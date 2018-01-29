Слово Верховному Суду

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Понедельник, 29 января 2018, 08:30
Галина Чижик
эксперт Центра противодействия коррупции

Епопея з владними повноваженнями Громадської ради доброчесності триває – слідом за Окружним адмінсудом Києва її офіційно визнала органом державної влади також Вища рада правосуддя.

Принаймні, саме це щонайменше разів п'ять на засіданні органу повторив член ВРП, а в минулому юрист БПП Олексій Маловацький.

Тепер слово за Верховним Судом, який 29 січня розгляне справу за участі Громадської ради доброчесності.

Із позовом до Верховного Суду звернулася Алла Демидова, екс-суддя Вищого господарського суду України. Пані Демидова оскаржує рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка припинила її участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду.

Громадська рада доброчесності у своєму висновку про невідповідність Алли Демидової критеріям доброчесності та професійної етики навела переконливі факти недекларування майна, розгляду рішень за наявності конфлікту інтересів, і, що найважливіше, порушення принципу незалежності судді.

У своїй доброчесності Демидовій вдалося переконати суддю Окружного адмінсуду Києва Руслана Арсірія, який "скасував" висновок Громадської ради доброчесності.

При цьому Арсірій умудрився ще й визнати ГРД судом та органом державної влади, який наділений владними управлінськими функціями та отримує бюджетні асигнування.

Маючи рішення Арсірія, у Верховному Суді Алла Демидова тепер доводитиме, що ВККС дискваліфікувала її з конкурсу незаконно. Громадську раду доброчесності вона залучила як третю особу.

Тільки от ГРД ні суб’єктом владних повноважень, ні органом державної влади не є, а тому не може бути учасником будь-яких судових процесів. Ні як відповідач, ні як третя особа.

Громадська рада доброчесності це колективний орган, який на 100% складається з небайдужих представників громадянського суспільства, які на волонтерських засадах збирають і аналізують інформацію про суддів та кандидатів на суддівські посади.

Жодною владною компетенцією чи повноваженнями ухвалювати обов’язкові до виконання рішення ГРД не наділена.

Більше того, як неодноразово декларувала сама ВККС, висновки ГРД для них лише джерело інформації про суддю. Не більше і не менше.

Саме це прийдуть донести суддям Верховного Суду члени Громадської ради доброчесності. Чи погодиться Верховний Суд із доводами ГРД, чи навпаки визнає її органом влади без повноважень дізнаємося вже 29 січня.

Засідання розпочнеться о 12:00 в Касаційному адміністративному суді за адресою вулиця Московська, 8, корпус 5.

Закликаємо всіх небайдужих громадян прийти на це засідання та на власні очі побачити: чи справді новий Верховний Суд це нова якість українського правосуддя?

Галина Чижик, співкоординаторка Громадської ради доброчесності, спеціально для УП

Темы: Верховный суд суд
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