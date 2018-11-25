Хочу жить на Банковой!

Наконец-то! Наконец хоть кто-то подумал внести предложение изменить процедуру регистрации места жительства!

Сейчас ведь нужно подтверждать право на проживание в жилище и предоставлять в регистрационный орган ордер или свидетельство о праве собственности, или договор аренды (субаренды), или решение суда.

"Это же так сложно и бюрократично!" – подумали 8 депутатов Верховной Рады и решили все упростить, предложив законопроект со своим механизмом.

Предложенный механизм прост до безобразия – сообщите органу регистрации, где проживаете. И это всё, больше ничего не требуется.

Просто сообщите, что вы живете в Киеве на улице Банковой. А захотите, сможете сказать, что живете на улице Крещатик.

Сможете даже выбрать дом и квартиру, которая вам приглянется. И вообще, сможете выбрать любой адрес, который вам удобен, чтобы все знали, что вы именно по этому адресу проживаете.

К слову, если предложенная редакция законопроекта №9218 "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине" устоит в изначальной редакции, и за него проголосуют в целом, то закон со своими новыми правилами и механизмами вступит в силу с 1 января 2021 года.

Чтобы понять, какие же возможности могут появиться для граждан с 2021 года, предлагаю "заглянуть" в будущее.

Итак, 1 января 2021 года.

Некий гражданин по имени, например, Василий, проснувшись утром, подошел к компьютеру и скучающим взглядом начал просматривать в Интернете новостную ленту.

Его взгляд остановился на новости, которая большими буквами сообщала "ДЕКЛАРАТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА".

Будучи в принципе человеком веселым и азартным, Василий подумал: отлично я пошучу над своим другом! Пройдясь по коридору, Василий нашел телефон и бумажник с паспортом своего друга, который мило посапывал в соседней комнате после проведенного праздника.

Умостившись в своем удобном кресле, Василий в Едином государственном портале административных услуг создал персональный кабинет на имя своего друга, воспользовавшись возможностью его электронной идентификации с помощью банковской карточки.

Там же Василий заполнил онлайн-заявку об изменении места жительства своего друга, воспользовавшись данными его паспорта.

О новом месте жительства своего товарища Василий задумывался недолго, ведь тот всегда мечтал жить где-то в центре Киева. Чего уж мелочится, подумал Василий, забивая наугад адрес – город Киев, улица Банковая, дом Х, квартира Х.

Заполнив онлайн-заявку, Василий, хихикая над своей шуткой и довольный собой, положил все вещи друга на место. Теперь ВСЕ будут знать, что его друг живет на улице Банковой.

Второго января день у друга Василия прошел обычно. Новогодние праздники подходили к завершению, и он собирался новый год прожить без невзгод.

Ничего не предвещало никаких проблем до того момента, пока в его собственную квартиру в одно прекрасное утро не вломился исполнитель с определением суда о принудительном вхождении в помещение.

Как друг Василия не кричал и не возмущался, пытаясь этого самого исполнителя выставить за двери, все было бесполезно. Вызов полиции также ничего не дал, так как исполнитель имел полное право находиться в его квартире.

Какое же полное право, бормотал друг Василия, не понимая, что происходит. Денег в долг он не брал, задолженности ни перед кем не имеет. Да и судебных дел никаких у него не было.

Когда кошмар с исполнителем и полицией закончился, у друга Василия на руках остался акт описи имущества должника. Ничего не понимая, побрел друг Василия к адвокату за помощью юридической.

Как выяснилось в дальнейшем, Третий окружной суд города Киева рассмотрел дело по иску некой коллекторской компании о взыскании с друга Василия приличной суммы, якобы задолженности. Судебное решение вступило в силу.

Друг Василия, понятное дело, никаких повесток не получал, так как все процессуальные документы отправлялись судом по месту его регистрации – на Банковую.

Не слышал он и про коллекторскую компанию, которая, как оказалось, предоставила в суд договор, который друг Василия никогда не подписывал.

Коллекторская компания обратилась в исполнительную службу для принудительного исполнения судебного решения. В процессе удалось установить, что "должник" по месту регистрации не проживает, но у него имеется в собственности квартира, которую и было решено выставить на торги, чтобы погасить задолженность перед коллекторской компанией.

Далее последовала неожиданная встреча друга Василия с исполнителем в своей квартире. Несмотря на то, что адвокат достаточно быстро выяснил все обстоятельства дела и начал сразу же предпринимать действия для защиты интересов подзащитного, квартиру Василия успели выставить на торги как имущество должника.

Коллекторская компания обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту невыполнения и препятствования выполнению решения Третьего окружного суда города Киева другом Василия.

Открыто уголовное производство, и друга Василия начали вызывать на допросы. У друга Василия началась другая, доселе неведомая ему жизнь…

Итог: благодаря правильно спланированным действиям адвоката друг Василия право на свою квартиру сохранил. Решение Третьего окружного суда города Киева было пересмотрено в апелляционном порядке, и было установлено, что друг Василия никакой задолженности перед коллекторской компанией не имеет.

Исполнительное производство закрыто. Уголовное производство закрыто. Неверно зарегистрированное место жительство изменено на действительное.

Но чего это стоило?!

А началось все даже не с банальной шутки Василия, а с закона, согласно которому стало возможно декларативно зарегистрировать свое место жительства без необходимости подтверждать свое право проживать в таком жилище.

Все повестки о вызове на судебные заседания, все письма государственного исполнителя отправлялись другу Василия по адресу, указанному в реестре, а именно на улицу Банковую, дом Х, квартира Х.

Формальности были соблюдены. Грубое нарушение прав друга Василия на справедливый суд, на состязательность в судебном процессе, на защиту своих интересов повлек всего лишь принятый законодателем механизм декларативной регистрации места жительства и глупая шутка друга.

Друг Василия понес огромные для себя материальные затраты, испытывал невероятное нервное напряжение и, возможно, желание уехать из страны, в которой у тебя "законно" могут забрать твое имущество.

Но это еще не все. Чуть позже друг Василия получил судебную повестку с вызовом на рассмотрение дела по факту совершения административного правонарушения.

Так, с 2021 года Кодекс Украины об административных правонарушениях был дополнен новой нормой (ст. 197-1), согласно которой предоставление недостоверных сведений с целью регистрации места жительства влечет за собой наложение штрафа в размере от 850 гривен до 1700 гривен.

Юридически ведь именно друг Василия предоставил недостоверные сведения о своем месте жительства – изменил место жительство через свой личный электронный кабинет, указал свои паспортные данные, расплатился за предоставление административный услуг с помощью своей банковской карточки.

Собственники той самой квартиры Х в доме Х по улице Банковой в городе Киеве также обратились в суд о взыскании с друга Василия ущерба, который был им нанесен.

Все это время приходили к ним разные люди и с коллекторской компании, и с местного совета, и государственный исполнитель. Даже следователь отделения полиции вызывал на допрос.

Собственникам квартиры на Банковой приходилось давать пояснения, объяснения, тратить свое время на ненужные им визиты в отделение полиции, писать жалобы (заявления).

Более того, кому будет приятно, что в твоей квартире зарегистрировано некое лицо, о котором ты вообще никогда не слышал, и ввиду регистрации которого, ты как собственник квартиры сталкиваешься с необходимостью защищаться.

Право собственников квартиры на Банковой на уважение личной жизни и своего жилища, гарантируемые Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, были также ограничены.

И причиной тому стал всего лишь принятый законодателем механизм декларативной регистрации места жительства.

Похожих историй с 2021 года может быть много. Возможно, в Нидерландах, Германии, Латвии декларативный принцип регистрации места жительства успешно применяется, как указывают инициаторы законопроекта №9218.

Но Украина, по моему мнению, еще к подобному не готова.

Валерия Гудий, адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Специально для УП