової Ради компанії "Фармак".

ЗОЗУЛЯ Сергій Володимирович – український аграрник, операційний директор ТОВ "Волочиськ-Агро", депутат Хмельницької обласної ради .

МАКАРИК Ярослав Тарасович – бакалавр економічних наук, студент магістратури, Віденський державний університет, Австрія.

ЦУРІКОВА Оксана Володимирівна – доцент, кандидат фармацевтичних наук, магістр економіки та маркетингу, м. Харків.

КУПЧІЙ Юрій Петрович – голова обласної організації ветеранів Афганістану.

ГОЦУЛЯК Ярослав Миколайович – кандидат медичних наук, Вчений секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України.

ПУЧКО-ВІЛЬСОН Юлія – віце-президент благодійної організації "Щит волі", Сан Дієго, Каліфорнія, США.

СУМСЬКА Наталя В‘ячеславівна – Народна артистка України.

ЯКОВЕНКО Марія Володимирівна – магістр міжнародного права, консул Посольства України в Республіці Австрія (2013-2018).

ДЯКІВ Василь Олексійович – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології, Львівський університет.

БЕНЬО Віра Миколаївна – українська господарниця, директор ПП "ЮКО-2", ТОВ "ФІРМА „ТЕХНІКА МОНТАЖУ", ТОВ "ГРІН МОУНТЕЙН", ТОВ "ТЕЕМ ГРУП", ТОВ "БІНАКОМ".

ПИЛИПЕНКО Володимир Пилипович – Почесний консул Литовської Республіки в Україні.

ЖАБСЬКИЙ Григорій Тимофійович – директор, ТОВ "Спеціалізоване будівельно монтажне управління "Підряд".

СУКАЧ Олександр Миколайович – доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків.

ПАВЛЕНКО Тетяна Олександрівна – завідувачка сектором міжнародного співробітництва Кабінету Міністрів України (2006-2010).

ГУСАК Ярослав Михайлович – український науковець, доктор медичних наук, професор, керівник спеціалізованого відділення хірургії печінки, жовчних протоків та підшлункової залози Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

СЕНЧУК Василь Володимирович – кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України.

СПІВАК Олександр Михайлович – генеральний директор, A’SPIK Group.

ГОРБАЧ Віктор Васильович – директор, ТОВ "Нанотехцентр".

РЕМЕНЄВА Тетяна Валеріївна – старший викладач, Національний університет технологій та дизайну.

ЛУК‘ЯНЧУК Ігор Анатолійович – професор фізики, Університет Пікардії, Ам'єн, Франція.

ЛІСОВИЙ Володимир Миколайович – професор, доктор медичних наук, Голова асоціації урологів України, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, Лауреат державної премії України, Почесний громадянин м. Харкова та Харківської області.

СИДОРЕНКО-ПЕРНКОПФ Лілія – інженер-енергетик, дійсний член академії гідів Австрії, член економічної палати Відня, підприємець в сфері туризму в відповідності з ліцензією Європейського Союзу, Відень, Австрія.

ЛЕЩЕНКО Володимир Миколайович – український господарник та науковець, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.

ТКАЧЕНКО Олександр Анатолійович – головний лікар КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги", Головний хірург м. Києва, 1998-2016.

ШАЙДА Василь Васильович – фундатор митної служби України, керівник митниці (2008-2021), Кавалер Ордена Святого Григорія Великого за вірність і заслуги перед Святим Престолом (Ordo Sanctus Gregorius Magnus), Ватикан.

ЯНЧУК Володимир Петрович – кандидат економічних наук, доцент кафедри землеробства, голова "громадського об"єднання "Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землепорядників" в Миколаївській області.

МИКИТКА Геннадій Вікторович – президент, ГО Центр Європейської інтеграції.

ЗЛИЙ Василь Володимирович – лікар, директор, приватне підприємство "МЕДИЦИНА І СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ".

ПОЛІТУЧИЙ Сергій Якович – кандидат наук, суспільний діяч, Почесний консул Французької Республіки, президент групи компаній Фактор.

ДЕМЦЮ Михайло Іванович – український художник пост-імпресіоніст та експресіоніст, живописець, графік, Народний художник України.

РОМАНЧУК Леся Іванівна – українська лікарка, викладачка, письменниця, бард, член Національної Спілки письменників України.

БОГАТИРЧУК-КРИВКО Світлана Кирилівна – президент Політичної групи європейських консерваторів і реформістів Конгресу місцевих і регіональних влад Європи, депутат Рівненської обласної ради.

Отець КОКОВСЬКИЙ Тарас Ігорович – український священник, Українська лютеранська церква, літератор, перекладач, блогер, фотограф, музикант, автор і виконавець пісень.

РОЖКО Марія Аркадіївна – відома громадська діячка, волонтерка, заступник голови Федерації профспілок Рівненської області, Голова спілки жінок Рівненщини, кавалер Ордену Княгині Ольги.

МАЗУР Ірина Петрівна – український лікар, педагог, громадський діяч, доктор медичних наук, професор, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, Президент ГО "Асоціація стоматологів України", голова правління Національної лікарської ради України, представник України у Всесвітній федерації стоматологів, член Міжнародної стоматологічної академії, представник України у Світовій медичній асоціації.

БАБИЧ Віталій Іванович – український підприємець, директор, ГФ ОГП ДК "Карпатські Патріоти", ТОВ "ДАЯНА ЛТД", ПРАТ "Кордон".

ЗАХАРЧЕНКО Галина Іванівна – Голова благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Незламна Українська Нація"".