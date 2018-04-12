Ограничение продажи алкоголя ночью: кому это выгодно

У березні 2018 року українські парламентарі дозволили органам місцевого самоврядування самостійно визначати час продажу алкоголю, ухваливши законопроект №3149.

Таке право місцеві органи мали з 1995 по 2010 роки, аж поки парламентарі в січні 2010-го ухвалили закон №1824-17.

З того часу органи місцевого самоврядування отримали право обмежувати продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів на час проведення масових заходів, а отже – лише тимчасово.

З 2009 року переважно за ініціативи міського населення – підписання петицій, звернень до місцевої влади – на муніципальному рівні було ухвалено рішення, якими обмежувався продаж алкоголю вночі.

Мешканці міст почали бити на сполох переважно через те, що нічні компанії напідпитку порушували громадський спокій вночі. Це супроводжувалося злочинністю в нетверезому стані, асоціальною поведінкою, а також неконтрольованим цілодобовим продажем алкоголю неповнолітнім.

У період з 2009 по 2017 роки понад 34 міста та Херсонська обласна рада з різним інтервалом ухвалили відповідні ініціативи щодо заборони продажу алкоголю вночі.

Бізнес, який заробляв на нічних та ранкових продажах алкоголю і звик отримувати свої надприбутки, повстав у зазначених містах проти таких рішень. Антимонопольний комітет також позивався до суду задля скасування ухвалених ініціатив, що, на їхню думку, порушували умови конкуренції.

Такі потуги з боку підприємців та виробників алкоголю з одного боку й державних органів з іншого призвели до того, що в переважній більшості міст ухвалені рішення було скасовано судами.

У чому суть ухваленого закону?

Потрібно зауважити, що ухвалений Радою законопроект повністю відповідає політиці децентралізації України, однак він не є ідеальним і має свої недоліки.

Він доповнює статтю 15-3 закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Ухвалена парламентом ініціатива запроваджує право муніципалітетів самостійно, на власний розсуд встановлювати обмеження саме на продаж алкоголю в магазинах, кіосках тощо.

Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" доповнюють новим пунктом, у якому закріплюють такі функції за органами місцевої влади. Адже суди у своїх рішеннях досить часто посилалися на норми саме цього закону, де не передбачалися необхідні функції.

Депутати також доповнили статтю 156 Адміністративного кодексу України новою статтею про відповідальність за торгівлю алкоголем у заборонений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування час доби.

Ця норма встановлює відповідальність не для власника торгового пункту, а для продавця. Вона є найслабшою з усіх ухвалених. Адже, згідно з Адмінкодексом, процедура притягнення до відповідальності особи є досить марудною.

Головна складність полягає в тому, що потрібно буде якось довести, що продавець, який відпускає алкоголь у заборонений час, там дійсно працює. І якщо з магазинами може бути легше, то з так званими МАФами – складніше, бо ж не всі продавці, які там працюють, роблять це офіційно.

А відтак притягнути до відповідальності особу, що порушує заборону, буде досить складно.

Власник місця торгівлі, по суті, нічим не ризикує. Посадові особи контролюючих органів матимуть право складати протокол лише на працівника підприємства торгівлі в розмірі від 500 до 1700 гривень.

Чи достатньою є ця сума – покаже практика.

Автори проекту закону мали б подбати про те, щоб продумати справді дієвий механізм контролю за дотриманням ухвалених органами місцевого самоврядування обмежень, а також встановити суттєве покарання аж до позбавлення суб’єкта господарювання ліцензії.

Тому норма про відповідальність у цьому законопроекті є радше формальністю, аніж чимось дієвим.

Отже, чи виконуватиметься ухвалене на муніципальному рівні обмеження, залежатиме від політичної волі й готовності докласти зусиль для забезпечення його виконання.

З точки зору захисту громадського здоров’я, ухвалена парламентарями законодавча ініціатива є перемогою і дозволить позитивно вплинути не лише на рівень скоєння злочинності в нетверезому стані, але й скоротити спонтанну купівлю та зменшити рівень споживання в цілому.

Проте є одне "але". Щоб цього досягнути – потрібно забезпечити належний контроль за дотриманням чинних та майбутніх обмежень.

Результати раніше ухвалених обмежень в Україні

Наприкінці 2017 року волонтери коаліції громадських організацій "За тверезу Україну" надіслали запити до управлінь МВС та прокуратури в ті міста, де діяли заборони на нічний продаж алкоголю. Нижче наводимо дані з офіційних відповідей.

У листопаді 2014 року в Чернігові заборонено продаж алкоголю в проміжку з 22.00 до 08.00 години щоденно, враховуючи вихідні дні та свята. З наданих даних ми бачимо, що рівень злочинності щороку зменшувався саме після ухвалення обмеження.

Якщо в 2013 році було зафіксовано 118 злочинів у нетверезому стані, то після встановлення обмежень почалося стрімке скорочення таких випадків, і в 2017-му їх скоєно менше 40. Потрібно зазначити, що суд у Чернігові лишив рішення в силі, і воно продовжує працювати.

З червня 2014 року в Луцьку місцевим рішенням заборонено продаж алкоголю та сигарет в об’єктах торгівлі та закладах ресторанного господарства на винос; у розміщених в радіусі 100 метрів від головного входу в приміщення загальноосвітніх навчальних закладів; а також з 22.00 до 08.00 години (крім продажу сигарет). Рішення продовжує діяти й досі.

Наведені нижче дані показують, що кількість злочинів, вчинених у стані алкогольного сп’яніння, почала стрімко скорочуватися саме після ухваленої заборони. Якщо у 2013 році, коли заборона не діяла, було зафіксовано 250 порушень, то в 2016-му – 151, а в 2017 році – 109.

У вересні 2011 року в Житомирі запроваджено рішення про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на підприємствах торгівлі, крім закладів громадського харчування, з 23.00 до 08.00 години щодня.

Стрімке зниження показників злочинності ми бачимо й тут. Якщо у 2010 та 2011 роках було зафіксовано 168 та 151 злочин відповідно, то в 2016 році – 32, а в 2017-му ≈ 17 (дані не включають грудень 2017 року).

У квітні 2011 року ухвалено рішення про обмеження продажу алкогольних напоїв та пива на території Кам’янця-Подільського. Згідно з цим рішенням, на території міста забороняється продаж алкоголю в закладах торгівлі, крім закладів ресторанного господарства, з 23.00 до 8.00 години.

Зазначені нижче дані вказують на те, що рівень злочинності в нетверезому стані у 2012-2017 роках є суттєво меншим за відповідний рівень у 2010 та 2011 роках, коли заборони не було. Рішення не було скасовано й діє досі.

Обмеження щодо часу та місць продажу алкогольних напоїв як на національному, так і місцевому рівнях запроваджено у Фінляндії, Франції, Ірландії, Литві, Латвії, Швеції, Швейцарії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Італії, Ізраїлі, Туреччині, Індонезії, Португалії, Австралії, Угорщині, в окремих штатах Канади й Америки тощо.

Дослідження, проведені в цих країнах, підтвердили дієвість заходів. Україна в цьому, як бачимо, не є винятком.

Юлія Солоха, експертка з питань захисту громадського здоров’я, спеціально для УП