[НЕ] успешная Украина

Полномасштабная война в Украине длится более трех с половиной лет. Когда и как она завершится? Сегодня этого не знает никто.

Зато уже сейчас можно попытаться найти ответ на другой вопрос – стала ли наша страна более успешной, чем до 24.02.2022?

Кто-то скажет, что да. Потому что Украина уже четвертый год противостоит агрессору с ядерной бомбой и не сдается.

Украина творит историю на глазах всего человечества. Украина доказывает всему миру, что настоящая субъектность измеряется не уровнем доходов.

Украина возрождает собственную идентичность и возвращается к национальным корням.

Украина создает новые виды вооружений и осваивает новые методы ведения войны.

Украина заново пишет правила игры, по которым придется жить целой планете.

А кто-то возразит, что ни о каком успехе не может быть и речи. Что российская агрессия отбросила Украину далеко назад. Что многие десятки тысяч украинцев погибли или были покалечены, а целые города превратились в руины. Что за три с половиной года страна стала намного беднее и неблагополучнее. Что характерный для нас правовой нигилизм приобрел еще более гротескные формы. Что из Украины уже выехали миллионы граждан, и этот массовый исход продолжается. А те, кто не может покинуть страну легально, пытаются сбежать из нее всеми правдами и неправдами.

Чья точка зрения более справедлива? Все зависит от того, что именно подразумевать под "успешностью". Как известно, есть люди пассионарного склада, а есть приземленные и безыдейные обыватели. Зачастую у этих групп населения очень разное понимание успеха. И это касается не только нашего государства и наших соотечественников.

За 34 года независимости Украина прошла путь от никому не известного постсоветского осколка до страны, которая дает отпор ядерному противнику и не сходит с первых страниц мировых СМИ.

Но на нашей планете существует страна, которая в течение тех же 34 лет добилась победы над двумя ядерными сверхдержавами. Дважды изгоняла могучих интервентов со своей территории. Причем для одного из захватчиков это поражение стало фатальным, и его посрамленная империя вскоре рухнула.

Да, речь идет об Афганистане, откуда в 1989 году были вынуждены уйти советские войска, а в 2021 году – американские. Афганистан, о котором еще полвека назад мало кто слышал, завоевал мировую славу. Доказал собственную субъектность. Стал творцом глобальной истории.

Вместе с тем Афганистан – одно из самых бедных и неустроенных государств земного шара. По ВВП на душу населения он занимает 191 место в мире. По ожидаемой продолжительности жизни – последнее место. А число афганских беженцев за рубежом превышает десять миллионов.

Так является ли нынешний Афганистан успешной страной?

С точки зрения тамошних пассионариев, активистов движения "Талибан", – безусловно. Они гордятся победами своих отцов и собственными военными победами. Гордятся тем, что отстояли свои ценности с оружием в руках. Гордятся тем, что их страна возвращается к духовным истокам, освобождаясь от чужеземного влияния. Но подобное представление об успехе не разделяют миллионы афганских обывателей, предпочитающих быть беженцами на чужбине.

Разумеется, Афганистан – это крайний случай. Не везде обывателям живется так тяжело, и не везде пассионарии настолько фанатичны и ортодоксальны. Однако разрыв между пассионарным и обывательским мировоззрением присутствует повсеместно. И в суровое военное время он проявляется особенно отчетливо.

Пассионарий ценит общую борьбу.

Обыватель ценит личный комфорт.

Пассионарию дороги идеалы, которые не измеришь в долларах или евро.

Обывателю дорого собственное материальное благополучие.

Пассионарий жаждет быть творцом истории.

Обыватель желает, чтобы никто не заставлял его творить историю.

Для пассионария важно устанавливать свои правила и нести в массы собственную идейную повестку.

А для обывателя важно, чтобы ему не мешали жить так, как он хочет. Жить тихо и спокойно.

В любую эпоху этот антагонизм порождал разные критерии успеха. Перенесемся в 1980 год, когда Украина еще входила в состав СССР, а освободительная борьба Афганистана против советских оккупантов только начиналась. Кто мог претендовать на звание самого успешного государства планеты в тот момент?

Если рассматривать успешность в обывательском понимании, то кандидатов окажется довольно много. Тут и процветающая Швейцария, и уютный Люксембург, и комфортные скандинавские страны, и прочие эталоны материального достатка.

Но если оценивать успешность по меркам пассионариев, то у нас появится безусловный фаворит. И это не Израиль, который именно тогда уступил давлению США, пошел на мировую с Египтом и согласился вывести свои войска и еврейских поселенцев с Синайского полуострова. Нет, это Социалистическая Республика Вьетнам.

Хроника вьетнамских достижений в семидесятые годы не может не впечатлять.

1973: Ханой добивается победы в многолетнем противостоянии с Вашингтоном, и американские войска покидают Индокитай.

1975: северовьетнамская армия занимает весь Южный Вьетнам.

1976: Север и Юг становятся единым государством.

1978: вьетнамцы отбивают атаку "красных кхмеров", входят в Камбоджу, прекращают геноцид в соседней стране и устанавливают контроль над ней.

1979: в ходе быстротечной китайско-вьетнамской войны Ханой отражает вторжение КНР и наносит противнику серьезные потери.

Таким образом, менее чем за десять лет социалистический Вьетнам не только увеличил собственную территорию вдвое, но и справился с двумя ядерными державами. Поистине беспрецедентный исторический успех!

Однако в тот же самый период – на рубеже 1970-х и 1980-х – достиг пика гуманитарный и миграционный кризис во Вьетнаме. В мировой политический лексикон вошло словосочетание "Vietnamese boat people". Победоносное государство покидали сотни тысяч людей. Зачастую они бежали из Вьетнама на утлых суденышках, рискуя утонуть или стать жертвами пиратов.

Как правило, это были скромные обыватели, которым хотелось не творить историю, а просто жить. Их не вдохновлял ни гордый национальный девиз "Ðộc lập, tự do, hạnh phúc" ("Независимость, свобода, счастье"), ни пафосный государственный гимн "Tiến Quân Ca" ("Марш наступающей армии). И они были готовы на все, чтобы выбраться из страны, которая, с точки зрения ханойских пассионариев, добилась невероятных успехов.

В 1979 году в Женеве пришлось созвать специальную международную конференцию, посвященную массовому исходу из Вьетнама. Вьетнамцы переполнили лагеря беженцев в Гонконге, Индонезии, Малайзии, Таиланде. Наиболее удачливые сумели перебраться в США, Канаду, Австралию, Францию, Великобританию. Другим повезло меньше: по данным ООН, к середине 1980-х более 200 тысяч человек погибли в море, пытаясь покинуть свою Родину. И для многих зарубежных наблюдателей это стало более ярким маркером вьетнамской неуспешности, чем все военно-политические успехи Ханоя.

Чего греха таить – среди украинских пассионариев распространено презрительное и порой даже враждебное отношение к безыдейным обывателям. "73%", "малороссы", "быдло", "партия уклонистов", "какаяразніца", "думают только о собственной шкуре", "если сбежали за границу, то пускай и не возвращаются", – это далеко не полный список популярных отечественных инвектив.

Тем не менее даже в разгар жестокой войны наша страна не может полностью отказаться от обывательских критериев успешности. Даже в экстремальных условиях о комфорте обывателя стараются все же не забывать: потому что так принято в современном цивилизованном мире. И если послевоенная Украина останется демократическим государством, то обывательское представление об успехе неизбежно выйдет на первый план.

Возможно, кому-то из пассионарных украинцев хотелось бы идти к историческим победам, совершенно не считаясь с обывательской массой и с ее настроениями. Но для этого отечественные пассионарии должны получить власть, сопоставимую с властью "Талибана" или вьетнамской компартии.

Михаил Дубинянский