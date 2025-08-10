Мир без идей: оптимистическая трагедия

По большому счёту, поиск ответа на главный вопрос современности – что, чёрт возьми, происходит? – стоило бы начать с оценки масштаба. Идёт ли, к примеру, речь об обычном гриппе или о новой смертельной пандемии? Внезапный земной гул под ногами – это небольшая сейсмическая активность или предвестие извержения?

Как раз тот случай, когда размер имеет значение: для суждений о перспективах и следствиях. Поэтому и значимые события настоящего – российская война против Украины, рост авторитаризма, "правый" реванш – могут измеряться разными мерками: глобальными или локальными. А от точности выводов зависит правильность решений – рискнуть на Исход и обрести Землю обетованную или остаться, погибнув в ужасе Холокоста.

Зло победило. Все свободны

Возможно, то, что сейчас кажется кардинальным переломом, — всего лишь временное отклонение. Или новая норма, которую ошибочно приняли за старый рецидив.

Через 3,5 года закончится президентство Трампа – и идеи MAGA развеются, как тяжёлый сон. Уйдёт Путин — придёт не-Путин. Без западных инвестиций и технологий закончится "китайское чудо". Америка струсит пыль со старого мундира "мирового полицейского". Реанимированная Европа вернёт себе статус лидера демократии и прогресса. Или…

Неоконы сломают хребет американскому дипстейту. Путин доживёт до ста лет. Китай захватит Тайвань. В Европе к власти придут национал-популисты и распустят Евросоюз. Проект всемирной либеральной демократии будет свёрнут. Мир захвачен автократами. Наступают тёмные века. Зло победило. Все свободны.

Если взвешивать на чашах весов оба этих сценария, ни один не кажется невероятным. Остаётся дать ответ: как отличить события, изменяющие мир, от событий, влияющих на него? И здесь в помощь – весь накопленный опыт.

От Христа до Мухаммеда. От коммунизма до фашизма. От Возрождения до Просвещения. От американской до французской революции – за великими событиями всегда стоят великие идеи (светлые или тёмные). А что в этом плане может предложить современность в качестве высокого мыслительного продукта?

Путинский "русский мир" с его агрессивным охранительством "традиционных ценностей" и православием в роли "духовной скрепы" – локален и невыносимо архаичен.

Китайский концепт "Сообщества единой судьбы" – откровенно меркантилен и подчинён бизнес-интересам Поднебесной в её стремлении к постоянному расширению торгового жизненного пространства.

Трампизм пытается выдать за нечто новое химерную помесь технофашизма и неомонархизма, "тёмного просвещения" и католического консерватизма. Что-то вроде американской розетки – созданной в Америке и для американцев.

Есть ли в этом русско-китайско-американском пакете нечто, что можно квалифицировать как всечеловечески значимое и универсально сущностное? То, что способно увлечь народы и государства?

Наказание за интеллектуальную скудость

Кажется, происходящее не тянет на нечто фундаментальное и переломное. Если у вас нет великих идей – тогда у нас для вас нет и великих событий, но есть наказание за интеллектуальную скудость. История подгонит кнутом возникающих кризисов.

Католический обскурантизм Средневековья породил Реформацию. Конец веры в божественную сущность монаршей власти положила Великая французская революция. Разочарование в идее коммунизма закончилось "геополитической катастрофой" – крахом СССР.

Поэтому, осмысляя реальность, скорее следует говорить: мы оказались не перед лицом эпохальных перемен, а перед лицом эпохального кризиса. А миссия кризиса – разрушение. Деструкция всего, что не пройдёт краш-тест на прочность: институтов, режимов, концепций. Fiat veritas et pereat mundus – "Да будет истина, и да погибнет мир". Подобно COVID-у, который бьёт в самое слабое место.

Если НАТО может скукожиться и самоликвидироваться под влиянием эмоциональных желаний одного президента, срок полномочий которого истекает через 3,5 года, то зачем вообще нужен такой союз и что он может гарантировать?

Если бесконечно говорить о "русском величии" — кризис проверит и этот тезис. В итоге получится либо СССР 2.0, либо очередь бывших доминионов, желающих вытереть ноги о российский триколор.

Если Поднебесная полна решимости стать новым центром силы и отменить мир, основанный на правилах, — есть риск оказаться в мире, где нет никаких правил. А в таких местах не ходят большие караваны, и "Один пояс – один путь" может оказаться действительно одним: в одну сторону и в одну страну.

Но, по всей видимости, в России решили, что они – над историей и её никчёмными закономерностями. А нет лучшего способа демонстрации собственной богоизбранности, чем ударом ноги снести "Великую шахматную доску". При этом, по замыслу, выпущенные энергии разрушения обойдут "небесный град Китежа" и поразят огнём "либералов с содомитами".

Но у кризиса – "одна участь праведнику и нечестивому". Он не за традиционалистов или ЛГБТ-активистов, автократов или республиканцев. Он универсален в своей разрушительной неизбирательности. В его чёрную воронку затянет и участников, и наблюдателей, виновных и непричастных. И только после окончания фазы разрушения станет ясно, чей фундамент оказался крепче. А расчищенная стихией площадка – лучшее место для появления нового или переосмысления старого.

На сильной стороне истории

Учитывая, что за последние тысячу лет не появилось новых мировых религий, а за последние сто – ничего более привлекательного, чем идея демократии, будущее, при всём трагизме происходящего, выглядит… оптимистично.

Демократия версии "конца истории" остаётся наиболее устойчивой конструкцией – пусть и требующей обновления. В её фундаменте – универсальные ценности, а в каркасе – объединяющие принципы.

Украина, взявшая за основу сложный в реализации, но конкурентный в функционировании проект, как никогда ранее – на сильной стороне истории. Осталось не соблазниться, взяв демократическую форму, но не содержание. Впрочем, победа добра никогда не была данностью – она всегда была задачей. А вера – не абстракцией, а руководством к действию.

P.S.

Правда, на подходе уже нависает призрак новой религии цифрового бессмертия – но это совсем другая история, которая будет разворачиваться в ином, уже не нашем мире.

Андрей Демартино, для УП