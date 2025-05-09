"Небукмекерская контора". История одного празднования

Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну і загальну економічну ситуацію, азартні ігри в інтернеті й надалі користуються шаленою популярністю.

За інформацією Національного банку України, 2023 року українці спускали на онлайн-казино приблизно 400 мільйонів гривень на день. А, наприклад, за грудень 2024 року на гральний бізнес громадяни витратили 19,4 мільярда. І то лише в офіційних легальних онлайн-казино.

Мільярдні доходи під час війни призвели до того, що саме реклама онлайн-казино охопила українські міста. За інформацією численних джерел "Української правди" в Силах оборони, проблема лудоманії наразі існує і серед військових.

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Такий ресурсний і не завжди легальний бізнес створює високі корупційні ризики для тих органів, які б мали контролювати його діяльність. Дві основні проблеми подібних онлайн-розваг, які найчастіше лунають в інформаційному просторі – зв'язки з Росією та несплата податків.

Тому будь-які непублічні контакти особливо представників правоохоронних органів з людьми, пов'язаними з азартним бізнесом, очевидно, мають велике суспільне значення.

Про такі контакти і піде мова в нашому новому розслідуванні.

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Михайло Ткач, УП