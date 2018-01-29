Слово Верховному Суду

47 просмотров
Понедельник, 29 января 2018, 08:30
Галина Чижик
сокоординатор Общественного совета добропорядочности

Епопея з владними повноваженнями Громадської ради доброчесності триває – слідом за Окружним адмінсудом Києва її офіційно визнала органом державної влади також Вища рада правосуддя.

Принаймні, саме це щонайменше разів п'ять на засіданні органу повторив член ВРП, а в минулому юрист БПП Олексій Маловацький.

Тепер слово за Верховним Судом, який 29 січня розгляне справу за участі Громадської ради доброчесності.

Із позовом до Верховного Суду звернулася Алла Демидова, екс-суддя Вищого господарського суду України. Пані Демидова оскаржує рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка припинила її участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду.

Громадська рада доброчесності у своєму висновку про невідповідність Алли Демидової критеріям доброчесності та професійної етики навела переконливі факти недекларування майна, розгляду рішень за наявності конфлікту інтересів, і, що найважливіше, порушення принципу незалежності судді.

У своїй доброчесності Демидовій вдалося переконати суддю Окружного адмінсуду Києва Руслана Арсірія, який "скасував" висновок Громадської ради доброчесності.

При цьому Арсірій умудрився ще й визнати ГРД судом та органом державної влади, який наділений владними управлінськими функціями та отримує бюджетні асигнування.

Маючи рішення Арсірія, у Верховному Суді Алла Демидова тепер доводитиме, що ВККС дискваліфікувала її з конкурсу незаконно. Громадську раду доброчесності вона залучила як третю сторону.

Тільки от ГРД ні суб’єктом владних повноважень, ні органом державної влади не є, а тому не може бути учасником будь-яких судових процесів. Ні як відповідач, ні як третя сторона.

Громадська рада доброчесності це колективний орган, який на 100% складається з небайдужих представників громадянського суспільства, які на волонтерських засадах збирають і аналізують інформацію про суддів та кандидатів на суддівські посади.

Жодною владною компетенцією чи повноваженнями ухвалювати обов’язкові до виконання рішення ГРД не наділена.

Більше того, як неодноразово декларувала сама ВККС, висновки ГРД для них лише джерело інформації про суддю. Не більше і не менше.

Саме це прийдуть донести суддям Верховного Суду члени Громадської ради доброчесності. Чи погодиться Верховний Суд із доводами ГРД, чи навпаки визнає її органом влади без повноважень дізнаємося вже 29 січня.

Засідання розпочнеться о 12:00 в Касаційному адміністративному суді за адресою вулиця Московська, 8, корпус 5.

Закликаємо всіх небайдужих громадян прийти на це засідання та на власні очі побачити: чи справді новий Верховний Суд це нова якість українського правосуддя?

Галина Чижик, співкоординаторка Громадської ради доброчесності, спеціально для УП

Темы: Верховный суд суд
powered by lun.ua
По теме
Судьей Верховного суда хотят сделать “решалу” - активист 24 декабря 2017, 20:49
Театр абсурда в Окружном админсуде Киева 22 декабря 2017, 09:00
Новые редакции 3 кодексов вступили в силу, заработал новый Верховный Суд 15 декабря 2017, 08:51
powered by lun.ua
Галина Чижик
Почему в США проверка добропорядочности судей работает, а у нас – нет
Все колонки автора

Колонки

Галина Чижик Слово Верховному Суду
Общественный совет добропорядочности не является органом государственной власти, а потому не может быть участником судебных процессов. Именно это члены ОСД будут доносить судьям ВС 29 января. (укр.)
Валентин Хохлов Записки либертарианца. Местное самоуправление
Услуги местного самоуправления могут и должны быть платными. Ведь либертарианский подход четко говорит, что каждый должен платить за себя, и никто – за других.
Вербицкая Марьяна Группа поддержки "я - мама"
Материнство - это тяжелая работа. Женщине, которая стала мамой, нужна поддержка группы. Помочь в делах, или даже просто немного отдохнуть. (укр.)
Руккас Андрей Почему Холокост стал возможен?
В ноябре 2005-го, решением Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция 60/7) 27 января было признано Международным днем памяти жертв Холокоста. А начиная с 2006 года, Международный день памяти стали отмечать в мире. (укр.)
Михаил Ткач Что дальше, господин президент?
За эту неделю мне пытались ломать почту, мессенджеры, присылали фейковые письма с фейковыми платежками, предупреждали: "по тебе работают". Это была очень насыщенная неделя давления. (укр.)
Сазонов Владимир Сирийская ставка Эрдогана: почему Турция идет на конфликт с союзниками
Решение Турции вновь ввести войска на территорию Сирии кажется странным лишь на первый взгляд. Политика Эрдогана - это политика неоосманиста, что мечтает о возрождении былого величия Турции эпохи Османской империи.
Павел Климкин Два года сопротивления дипломатическим гопникам: об Украине в Совбезе ООН
Украина успешно завершила свое двухлетнее членство в Совете Безопасности ООН. Для нашего государства и дипломатии это была исключительная ответственность. Мы, по сути, входили во всемирный Генеральный штаб по чрезвычайным ситуациям.