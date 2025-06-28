"Усі ті права, які гарантує Конституція України, для нас із вами зараз особисто як для представників нашої держави – вони на паузі". Президент Владимир Зеленский произнес эти слова на конференции украинских послов в декабре 2022-го. Имелось в виду, что во время войны отечественные дипломаты должны трудиться без отдыха и не жалеть себя.

Впоследствии фрагменты президентской речи были вырваны из контекста, и получилось ироническое выражение "Конституция на паузе". Недоброжелатели используют его, чтобы подчеркнуть, что в разгар большой войны Основной Закон не работает должным образом, и представители государства часто действуют вне правового поля.

Однако подобная ирония была бы уместна, если бы в довоенном прошлом конституционные нормы в Украине неукоснительно соблюдались. Если бы когда-то День Конституции был настоящим всенародным праздником. Если бы в прежние времена и власть имущие, и рядовые граждане относились к Основному Закону с подчеркнутым пиететом. К сожалению, это не так.

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Образцовым правовым государством мы не были никогда. Миллионы украинцев никогда не рассматривали Конституцию как священную корову. И если говорить откровенно, то посягательства на Основной Закон никогда не считались чем-то из ряда вон выходящим.

Вспомним характерный исторический кейс пятнадцатилетней давности. В 2010 году президент Виктор Янукович осуществил конституционный переворот, расширив собственные полномочия и фактически узурпировав власть. Будучи избран как глава парламентско-президентской республики, Виктор Федорович превратил ее в президентско-парламентскую. И сколько-нибудь серьезного сопротивления не встретил.

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В годы правления ВФЯ украинцы выходили протестовать из-за нового Налогового кодекса. Из-за гибели студента Индило в милиции. Из-за закона Кивалова-Колесниченко. Из-за суда над Юлией Тимошенко. Из-за отказа подписать соглашение об ассоциации с ЕС в Вильнюсе – что в конечном итоге стоило Януковичу президентского кресла. Но массовых протестов в связи с конституционным переворотом в 2010-м не было и, наверное, не могло быть.

В 2014–2021 годах конституционность решений, принимаемых на Печерских холмах, неоднократно ставилась под сомнение. Тут и так называемый "закон о партийной диктатуре" в 2016-м, и скандал с лишением Саакашвили украинского гражданства в 2017-м, и спорное гуманитарное законодательство, и роспуск Верховной Рады в 2019-м, и внесудебные санкции СНБО против граждан Украины, и многое другое.

В одних случаях вердикт Конституционного Суда оказывался положительным, в других – отрицательным. Какие-то случаи КС вообще не рассматривал. Но массовым народным негодованием не сопровождался ни один из этих кейсов. Наши сограждане не воспринимали Конституцию как высшую ценность, которую необходимо защитить во что бы то ни стало.

До полномасштабного российского вторжения Конституция Украины уже не раз оказывалась "на паузе". И нельзя сказать, что в суровые военные годы отношение к Конституции резко изменилось. Если в разгар войны конституционными нормами пренебрегают чаще, то лишь потому, что война дает больше таких поводов. Но не из-за внезапной утраты пиетета к Основному Закону.

До 24.02.2022 выше Конституции была политическая целесообразность. Теперь выше Конституции еще и военная целесообразность – или то, что считается военной целесообразностью.

Но и до полномасштабной войны, и сейчас Конституция регулярно пасовала и продолжает пасовать перед групповыми и личными интересами. Интересами отдельных государственных структур, интересами напористых активистов, интересами простых обывателей etc.

Множество наших соотечественников без колебаний готовы поставить "на паузу" те положения Конституции, которые им чем-то мешают. А заодно готовы найти для этого благовидное объяснение и оправдание.

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Кому-то не нравится статья 65: "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону". Игнорирование этой нормы оправдывают тем, что украинское государство не обеспечило своим гражданам высокий уровень жизни. А, значит, не заслужило, чтобы его защищали с оружием в руках.

Кого-то не устраивает часть статьи 10: "В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України". Нарушение этой нормы оправдывают тем, что русский – язык врага и оккупанта. А, следовательно, на Конституцию не нужно обращать внимание, и решение любого отечественного горсовета приоритетнее Основного Закона.

Кто-то не согласен со статьей 28: "Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню". Попирание этой нормы оправдывают тем, что жестокому обращению не должны подвергаться только хорошие граждане, а унижать нехороших можно и нужно.

Впрочем, игнорирование одних требований Конституции не мешает публично защищать другие ее положения – если в данный момент это совпадает с интересами и настроениями ситуативного защитника. Как правило, когнитивный диссонанс никого не смущает. И мужчины-уклонисты, охотно апеллирующие к различным статьям Основного Закона (но только не к статье 65) – не единственный пример.

Нередко один и тот же украинец отвергает 24-ю статью Конституции ("Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками") и одновременно возмущается тем, что его сограждане уклоняются от выполнения конституционного долга, предусмотренного 65-ой статьей.

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А случается, что один и тот же гражданин требует радикального закручивания гаек, ссылаясь на 64-ю статью Основного Закона ("В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень"): но при этом игнорирует продолжение той же самой статьи ("Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції").

Более того, эту нехитрую методику уже взял на вооружение наш противник. Из всего текста украинской Конституции в Кремле извлекли одну фразу: о том, что глава украинского государства избирается сроком на пять лет. Теперь россияне размахивают этим фрагментом как доказательством нелегитимности Зеленского.

При этом другой фрагмент нашей Конституции ("Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України") кремлевскими правоведами игнорируется. И, конечно, агрессору совсем не интересна 133-я статья Основного Закона, где фигурируют АР Крым, Севастополь и другие украинские территории, захваченные Россией.

Когда внешний враг выдергивает из украинской Конституции выгодные ему отрывки и пренебрегает неудобными положениями, это естественно. На то он и враг. Печальнее, когда такой же подход к собственному Основному Закону практикуем мы сами.

Но хочется верить, что в далеком послевоенном будущем наши сограждане будут вспоминать о нормах Конституции не только тогда, когда это им выгодно и удобно.

Михаил Дубинянский