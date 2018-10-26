Прокурорская амнезия в е-декларациях

У третій і останній статті серії матеріалів про порушення, допущені співробітниками прокуратур усіх рівнів, розповімо про неспроможність "офіцерів Феміди" уважно вичитати норми закону "Про запобігання корупції", який регулює заповнення е-декларацій, приватизацію квартир, VIP-вілли та десятки тисяч доларів прихованих активів.

Почнемо з прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 Юлії Старченко. У деклараціях за 2015-2016 роки вона двічі відобразила недостовірну інформацію про право спільної власності на нерухомість.

Проте цікавою є історія з отриманням Старченко права власності на цю квартиру. За інформацією Харківського порталу новин, квартира, у якій мешкає співробітниця прокуратури, свого часу була відчужена на користь міськради.

Це було зроблено на законних підставах у зв’язку з тим, що після смерті господаря протягом шести місяців не з’являлась спадкова справа. Згодом до цієї квартири заселилася Юлія Старченко, яка, зокрема, встигла її приватизувати, хоча це службове житло не підлягає приватизації за законом.

Прокурор з Миколаївської області Тарас Дунас неналежним чином відобразив інформацію про житловий будинок з господарськими спорудами, що належить його дружині.

Журналісти порталу "Народна правда" провели власне розслідування, у якому висвітлили розкішний маєток з власним озером батька Тараса Дунаса в селі Угри, а також знайшли незадеклароване майно батька, а саме нежитлове приміщення площею 3 461 кв.м., а також дві недобудови.

Порушив норми закону і начальник слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях України Генпрокуратури Олег Трачук, що в декларації за 2015 рік не зазначив інформацію щодо квартири в Києві, яка перебуває в нього на праві користування.

Під час заповнення декларації за 2016 рік Трачук також відобразив недостовірну вартість автівки – сума різниться від достовірної на 222 тисячі грн.

Слідчий в особливо важливих справах прокуратури Кіровоградської області Олексій Риба в декларації за 2015 рік не зазначив свої права та права дочки на користування квартирою, яка є місцем їхнього фактичного проживання.

Окрім цього, Риба не вказав відомості про всіх співвласників двох квартир та неналежно відобразив відомості про автомобіль Chery Eastar.

Ще прокурор "забув" про дохід від продажу рухомого майна на суму 132 тисячі грн і дохід члена сім’ї в розмірі 300 грн. Не були вказані також і відомості про правочини, на підставі яких виникло та припинилося право власності на рухоме майно.

У декларації за 2016 рік фігурант неналежним чином відобразив інформацію щодо джерел доходів, отриманих дружиною. Загалом за результатами перевірки встановлено невідповідність на суму 150 тисяч грн.

Перший заступник прокурора Донецької області Олександр Лівочка неналежно відобразив інформацію щодо користування квартирою, не відобразив усіх співвласників квартири в Донецьку, зазначив неправильний номер будинку.

Також прокурор Лівочка не відобразив відомості про право користування ділянкою, що належить до земель державного фонду, площею 400 кв.м. у Донецьку і, наостанок, зазначив неправильну дату набуття дружиною автомобіля.

Уже в декларації за 2016 рік Лівочка не відобразив право дружини на користування квартирою та житловим будинком у Бучі, де вона фактично проживає.

Також прокурор не зазначив інформацію про придбання об’єкта незавершеного будівництва, пояснюючи це тим, що в будинку ще йде ремонт, і точні підрахунки витрат він не знає. Проте це пояснення не врахували, адже на саму територію під будинок кошти були вже витрачені.

Дійсно, журналісти "Prosud" відвідали цей "недобудований" житловий будинок, який, до речі, виглядає придатним для проживання.

Досить своєрідним є пояснення Лівочки щодо того, як будинок взагалі з’явився: він пояснив, що збудував його сам. Більше того, у тому мікрорайоні всі будинки побудовані за однаковим планом, а ціни на них варіюються від 155 тисяч до 255 тисяч доларів.

Продовжимо аналіз порушень в е-деклараціях розглядом кейсу прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Донецької області Олександра Борового, що не відобразив інформацію стосовно користування нерухомістю як членами його сім’ї, так і ним самим.

Боровий не зазначив інших співвласників квартири в Маріуполі та неналежним чином відобразив інформацію щодо земельних ділянок, які належать його дружині.

Боровий також не відобразив право користування дружини транспортним засобом, який належить безпосередньо прокурору. Він неправильно відобразив ідентифікаційний номер авто Hyundai Accent.

Також прокурор Боровий "забув" про дохід у розмірі 608 грн і про суму, отриману при народженні дитини, у розмірі 14 620 грн. Під час заповнення декларації за 2016 рік прокурор знову припустився цілої низки невеликих помилок.

Співробітник прокуратури Львівської області Андрій Голубко не зазначив відомості про автомобіль Renault Megane Scenic. Також він надав недостовірні відомості стосовно пенсії, інформація щодо якої різниться на майже 4 тисячі грн.

У декларації за 2016 рік Голубко знову помилився стосовно пенсії, яка цього разу відрізняється від достовірної на майже 16 тисяч грн. Також прокурор зі Львівщини "забув" про дохід продажу рухомого майна в розмірі 48 тисяч грн.

Начальник Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Артур Грозан неналежно відобразив кадастровий номер земельної ділянки та її площу.

Окрім цього, Грозан неналежно відобразив право користування будинком і не зазначив інформацію щодо нерухомості в Компаніївці. Прокурор "забув" про право користування членами сім’ї нерухомістю, у якій вони зареєстровані та фактично проживали на кінець року.

Прокурор військової прокуратури Вінницького гарнізону Павло Лемешев не зазначив права на дві квартири площею 28,8 кв.м і 42 кв.м. у Севастополі. Окрім цього, Лемешев "забув" про квартири батька у Вінниці та Алушті площею 44,9 кв.м. та 139,4 кв.м. відповідно.

Щодо квартир у Севастополі суб’єкт пояснив, що видав довіреність на ці квартири сестрі, з якою припинив спілкування. Також прокурор відобразив недостовірні відомості щодо доходів батька на суму 156 тисяч грн.

Під час заповнення декларації за 2016 рік Лемешев зазначив вартість квартири 61 740 00 гривень, хоча насправді її вартість складає 613 700 гривень.

Додатково, прокурор зазначив співвласниками квартири площеню 122,8 кв.м. себе і батька. Хоча, згідно з Державним реєстром, власником є лише батько. До речі, таку ж саму помилку він допустив і з зазначенням інформації щодо автівки Audi A6 AVANT, вказавши власником себе, а не батька.

Лемешев вніс недостовірні відомості щодо доходів, які різняться від справжніх на суму 273 тисячі грн.

Згідно з інформацією, наданою ресурсом "20 Хвилин", Павла Лемешева було звільнено з посади та відправлено на військову службу у зв’язку з підозрою щодо декларування недостовірної інформації.

Заступник прокурора Полтавської області Олег Плескач у декларації за 2015 рік відобразив колишню дружину як члена сім’ї, хоча шлюб розірвано від 14 серпня 2015 року. Окрім цього, він зазначив права власності на квартири колишньої дружини 71,6 кв.м. у Полтаві та 51,8 кв.м. у Харкові.

Між тим, джерелом доходу у вигляді подарунку розміром 524 тисячі грн він зазначив себе. Також у державних реєстрах відсутня інформація щодо прав власності суб’єкта на квартиру в Сумах та на будинок в окупованому Криму.

У декларації за 2016 рік Плескач зазначив себе джерелом зарплати в розмірі 163 тисячі грн та профспілкової виплати в розмірі 1 тисяча грн.

Наступним у списку правопорушників є прокурор Луганської області Володимир Янко, який неналежно відобразив ідентифікаційний номер транспортного засобу, зазначивши замість нього його номерний знак. Неуважність – це просто біч українських прокурорів.

Між тим, не можна обійти стороною історію стосовно працевлаштування Янка, адже до призначення прокурором Луганської області він працював прокурором Закарпатської області.

Згідно з інформацією, наданою порталом "Prosud", у 2016 році народний депутат Сергій Лещенко відправив звернення до Генеральної прокуратури з проханням перевірити можливі факти порушення Янком законодавства.

У результаті цього звернення Генпрокуратура розпочала службову перевірку щодо вищезгаданого прокурора. За 3 дні після закінчення цієї перевірки Янка не звільняють, а призначають прокурором Луганської області.

Як це типово буває, дружина прокурора є досить заможною людиною, у власності якої значиться VIP-вілла "Карпатський замок". До речі, після пікетів громадськості проти діяльності прокурора та його призначення до Луганщини в 2016 році інформація щодо членів сім’ї та цього маєтку зникла.

Варто зазначити і про невістку суб’єкта, яка володіє акціями трьох компаній, нерухомістю в центрі Києва, будинком у Козині та автом Range Rover Evoque – усе це майно невістка отримала в 2015-2016 роках.

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури Амбарцум Петросян неналежно зазначив інформацію щодо права користування будинком у Кропивницькому.

Також Амбарцум неналежно відобразив кадастровий номер ділянки площею 20 тисяч кв.м. та інформацію щодо джерела доходів, зазначивши джерелом зарплати себе.

Вказав він також і недостовірну інформацію щодо нарахованих доходів, яка різниться від достовірної на суму майже 2,5 тисячі грн.

Прокурор Добровеличківського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області Ірина Вареник неналежно відобразила інформацію щодо користування нерухомістю в Добровеличківці, а також помилилася стосовно назви джерела доходів.

Останнім у нашому списку є прокурор Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області Святослав Познаховський, який, як і більшість інших, неналежно відобразив інформацію щодо користування нерухомістю в Новоукраїнці, а також типово помилився щодо джерел доходів дружини.

Як бачимо, "офіцери правосуддя" вражають як своєю неуважністю, так і відвертою нахабністю в спробах приховати майно.

VIP-вілли, нерухомість на сотні тисяч доларів, спроби приховати майно в окупованому Криму – все це є типовими порушеннями прокурорських чинів.

Проте ми спостерігаємо явне замилювання очей, адже реальні статки надвпливових співробітників Генпрокуратури та місцевих прокуратур насправді не проаналізовані.

Як наслідок, можемо тільки уявити, скільки "прихованого майна" можна знайти в "офіцерів правосуддя", якщо НАЗК нарешті розпочне незалежно та аполітично виконувати покладені на них функції.

Олександр Лємєнов, спеціально для УП