Хочу жить на Банковой!

24 просмотра
Воскресенье, 25 ноября 2018, 09:00
Валерия Гудий
адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Наконец-то! Наконец хоть кто-то подумал внести предложение изменить процедуру регистрации места жительства!

Сейчас ведь нужно подтверждать право на проживание в жилище и предоставлять в регистрационный орган ордер или свидетельство о праве собственности, или договор аренды (субаренды), или решение суда.

"Это же так сложно и бюрократично!" – подумали 8 депутатов Верховной Рады и решили все упростить, предложив законопроект со своим механизмом.

Предложенный механизм прост до безобразия – сообщите органу регистрации, где проживаете. И это всё, больше ничего не требуется.

Просто сообщите, что вы живете в Киеве на улице Банковой. А захотите, сможете сказать, что живете на улице Крещатик.

Сможете даже выбрать дом и квартиру, которая вам приглянется. И вообще, сможете выбрать любой адрес, который вам удобен, чтобы все знали, что вы именно по этому адресу проживаете.

К слову, если предложенная редакция законопроекта №9218 "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине" устоит в изначальной редакции, и за него проголосуют в целом, то закон со своими новыми правилами и механизмами вступит в силу с 1 января 2021 года.

Чтобы понять, какие же возможности могут появиться для граждан с 2021 года, предлагаю "заглянуть" в будущее.

Итак, 1 января 2021 года.

Некий гражданин по имени, например, Василий, проснувшись утром, подошел к компьютеру и скучающим взглядом начал просматривать в Интернете новостную ленту.

Его взгляд остановился на новости, которая большими буквами сообщала "ДЕКЛАРАТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА".

Будучи в принципе человеком веселым и азартным, Василий подумал: отлично я пошучу над своим другом! Пройдясь по коридору, Василий нашел телефон и бумажник с паспортом своего друга, который мило посапывал в соседней комнате после проведенного праздника.

Умостившись в своем удобном кресле, Василий в Едином государственном портале административных услуг создал персональный кабинет на имя своего друга, воспользовавшись возможностью его электронной идентификации с помощью банковской карточки.

Там же Василий заполнил онлайн-заявку об изменении места жительства своего друга, воспользовавшись данными его паспорта.

О новом месте жительства своего товарища Василий задумывался недолго, ведь тот всегда мечтал жить где-то в центре Киева. Чего уж мелочится, подумал Василий, забивая наугад адрес – город Киев, улица Банковая, дом Х, квартира Х.

Заполнив онлайн-заявку, Василий, хихикая над своей шуткой и довольный собой, положил все вещи друга на место. Теперь ВСЕ будут знать, что его друг живет на улице Банковой.

Второго января день у друга Василия прошел обычно. Новогодние праздники подходили к завершению, и он собирался новый год прожить без невзгод.

Ничего не предвещало никаких проблем до того момента, пока в его собственную квартиру в одно прекрасное утро не вломился исполнитель с определением суда о принудительном вхождении в помещение.

Как друг Василия не кричал и не возмущался, пытаясь этого самого исполнителя выставить за двери, все было бесполезно. Вызов полиции также ничего не дал, так как исполнитель имел полное право находиться в его квартире.

Какое же полное право, бормотал друг Василия, не понимая, что происходит. Денег в долг он не брал, задолженности ни перед кем не имеет. Да и судебных дел никаких у него не было.

Когда кошмар с исполнителем и полицией закончился, у друга Василия на руках остался акт описи имущества должника. Ничего не понимая, побрел друг Василия к адвокату за помощью юридической.

Как выяснилось в дальнейшем, Третий окружной суд города Киева рассмотрел дело по иску некой коллекторской компании о взыскании с друга Василия приличной суммы, якобы задолженности. Судебное решение вступило в силу.

Друг Василия, понятное дело, никаких повесток не получал, так как все процессуальные документы отправлялись судом по месту его регистрации – на Банковую.

Не слышал он и про коллекторскую компанию, которая, как оказалось, предоставила в суд договор, который друг Василия никогда не подписывал.

Коллекторская компания обратилась в исполнительную службу для принудительного исполнения судебного решения. В процессе удалось установить, что "должник" по месту регистрации не проживает, но у него имеется в собственности квартира, которую и было решено выставить на торги, чтобы погасить задолженность перед коллекторской компанией.

Далее последовала неожиданная встреча друга Василия с исполнителем в своей квартире. Несмотря на то, что адвокат достаточно быстро выяснил все обстоятельства дела и начал сразу же предпринимать действия для защиты интересов подзащитного, квартиру Василия успели выставить на торги как имущество должника.

Коллекторская компания обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту невыполнения и препятствования выполнению решения Третьего окружного суда города Киева другом Василия.

Открыто уголовное производство, и друга Василия начали вызывать на допросы. У друга Василия началась другая, доселе неведомая ему жизнь…

Итог: благодаря правильно спланированным действиям адвоката друг Василия право на свою квартиру сохранил. Решение Третьего окружного суда города Киева было пересмотрено в апелляционном порядке, и было установлено, что друг Василия никакой задолженности перед коллекторской компанией не имеет.

Исполнительное производство закрыто. Уголовное производство закрыто. Неверно зарегистрированное место жительство изменено на действительное. 

Но чего это стоило?!

А началось все даже не с банальной шутки Василия, а с закона, согласно которому стало возможно декларативно зарегистрировать свое место жительства без необходимости подтверждать свое право проживать в таком жилище.

Все повестки о вызове на судебные заседания, все письма государственного исполнителя отправлялись другу Василия по адресу, указанному в реестре, а именно на улицу Банковую, дом Х, квартира Х.

Формальности были соблюдены. Грубое нарушение прав друга Василия на справедливый суд, на состязательность в судебном процессе, на защиту своих интересов повлек всего лишь принятый законодателем механизм декларативной регистрации места жительства и глупая шутка друга.

Друг Василия понес огромные для себя материальные затраты, испытывал невероятное нервное напряжение и, возможно, желание уехать из страны, в которой у тебя "законно" могут забрать твое имущество.

Но это еще не все. Чуть позже друг Василия получил судебную повестку с вызовом на рассмотрение дела по факту совершения административного правонарушения.

Так, с 2021 года Кодекс Украины об административных правонарушениях был дополнен новой нормой (ст. 197-1), согласно которой предоставление недостоверных сведений с целью регистрации места жительства влечет за собой наложение штрафа в размере от 850 гривен до 1700 гривен.

Юридически ведь именно друг Василия предоставил недостоверные сведения о своем месте жительства – изменил место жительство через свой личный электронный кабинет, указал свои паспортные данные, расплатился за предоставление административный услуг с помощью своей банковской карточки.

Собственники той самой квартиры Х в доме Х по улице Банковой в городе Киеве также обратились в суд о взыскании с друга Василия ущерба, который был им нанесен.

Все это время приходили к ним разные люди и с коллекторской компании, и с местного совета, и государственный исполнитель. Даже следователь отделения полиции вызывал на допрос.

Собственникам квартиры на Банковой приходилось давать пояснения, объяснения, тратить свое время на ненужные им визиты в отделение полиции, писать жалобы (заявления).

Более того, кому будет приятно, что в твоей квартире зарегистрировано некое лицо, о котором ты вообще никогда не слышал, и ввиду регистрации которого, ты как собственник квартиры сталкиваешься с необходимостью защищаться.

Право собственников квартиры на Банковой на уважение личной жизни и своего жилища, гарантируемые Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, были также ограничены.

И причиной тому стал всего лишь принятый законодателем механизм декларативной регистрации места жительства.

Похожих историй с 2021 года может быть много. Возможно, в Нидерландах, Германии, Латвии декларативный принцип регистрации места жительства успешно применяется, как указывают инициаторы законопроекта №9218.

Но Украина, по моему мнению, еще к подобному не готова.

Валерия Гудий, адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Специально для УП

Темы: законодательство жилье
powered by lun.ua
По теме
Киев не дискутирует с Венгрией, как толковать украинские законы на украинской территории – Климкин 23 ноября 2018, 15:37
Рада отклонила поправки Порошенко в закон о госзакупках 23 ноября 2018, 10:02
Порошенко подписал законы о "евробляхах" – и просит не протестовать 23 ноября 2018, 09:01
powered by lun.ua

Колонки

Остап Семерак Одесские порты. Что происходит на самом деле
Идти навстречу бизнесу, который хочет честно работать и имеет экологическое сознание, – готов. А тем мошенникам, которые накупили судов-"евроблях", а в Украине стремятся работать по принципу "нагадил и ушел", – руки не подам. (укр.)
Денис Каплунов Фальшивый патриотизм: почему пиар Бойко на телеканале Порошенко – это лицемерие и предательство
У нас в Украине уже был один такой "хитрый" президент, любивший заигрывать с регионалами. Чем все это закончилось, мы хорошо знаем.
Екатерина Назимко Как снизить цены на коммуналку и избежать газовых бунтов
Власти, "Нефтегаз" и тепловики не способны договориться, кто кому платит, и кто откручивает газовый вентиль. В итоге люди мерзнут, хотя многие из них вовремя оплачивают коммуналку.
Всеволод Ковальчук Украина должна стимулировать распространение электромобилей
Мы призвали коллег по рынку — крупнейшие энергетические компании и отраслевые ассоциации — поддержать распространение электрокаров. Каковые наши аргументы? (укр.)
Олег Петровец Криминализация клеветы: диктаторские законы времен Януковича возвращаются?
Учитывая приближение выборов 2019 года, регистрацию законопроекта №9306 можно расценить скорее как политическую провокацию, чем банальное непонимание его авторами возможных репутационных последствий. (укр.)
Светлана Михайловская Лимиты на посылки до 100 евро — да или нет
Станет ли ограничение в 100 евро преградой для мошенников? Вряд ли. Разве что придаст им немного больше работы. (укр.)
Тимур Чмерук Трагикомедия "Смета 2019" или Почему нам нужна реформа бюджетного процесса
Если Украина хочет остаться в "первом мире", то ей придется в ближайшем будущем "допустить" гражданское общество к распределению "священной туши". (укр.)