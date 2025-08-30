Лето Джозефа Овертона

Бурное лето 2025 года подходит к концу. Оно не принесло даже временного и частичного прекращения огня в Украине – как ожидал самонадеянный Дональд Трамп. Оно не сопровождалось радикальным переломом на фронте и крахом украинской обороны – как желал не менее самонадеянный Владимир Путин. Но что действительно изменилось за последние три месяца, так это публичный дискурс, связанный с российско-украинской войной.

Нынешнее лето прошло под знаком Джозефа Овертона – американского юриста и общественного деятеля, подарившего нам знаменитую концепцию "окна дискурса". В свое время мистер Овертон утверждал, что в обществе, политикуме и медиа существует допустимый диапазон идей, и этот диапазон может смещаться в ту или иную сторону. А последователи Овертона разработали специальную шкалу идей по степени их допустимости для публичного обсуждения: "немыслимые" – "радикальные" – "приемлемые" – "разумные" – "популярные" – "действующая норма".

Как и все эпохальные исторические потрясения, большая война на украинской земле способствовала быстрым трансформациям "окна Овертона". То, что до 24.02.2022 считалось излишне радикальным или даже немыслимым, становилось разумным, популярным и нормальным на наших глазах. Военное окно дискурса менялось с каждым годом. А летом 2025-го этот процесс ускорился – и в самой Украине, и за ее пределами.

Реклама:

Приведем типичный пример. Еще в начале лета идея массовых политических протестов в украинском тылу относилась скорее к категории "немыслимого". С одной стороны, пассионарная часть общества верила, что во время войны любые выступления против действующей власти играют на руку врагу и потому недопустимы. С другой стороны, казалось, что государственная машина способна пресечь любую несанкционированную уличную активность, приравняв ее к работе на Кремль.

Однако в июле 2025-го скандальная атака против НАБУ и "Картонный майдан" поломали окно дискурса, сохранявшееся более трех лет. Выяснилось, что в некоторых случаях протестовать во время военного положения можно и даже необходимо – и что эту точку зрения разделяет большинство активных украинцев.

Прежнего табу больше не существует. Конечно, массовые уличные протесты в разгар войны еще не стали нормой, но как минимум перешли в разряд приемлемого. И для Банковой это довольно тревожный сигнал.

Обережно! Незабаром доступ до матеріалів на "Українській правді" може стати платним. Але ми вважаємо, що якісний контент має бути доступний для всіх, тож до останнього не будемо вводити обмеження. Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП! Дізнатись більше

Впрочем, гораздо большую тревогу вызывают сдвиги "окна Овертона" на международной арене.

Торжественная встреча российского диктатора и военного преступника в Соединенных Штатах. Лидер крупнейшей западной демократии, любезно предоставляющий Путину собственный лимузин. Американские военнослужащие, стоящие на коленях и расстилающие перед путинским самолетом красную дорожку.

В начале лета подобный сценарий казался немыслимым – даже учитывая специфические взгляды президента Трампа. Чересчур радикальным этот разворот США выглядел и в пятницу 15 августа: о чем свидетельствовали критические отклики в самой Америке. Но тем не менее благодаря Дональду Трампу прежнее окно дискурса трансформировалось. И европейцы, прибывшие в Вашингтон несколькими днями позже, были вынуждены поздравлять американского президента с мнимым дипломатическим успехом.

После августовского саммита на Аляске кремлевский правитель больше не может считаться изгоем для всего цивилизованного мира. Три с половиной года строгой изоляции остались в прошлом. Восприятие Путина как политика, с которым можно иметь дело, стало смещаться в сторону "приемлемого" и "разумного". И чтобы добиться этого сдвига, агрессору даже не пришлось соглашаться на временное прекращение огня.

Конечно, до полной нормализации путинского имиджа еще очень далеко, но процесс пошел. Скажем, Швейцария уже пообещала предоставить Путину иммунитет от преследования Международным уголовным судом на своей территории – ради гипотетической мирной конференции в Женеве. Аналогичное предложение поступило из Вены. И хотя хозяин Кремля пока не воспользовался ни швейцарским, ни австрийским гостеприимством, это мало что меняет. Так или иначе преступник и пария начинает снова превращаться в респектабельного государственного деятеля.

Однако наиболее опасная трансформация "окна Овертона" связана с обсуждаемыми сценариями завершения войны.

Реклама:

В начале лета границы "приемлемого" и "разумного" совпадали с идеей заморозки военных действий по линии фронта. Требование о выходе ВСУ с неоккупированных украинских территорий озвучивалось лишь в Москве и оставалось нереалистичным и немыслимым для всех остальных – как для украинцев, так и для коллективного Запада. Не была исключением и администрация Дональда Трампа, призывавшая к скорейшему прекращению огня в Украине.

К сожалению, к концу лета ситуация изменилась. Путин сумел продать Трампу идею "обмена территориями" как перспективный сценарий окончания войны. И о допустимости "обмена" – то есть сдачи ключевых украинских позиций на Донбассе без боя – открыто заговорили в Белом доме.

Вряд ли россияне рассчитывают, что Трамп прямо сейчас заставит Владимира Зеленского вывести украинские войска из Донецкой области. Но главное, что с помощью Вашингтона эта идея уже вброшена в западное информационное пространство. Ее начинают всерьез обсуждать. В Москве могут надеяться, что рано или поздно она станет восприниматься как "приемлемая" и "разумная" – а там недалеко и до "нормальной". И тогда Киеву будет гораздо тяжелее сопротивляться ее реализации.

Кому-то за рубежом может показаться, что нынешние сдвиги "окна Овертона" касаются только Украины, России и Соединенных Штатов. Но, разумеется, это не так. Метаморфозы, происходящие с окном дискурса, затрагивают весь мир.

Этим летом мир увидел, что диктатор и агрессор, которого еще недавно объявляли исчадием ада, может стать почетным гостем Америки. И для этого совсем не обязательно приостанавливать агрессивную войну.

Этим летом мир наблюдал, как давление на агрессора с помощью новых американских санкций внезапно исчезает с повестки дня – и вместо этого начинается обсуждение новых уступок, на которые должна пойти жертва агрессии.

Этим летом мир привыкал к тому, что агрессия против соседней страны постепенно переходит в категорию "нормы", а победа над агрессивной диктатурой – в разряд "немыслимого".

Все это видели не только нейтральные наблюдатели, но и потенциальные агрессоры в разных уголках Земли. И, скорее всего, отголоски нынешнего лета планета почувствует еще не раз.

Михаил Дубинянский