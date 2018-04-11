Притягательная сила простоты

Когда-то берлинские продавцы газет в ожидании покупателей неторопливо читали в свежих номерах обзоры философских диспутов, передавая некую вдумчивую атмосферу эпохи.

Но продавцы уже давно не те, и газеты не о том.

Тексты покороче, картинки поярче и вообще все попроще, желательно в один твит и два смайлика. Или "важнейшие ценности по самой дешевой цене", если согласиться с оценкой Юрия Лотмана.

Тенденция хоть и глобальная, но, похоже, Украина уже 27 лет является самым верным и последовательным апологетом новой веры – воспроизводства простых ответов на сложные вопросы. Когда разрубание "гордеева узла" становится не началом процесса, а его завершением, и страх перед сложностью задачи компенсируется ее упрощением.

Зеркальная Россия?

Еще на заре независимости "отцы-основатели", находясь в условиях постсоветского дефицита еды и модерновых концепций, пошли путем не очень извилистым, решив считать нежданно наступивший период возрождением "тысячелетней государственности".

Выбранная схема не только традиционная, но и простая, к тому же хорошо ложащаяся на старые советские дрожжи. "Извечное желание украинского народа к воссоединению с братским русским народом" сменилось "извечным стремлением украинского народа к строительству собственного государства".

Державной российской истории противопоставилась не менее суверенная украинская. Вы нам Полтаву, а мы вам Конотоп, вы нам Пушкина, а мы вам Гоголя, вы к князю Владимиру, а мы вас по рукам. И, кстати, ваш Невский – ордынский коллаборант, в отличие от нашего Галицкого.

И все бы хорошо, вот только ощущение, что это не Украина, а некая "зеркальная" Россия.

Воплощенная мечта московских интеллектуалов о новой, "правильной" Киевской Руси, центре всего славянства. Только вместо безудержной российской героики – безграничная украинская трагика с бьющей рекорды частотой появления "свечей памяти" на экранах ТВ.

Как это ни удивительно, но, казавшаяся временной, концепция не подвергалась попыткам какого-либо пересмотра или хотя бы модернизации.

Два масштабных политических кризиса 2004 и 2014 годов, проявивших ценностную и идеологическую разобщенность, отсутствие общих ориентиров и целей, объединяющих всех украинцев, не были восприняты как серьезное предупреждение.

Более того, процесс пошел в обратную сторону, фактически реинкарнировав триаду "одна церковь, один язык, одна история" ("Римский клуб" нервно заканчивает сигаретную пачку).

А ведь попытка однообразить историко-культурный ландшафт – это так… по-советски.

Унифицировать и централизовать всегда проще, чем управлять разнообразием.

При этом консервативная традиция с ее фобиями по отношению к внешнему миру, желанием отгородиться и изолироваться весьма удобна для политико-бизнесовой прослойки, не готовой к честной экономической, кадровой и прочей конкуренции. Силиконовой долине, где пятьдесят процентов стартапов создаются иммигрантами, просто неоткуда взяться.

Картинки прошлого

В результате, вместо обсуждения идеи будущего мы по очередному кругу втянуты в бесконечные споры вокруг картинок прошлого, что отвлекает внимание от "реального сектора" с его деловым шуршанием счетов и фактур.

Как следствие, на горящие угли общественных настроений подбрасывается сухой хворост конфликтных тем, невротизируя общество, втягивая его в бесконечные "войны памяти".

Но если, к примеру, украинская революция 1917-1921 годов не является актуальной угрозой непримиримой поляризации, почему это не может произойти с историей УПА?

Время снимет воспаление и болезненность восприятия.

Однако заниматься кропотливым сбором фактов и их осмыслением сложно. Организовать всеукраинский хайп – просто.

И стоит ли удивляться, если 90% население считает политическую ситуацию в стране критической. При таких установках более востребованным событием всегда будет отпиленная нога жеребца на памятнике Щорсу, чем инициатива по созданию музея современного искусства.

Ругаясь по поводу мелодики звучания Горишних Плавней, как-то затирается вопрос о самой архаичности выбранной модели. Все равно, что заниматься активным строительством хутора в пределах прямой видимости "умного города", производящего андроиды и собирающего урожаи с ферм на небоскребах.

Понятно, что в данный момент хутор строить проще, чем "умный город", но одни простые решения порождают лавину последующих с перманентным накапливанием отложенных проблем.

"Отдать Донбасс" и "взорвать Раду", дождаться развала России и вернуть Крым, увеличить пенсии и раздать дотации, поссориться с венграми и разозлить поляков. Там, где необходим академический консилиум, – сеансы коллективного экзорцизма.

Украинский "день сурка"

Не от того ли так беспросветно скучна украинская политика, бесконечно самовоспроизводящаяся в одних и тех же упрощенных формах.

Нескончаемый украинский "день сурка". Одни "директора парламента" заменяются другими, вместо "чужих" кадров в госмонополии и во властные кабинеты приходят "свои". Когда вопрос "кто какую должность займет" остается главным нервом государственной жизни.

И не удивительно, что в таком случае наступающие улучшения не более заметны, чем отличия в состоянии дороги Недригайлов – Конотоп пяти, десяти и 25-летней давности. По обочинам свежие киоски и "левые" заправки, но старые ямы и ухабы.

Но если сложные явления поддаются доступному объяснению, то трудные задачи не решаются "волшебными" пасами.

Лояльность телевизионных каналов не трансформируется в рейтинги поддержки.

Механические переименования не решат проблему консолидации.

Твердое и повсеместное повторение "Я": "выделил, дал, позволил" – не убедит инвесторов лучше макроэкономических показателей.

И Россия не развалится в одночасье. Вместо карты Украины с "тремя сортами", под простоту "очарования" которой попал Путин в 2014 году, возьмут карту с большим масштабом.

Учебники прошлого и лекции будущего

Преодоление исторического отставания – не уникальная украинская проблема, для этого есть рецепты глобализированной кухни мира. Великобритании понадобилось 155 лет, чтобы удвоить ВВП; Индия и Китай с населением в сто раз больше уложились в 15.

Но это требует значительных интеллектуальных усилий – креативить и разрабатывать концепции, стимулировать дискуссии, создавать мозговые и аналитические центры… Что, впрочем, долго и сложно.

В 1945 году премьер-министр Японии Сидэхара Кидзюро собрал ведущих ученых и попросил создать концепцию развития страны на десять лет. Ученые подумали и сделали. И все последующие японские правительства работали согласно разработанному документу.

Но у нас, по всей видимости, время ученых еще не пришло, пока продолжается время блогеров.

Учитывая феномен "быстрого времени", когда в минуту генерируется больше информации и событий, чем раньше за десятилетия, создание структур стратегического планирования – не интеллектуальная прихоть, а условие выживания.

И если перефразировать слова оксфордского экономиста Кейт Раворта, "на что может рассчитывать страна, живущая по учебникам 1990-х годов, основанных на истории 1903 года и уходящих корнями к идеям 1845-го?". По каким лекциям нам готовиться к будущему, и кто их напишет?

Но это – сложные вопросы, на которые найдутся очередные простые ответы.

Андрей Демартино, историк, публицист

Специально для УП